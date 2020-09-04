Рада почтила минутой молчания память поэта-диссидента Стуса. ВИДЕО

Народные депутаты почтили минутой молчания память украинского поэта-диссидента, переводчика, литературоведа и правозащитника Василия Стуса.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, почтить память Стуса предложил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Сегодня мы вспоминали очень много важных дат в истории Украины. И я хотел бы, чтобы все-таки, у нас в парламенте мы сказали еще об одной - 35 лет назад умер выдающийся украинский поэт ХХ века, переводчик, прозаик, мыслитель и, главное, участник диссидентского движения Украины, герой Украины Василий Семенович Стус. Давайте почтим его память в Верховной Раде", - отметил Стефанчук.

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Отметим, во времена СССР нынешний нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката. Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.