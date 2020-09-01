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Відремонтовано кожен третій кабінет для першокласників, - в.о. першого заступника Кличка Мондриївський. ВIДЕО

У вересні за парти в Києві сіли понад 30 000 першокласників, які будуть навчатися за програмою Нової Української Школи (НУШ).

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для створення освітнього простору НУШ придбані одномісні парти, сучасні меблі, комп'ютерна техніка з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн ​​грн. До нового навчального року відремонтовано кожен 3-й кабінет для першокласників. Всього в столиці на підготовку до нового навчального року виділено понад 3 мільярди гривень.

"Попри карантин ми традиційно готувалися до початку нового навчального року і за цей час оновили чимало столичних шкіл. У кожній 13-й школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж в кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; в кожній восьмій школі - замінили вікна на енергозберігальні", - розповів в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 000 учнів) починається в особливих умовах з дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 млн гривень вже закуплені дезінфікуючі і миючі засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень та щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відвідав школу №234 у Дніпровському районі Києва і перевірив, як почалися заняття і дотримуються в освітніх установах протиепідемічні правила. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також показав короткий відео зі школи.

Він зазначив, що згідно з правилами, вхід у школу дозволений тільки в захисній масці. Маски учні можуть не надягати тільки на уроках. А під час пересування по школі всі повинні бути в масках. Виняток - учні 1-4 класів. Для них маски необов'язкові.

Мер зайшов на урок до першокласників і привітав їх з першим днем ​​у школі. І навідався в один зі старших класів.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) ремонт (2302) школа (2212) Мондриївський Валентин (34)


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Топ коментарі
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отремонтировали за средства родителей!
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01.09.2020 18:31
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Зараз освіта України знаходиться в дуже ганебному стані. Серед "вишів" більшість тих, які просто торгують папірцями-дипломами. Не треба так багато "вищої освіти" в країні, де примітивна промисловість, де тільки видобуваються копалини без їх переробки, де науковці - жебраки. Починати треба з середньої школи: робити відбір дітей. Необхідно створити три типи шкіл, в залежності від рівня знань учня та його мотивації до навчання. 1) Найвищий рівень - ліцеї (математика) та гімназії, де працюють найкращі вчителі, а не дресувальники. Підвіщена в півтора рази зарплатня. Батьки не платять за освіту, навпаки, дітям видаються премії за відмінні оцінки. 2)Середній рівен - діти платять приблизно 500-1000, в залежності від середнього балу та поведінки. 3) Нижній рівень. Для тих, хто не може чи не хоче вчитись. Батьки не платять за освіту. Безкоштовне харчування. Полегшена програми: більше уроків на відкритому повітрі накшталт фіз-ри, праці, технології тощо. До 9-го класу. Вчителі мають стандартну оплату, але занижену ставку - 16 годин із умовою не перебільшувати кількість годин вище 20-ти. Саме головне, діти кожен рік проходять ЗНО, по результатам якого вони можуть переходити із одного типу шкіл в інший, як вгору так і вниз. Також увести відсторонення дітей від навчання від декількох дній до двох тижнів за різні правопорушення, прогули тощо. Під час відсторонення діти навчаються дистанційно. Для таких дітей треба створити певний штат вчителів.
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01.09.2020 17:52 Відповісти
285-ую сделали почти как с картинки.. только вот именно до кабинетов никак не доберутся, хотя красавцы стараются, аж ******* своими стараниями не школа, а строительный полигон последние года..
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01.09.2020 18:01 Відповісти
Брехуны.
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01.09.2020 18:06 Відповісти
Пока криворогульный тормоз поглощает очередную дозу кокса, Виталька открывает очередной обьект. А все потому что киянам не нужен клоун из банды зеленского-мертведчука в кресле мера.
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01.09.2020 18:27 Відповісти
Так это в Киеве.А в регионах вообще наверное каждый 5-6 тоько,и то за счет родителей как всегда.
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01.09.2020 18:30 Відповісти
отремонтировали за средства родителей!
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01.09.2020 18:31 Відповісти
"Каждый третий"?! А первые два - "и так сойдет"?
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01.09.2020 18:47 Відповісти
На деньги родителей!
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01.09.2020 18:49 Відповісти
Твари, сбили с родителей, как в многих других школах. Дочка почти каждый день передавала от классного руководителя устные просьбы сдавать деньги на разные нужды класса. На мое замечание, что я сам могу купить все необходимое последовал категорический отказ. После просьбы подобные требования изложить в дневнике дочери, подкрепив их подписью, классный руководитель (не поворачивается назвать эту суку педагогом) и ещё пара ее коллег начали травить морально ребенка. Завучке до этих проблем вообще по#уй. Вынуждены были перевестись в другую школу. Извините за мой хранцузкий, просто накипело. Была ситуация когда скинулись на новые двери в класс, а потом ещё окозалось, что нужно собрать денег завхозу, за то что он их поставил!!!
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01.09.2020 19:13 Відповісти
Треба не так. Треба писати:"Відремонтовано УСЬОГО кожен третій кабінет для першокласників".
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01.09.2020 23:02 Відповісти
 
 