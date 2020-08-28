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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Дивіться також: Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 835,6 тис. осіб, інфіковано 24,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А как обстоят дела с младшим медицинским персоналом ?
Насколько они готовы обмыва.ть каждое утро больного ?
Какие спреи применяют для мытья ?
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28.08.2020 09:29 Відповісти
В больницах существует негласное правило платить нянечкам от больных
В данной ситуации эпидемиии- это кощунство
Может привлечь волонтеров?
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28.08.2020 09:32 Відповісти
Реальный случай в Одессе. Весьма показательный. Едет маршрутка, забита. В масках 2-3 человека. Водила говорит, обращаясь к пассажирам: "На выезде из микрорайона менты дежурят, проверяют соблюдение карантина. Так что задерните там шторы, чтобы не остановили". Сколько там случае сегодня выявили? То-то.
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28.08.2020 10:28 Відповісти
 
 