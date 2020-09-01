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Отремонтирован каждый третий кабинет для первоклассников, - и.о. первого заместителя Кличко Мондриевский. ВИДЕО

1 сентября за парты в Киеве сели более 30 000 первоклассников, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ).

 Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Для создания образовательного пространства НУШ приобретены одноместные парты, современная мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн грн. К новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников. Всего в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 миллиардов гривен.

"Несмотря на карантин мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом 9-м заведении общего среднего образования; в каждой восьмой школе - заменили окна на энергосберегающие", - рассказал и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 000 учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Почти на 28 млн гривен уже закуплены дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября посетил школу №234 в Днепровском районе Киева и проверил, как начались занятия и соблюдаются в образовательных учреждениях противоэпидемические правила. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также показал короткое видео из школы.

Он отметил, что согласно правилам, вход в школу разрешен только в защитной маске. Маски ученики могут не надевать только на уроках. А во время передвижения по школе все должны быть в масках. Исключение - ученики 1-4 классов. Для них маски необязательны.

Мэр зашел на урок к первоклассникам и поздравил их с первым днем ​​в школе. И наведался в один из старших классов.

Автор: 

Кличко Виталий (4640) ремонт (1180) школа (3015) Мондриевский Валентин (32)


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Топ комментарии
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отремонтировали за средства родителей!
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01.09.2020 18:31
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Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 17:52 Ответить
285-ую сделали почти как с картинки.. только вот именно до кабинетов никак не доберутся, хотя красавцы стараются, аж ******* своими стараниями не школа, а строительный полигон последние года..
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01.09.2020 18:01 Ответить
Брехуны.
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01.09.2020 18:06 Ответить
Пока криворогульный тормоз поглощает очередную дозу кокса, Виталька открывает очередной обьект. А все потому что киянам не нужен клоун из банды зеленского-мертведчука в кресле мера.
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01.09.2020 18:27 Ответить
Так это в Киеве.А в регионах вообще наверное каждый 5-6 тоько,и то за счет родителей как всегда.
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01.09.2020 18:30 Ответить
отремонтировали за средства родителей!
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01.09.2020 18:31 Ответить
"Каждый третий"?! А первые два - "и так сойдет"?
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01.09.2020 18:47 Ответить
На деньги родителей!
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01.09.2020 18:49 Ответить
Твари, сбили с родителей, как в многих других школах. Дочка почти каждый день передавала от классного руководителя устные просьбы сдавать деньги на разные нужды класса. На мое замечание, что я сам могу купить все необходимое последовал категорический отказ. После просьбы подобные требования изложить в дневнике дочери, подкрепив их подписью, классный руководитель (не поворачивается назвать эту суку педагогом) и ещё пара ее коллег начали травить морально ребенка. Завучке до этих проблем вообще по#уй. Вынуждены были перевестись в другую школу. Извините за мой хранцузкий, просто накипело. Была ситуация когда скинулись на новые двери в класс, а потом ещё окозалось, что нужно собрать денег завхозу, за то что он их поставил!!!
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01.09.2020 19:13 Ответить
Треба не так. Треба писати:"Відремонтовано УСЬОГО кожен третій кабінет для першокласників".
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01.09.2020 23:02 Ответить
 
 