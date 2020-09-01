Відремонтовано кожен третій кабінет для першокласників, - в.о. першого заступника Кличка Мондриївський. ВIДЕО

У вересні за парти в Києві сіли понад 30 000 першокласників, які будуть навчатися за програмою Нової Української Школи (НУШ).

Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для створення освітнього простору НУШ придбані одномісні парти, сучасні меблі, комп'ютерна техніка з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн ​​грн. До нового навчального року відремонтовано кожен 3-й кабінет для першокласників. Всього в столиці на підготовку до нового навчального року виділено понад 3 мільярди гривень.

"Попри карантин ми традиційно готувалися до початку нового навчального року і за цей час оновили чимало столичних шкіл. У кожній 13-й школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж в кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; в кожній восьмій школі - замінили вікна на енергозберігальні", - розповів в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 000 учнів) починається в особливих умовах з дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 млн гривень вже закуплені дезінфікуючі і миючі засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень та щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відвідав школу №234 у Дніпровському районі Києва і перевірив, як почалися заняття і дотримуються в освітніх установах протиепідемічні правила. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. А також показав короткий відео зі школи.

Він зазначив, що згідно з правилами, вхід у школу дозволений тільки в захисній масці. Маски учні можуть не надягати тільки на уроках. А під час пересування по школі всі повинні бути в масках. Виняток - учні 1-4 класів. Для них маски необов'язкові.

Мер зайшов на урок до першокласників і привітав їх з першим днем ​​у школі. І навідався в один зі старших класів.