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Рада почтила минутой молчания память поэта-диссидента Стуса. ВИДЕО

Народные депутаты почтили минутой молчания память украинского поэта-диссидента, переводчика, литературоведа и правозащитника Василия Стуса.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, почтить память Стуса предложил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Сегодня мы вспоминали очень много важных дат в истории Украины. И я хотел бы, чтобы все-таки, у нас в парламенте мы сказали еще об одной - 35 лет назад умер выдающийся украинский поэт ХХ века, переводчик, прозаик, мыслитель и, главное, участник диссидентского движения Украины, герой Украины Василий Семенович Стус. Давайте почтим его память в Верховной Раде", - отметил Стефанчук.

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Отметим, во времена СССР нынешний нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката. Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Автор: 

память (1495) Стус (94) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+38
мєртвєтчюк був?
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04.09.2020 12:29
+21
А "ГАНЬБУ" МЕРТВЕЧИНЕ ?!
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04.09.2020 12:31
+21
Эту потомственную гниду должно постигнуть кармическое возмездие, и за папу-полицая, и за Стуса, и за те мерзости, которые он продолжает творить и сейчас.
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04.09.2020 12:51
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мєртвєтчюк був?
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04.09.2020 12:29 Ответить
Эту потомственную гниду должно постигнуть кармическое возмездие, и за папу-полицая, и за Стуса, и за те мерзости, которые он продолжает творить и сейчас.
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04.09.2020 12:51 Ответить
Этот прорасеянский гандон еще за это должен ответить
Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять поета-дисидента Стуса - Цензор.НЕТ 6932
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04.09.2020 14:10 Ответить
Он сегодня в раду не прийдет
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04.09.2020 12:31 Ответить
А "ГАНЬБУ" МЕРТВЕЧИНЕ ?!
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04.09.2020 12:31 Ответить
А в это время...
http://mashyna.com.ua/auto/news/63203 Українська фірма «Мотор Девелопмент Груп» (Київ) почала збірку 5 моделей LCV з лінійки «ГАЗель Бізнес».
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04.09.2020 12:31 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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04.09.2020 12:52 Ответить
Співпраця з загарбником, у пліснявих називається, налагоджуванням дружніх стосунків.
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04.09.2020 13:13 Ответить
Якби це сталося півтора роки тому,то для нашого мудрого наріду це була б страшенна зрада,а тепер просто ділові стосунки колонії малоросів з метрополією.
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04.09.2020 14:34 Ответить
Он с томиком диссидента в туалете закрылся и рыдает.
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04.09.2020 12:33 Ответить
ВР епохиа не МІНУТИ МОЛЧАНІЯ про правду зі Стусом... Інакше не було б серед неї Мертвечука...
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04.09.2020 12:33 Ответить
А Медведчук тоже почтил память Стуса?
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04.09.2020 12:33 Ответить
"Ця історія - висновок для моєї еміграції з СРСР", - Андрій Кричак про побиття Медведчуком у 1973Андрію Кричаку 62 роки і він мешкає в найменшому американському штаті Род-Айленд з 1990 року.


За його словами, 48 років тому його побив чинний нардеп фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Історія побиття Медведчуком учня 9 класу 112-ї школи міста Києва Андрія Кричака, за словами останнього, стала однією з причин, чому він - на той момент молодий керівник туристичної агенції, зрештою втік з "тюрми народів".

http://www.istpravda.com.ua/articles/2020/09/4/158069/
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04.09.2020 12:34 Ответить
"Я був в 9 класі. То був вечір 8 листопада і я добре пам'ятаю цей день, бо це був день народження мого батька. Моя мати і батько жили в розлученні і я жив з мамою. На той час ми мешкали на Пушкінській у Києві...

Не пам'ятаю який був день тижня. На той час я ще не курив, бо спробував курити вперше в 4 роки і коли спробував, то потім до кінця школи до цього не повертався. На Хрещатику, якщо йти з Бесарабки, то з правої сторони, це був Хрещатик 23 і там зліва під'їзд, в якому на першому поверсі був штаб комсомольського оперативного отряду. Оперативні комсомольці (сміється).
Ми стояли там розмовляли голосно. Підійшли три хлопці з червоними пов'язками, не представилися і попросили, щоб ми показали документи, звинуватили нас в тому, що ми були нетверезі. А ми в той час нічого не пили, ми були девятикласниками. До алкоголю я почав притулятися значно пізніше.

Нас взяли за руки і кажуть: "Пішли розбиратися". Два моїх знайомих вирвалися і відскочили. Тоді ті троє взяли мене за обидві руки і потягли до під'їзду і наверх. Я якось крутнувся і вискочив, побіг донизу. Як добіг і був майже на другому поверсі, почав відкривати двері, а в яку сторону вони відкриваються, не зорієнтувався. Вони мене догнали і почали бити на 6 ніг і 6 кулаків. Я лише закривав обличчя.

Якісь люди приходили виходили, хтось це бачив, вони відвели мене наверх, щось питали. Там проходив якийсь військовослужбовець і люди, які мешкали в тому під'їзді. Якісь люди бачили мене вже закривавленого. Хтось викликав швидку, мене госпіталізували, підрихтували, зробили рентген, побачили, що зламане праве ребро. А потім вранці мене забрав батько.
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04.09.2020 12:47 Ответить
"Я себе погано почував, боліло в боці. До школи потім якийсь час не ходив, бо приходив до тями. Ми жили на вулиці Пушкінській, а прокуратура Ленінського району була на Червоноармійській, недалеко від нашого дому.

І мама відвела мене до прокуратури, відкрили справу і слідчий прокурор почав розслідувати. Він направив мене на експертизу, експерти зробили аналіз, було зламане ребро, розбита голова і ще щось. Але дві травми були серйозними.

За весь час ні Медведчук, ні Яковенко, ні третій не мали жодних потягів вибачитись.
Ніхто не казав "пробач, ми зробили щось не те".
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04.09.2020 12:50 Ответить
Вечная Память Героям Украины!
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04.09.2020 12:35 Ответить
Минутой молчаня они почтили. Почитатели, мля. А мертвечину на нары проголосовать слабо? Скоты лицемерные!
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04.09.2020 12:40 Ответить
Когда уже "почтим" мертвечука песнями и танцами?
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04.09.2020 12:41 Ответить
Зебіли, чому не сидить Медведчук?
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04.09.2020 12:41 Ответить
они не могут посадить петиного дружка
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04.09.2020 12:49 Ответить
Ну да, при пэтэ, мертведчук сидел тише воды, а при зеленском он стал уважаемым депутатом со второй по численности фракцией в парламенте.
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04.09.2020 12:55 Ответить
При пэтэ Мертвечук решал судьбу Украины, являясь пэтиным представителем в безальтернативных минских переговорах, которые только они могли принести мырное решение, опять таки по пэтэ
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04.09.2020 13:00 Ответить
Не підкажете, в якій підгрупі, воно "вирішувало" долю України?
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04.09.2020 13:19 Ответить
Дійсно, хто ж буде чіпати бузнеспартнера бубАчкиного хазяїна, коломойського. Який допоміг ВАві стати презЕдентом.
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04.09.2020 13:20 Ответить
Кто же его посадит, он же памятник.
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04.09.2020 13:00 Ответить
У порошенка спроси.
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04.09.2020 13:02 Ответить
ніхто не сидить..
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04.09.2020 13:06 Ответить
...бо мертвяк ходячий
блатному - сидіти, мертвому - лежати
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04.09.2020 16:42 Ответить
Читал я когда-то какое-то стихотворени е Стуса - о украинском народе он очень плохо писал. Не сотвори себе кумира.
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04.09.2020 12:47 Ответить
Когда читал наверное думал о Мавзоленйном быдле?
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04.09.2020 12:50 Ответить
Не, я про него не думаю, но именно ленин основоположник эры всеобщего просвещения СССР и кстати именно при СССР украинский язык стал книжным языком образования, так, шо не всё то быдло, что в мавзолее лежит. Или тебе царскую семью сильно жалко?
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04.09.2020 13:02 Ответить
Почему совок до самого своего развала сравнивал свои "достижения" с 1913 годом, а не с показателями США или ФРГ, Британии?
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04.09.2020 13:04 Ответить
Столыпинские реформы и просто другой точки отсчёта не было. Бо если ты в курсе, то именно 20-й век стал веком развития индустриальной цивилизации человечества. А ещё по прогнозам 1913 года если бы столыпинские реформы продолжелись, то к 1930 Российская Империя должна была стать первой экономикой в мире обогнав США. Поэтому отправная точка 1913 и про США тоже как экономического конкурента СССР. Понятно?
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04.09.2020 13:26 Ответить
То есть, комунизды все разрушили, а держащаяся на штыках страна пасла задних, за исключением вооружения и космоса, да и то до поры до времени. Их космические корабли практически не изменились, американцы летают в космос на аппаратах 21 века, а рашисты все на тех же корытах. А рядовые людишки так и живут в дерьме.
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04.09.2020 13:54 Ответить
Читал когда-то... Какое-то стихотворение... Очень информативно. Слышал звон, но не знаю, где он.
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04.09.2020 12:52 Ответить
А мне много не надо, чтобы понять суть поэта. Кстати мы при СССР ничего про Стуса не знали и слыхом не слышали, Бандера вообще был для нас бандитом и предателем, но мы с пионэров росли украинскими националистами, ибо украинский национализм это любоввь к украинскому народу и Украине, а не к персоналиям, поэтому для меня и сейчас стихи Стуса ничего не значат.
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04.09.2020 12:57 Ответить
Откуда бы совки о нем знали, если режим преследовал его всю жизнь и убил, а совколохи читали и знали только "ми за мир, дир-дир-дир..."
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04.09.2020 13:08 Ответить
А ты, Алла, не совок, ты при совке про Стуса всё знала и на суды к нему бегала?
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04.09.2020 13:18 Ответить
Совки отличаются от несовков тем, что они не способньі брать во внимание новую информацию, открьітьіе архивьі, как зомби повторяют совковую пропаганду.
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04.09.2020 13:47 Ответить
Не треба брехати.

Василь Стус.

Як добре те, що смерти не боюся


i не питаю, чи тяжкий мiй хрест,


що перед вами, суддi, не клонюся


в передчуттi недовiдомих верст,


що жив, любив i не набрався скверни,

ненависти, прокльону, каяття.


Народе мiй, до тебе я ще верну,


як в смертi обернуся до життя…
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04.09.2020 12:52 Ответить
Похоже на Заповит Тараса и на "я памятник себе" Пушкина. Но ты видимо дока в поэзии Стуса - что нам Стус оставил для 21 века? Вот я почему-то уверен вообще ничего.
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04.09.2020 13:20 Ответить
Значит что то оставил, если таких и через 35 лет после его смерти колбасит.
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04.09.2020 13:32 Ответить
вірш "я памятник себе" насправді написав Державін-------впізнаєте?---------Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.
Так! - весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.
Слух про́йдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал..............
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04.09.2020 15:32 Ответить
**
Отак живу: як мавпа серед мавп.
Чолом прогрішним із тавром зажури
все б'юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб.
Повз мене ходять мавпи чередою,
у них хода поважна, нешвидка.
Сказитись легше, аніж буть собою,
бо ж ні зубила, ані молотка.
О Боже праведний, важка докука -
сліпорожденним розумом збагнуть:
ти в цьому світі - лиш кавалок муки,
отерплий і розріджений, мов ртуть.
1968
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04.09.2020 13:27 Ответить
https://www.facebook.com/my.life.is.full.of.colors?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Yulia Babych

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222977518689514&set=a.1383782237671&type=3 2 сентября в 21:53 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

"Я вважаю, що доля Донбасу - це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. Як же можна миритись з тим особливим «інтернаціоналізмом», який може призвести до згуби цілої духовної одиниці людства?
Зрозумійте мене в моєму горі, бо я чую прокляття віків, чую, бездіяльний, свій гріх перед землею, перед народом, перед історією. Перед людьми, що своєю кров'ю кропили нашу землю. Довгий мартиролог борців за національну справедливість лишає нам історія, а ми навіть на гнів праведний не можемо здобутись." (Василь Стус)

***********
У ніч із 3 на 4 вересня 1985 року в карцері табору особливо суворого режиму в РРФСР помер Василь Стус.
Віктор Медведчук був "адвокатом" у процесі над поетом і дисидентом.
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04.09.2020 16:45 Ответить
так...читав.... перед тим падлюки казематні спалили близько 300 віршів Поєта, в нього на очах и він, хворий і вимучений, оголосив голодування... та це мало кого хвилювало...
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04.09.2020 16:51 Ответить
є, однак, надія, що глибоко в гебешних архівах Подольська його таборовий зошит ще чекає свого часу...
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04.09.2020 17:04 Ответить
рукописи не горять?...Ви це мали на увазі.. Дива трапляються між іншим...
(прикро... що мертвечук так довго чека Божої кари)
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04.09.2020 17:09 Ответить
Кто знает, может для него жизнь кара?
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04.09.2020 17:20 Ответить
запросто... позор до сих пор не смыт...
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04.09.2020 17:26 Ответить
горять-не горять, а надійно залягають у чужих архівних справах...
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04.09.2020 17:32 Ответить
Отец Ведведчука был осужден советским Судом в 1944 году на 8 лет.Сам ВИКТОР ПОЛУЧИЛ 2 ГОДА ТЮРЬМЫ В 1974 ГОДУ
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04.09.2020 12:48 Ответить
І з таким резюме вступив за саюзіка в юридичний інститут?
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04.09.2020 12:51 Ответить
В ССре дохлом и не такое бывало...
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04.09.2020 12:54 Ответить
Ага, бувало, з вербованими КДБ бувало.
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04.09.2020 12:55 Ответить
Бывало. Некто сывочолый гэтьман умудрился поступить в КГУ на международные отношения, имея судимого папашу по такой статье, что КГБ не должны были пустить его даже в ПТУ плиточников-мозаичников
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04.09.2020 13:03 Ответить
Владимир Ведмедчук был бандеровцем и воевал против советского быдла....
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04.09.2020 13:07 Ответить
Что принимали сегодня?
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04.09.2020 14:40 Ответить
Такий матеріал - ідеальний для вербовки в КДБ.
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04.09.2020 12:56 Ответить
Он проучился на юрфаке недолго, потом его выгнали за беспредел, но... кгб его вернуло в вуз. Кстати, доктор наук, он тоже липовый.
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04.09.2020 12:57 Ответить
А опзєжопадепутат Медведчук на теє що?
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04.09.2020 12:50 Ответить
Ведмедчук стал агентом КГБ еще до Стуса...
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04.09.2020 12:56 Ответить
скачайте і послухайте єврея"владіміра нєжного" як співа про кацапів...кращє не скажеш поки не прикрили
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04.09.2020 12:56 Ответить
А ведмедчук з холопами теж взяли участь у вшануванні пам'яті Стуса?
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04.09.2020 12:58 Ответить
*Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно -фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський опричник яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по капітуляції і знищенню України як держави.
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04.09.2020 12:58 Ответить
Дмитро Чобiт. Книга называется "Нарцисс",о семействе Ведмедчуков...подробно
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04.09.2020 12:58 Ответить
Цікаво, а вступаючи в ряди СДПУ(о) патріот Порошенко знав, що очільник цієї зграї Мєртвєчук закатував Стуса?
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04.09.2020 13:06 Ответить
Порошенко создал партию Рыгобыдла вместе с ДАУНетскими пацанами....
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04.09.2020 13:08 Ответить
Госдеп США перевербовал Порошенко за 5 миллиардов долларов...
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04.09.2020 13:20 Ответить
У нього тоді був інший імідж..
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04.09.2020 13:17 Ответить
-
_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово…i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
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04.09.2020 13:07 Ответить
Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять поета-дисидента Стуса - Цензор.НЕТ 3173
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04.09.2020 13:12 Ответить
Нужно напротив сиденья Мертветчука закрепить портрет невинно убиенного правозащитника Василия Стуса.
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04.09.2020 13:13 Ответить
В ГУЛАГе сидело 66 миллионов,остальные за ними присматривали чтоб не сбежали в Омерику...
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04.09.2020 13:15 Ответить
В Украине наверно будет также если Мацква зайдёт в Украину,судя по 73%
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04.09.2020 13:20 Ответить
а опжопівці вставали ?чи їх просто камера спеціально не знімала ?
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04.09.2020 13:18 Ответить
У туалеті тихо сидя.
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04.09.2020 13:46 Ответить
***
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я с добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.

Василь СТУС
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04.09.2020 13:44 Ответить
На однакові квадрати поділили білий світ
Рівне право всім страждати і один терпіти гніт.
Зле і кату, зле і жертві, а щастливого нема.
Всім судилося померти за замками сімома.
Отаке ти, людське горе, отака ти, чорна хлань,
Демократіє покори і свободо німуваннь.
А кругом життя веселе, скільки сонця і тепла!
Ти мене даремно, леле, в світ неправди привела.
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04.09.2020 13:49 Ответить
Уже Софія відструменіла,
відмерехтіла бузковим гроном.
Ти йшла до мене, але не встигла
за першим зойком, за першим громом.
Немов почвара в пекельнім колі,
довкола ж тіні, довкола кволі.
Благословляю твою сваволю,
дорого долі, дорого болю.
Сніги і стужа. Вітри й морози.
Гудки і крики. Чорні прокльони.
Собачий гавкіт. Крик паровоза.
І закмашини і заквагони.
Шпали і фари, пси і солдати,
рейки, і пруття, і загорода.
Впали і хода. Встали і хода.
В плечі штовхають нас автомати.
Квадратне серце - в квадратнім колі,
в смертнім каре ми падемо долі.
Благословляю твою сваволю,
дорого долі, дорого болю.
На всерозхресті люті і жаху,
на всепрозрінні смертного скрику
дай, Україно, гордого шляху,
дай, Україно, гордого лику!

Василь Стус - Уже Софія відструменіла…
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04.09.2020 13:50 Ответить
А депутат Медведчук был на рабочем месте?
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04.09.2020 13:54 Ответить
Василь СТУС
* * *
Отак живу: як мавпа серед мавп.
Чолом прогрішним із тавром зажури
все б'юся об тверді камінні мури,
як їхній раб, як раб, як ниций раб.
Повз мене ходять мавпи чередою,
у них хода поважна, нешвидка.
Сказитись легше, аніж буть собою,
бо ж ні зубила, ані молотка.
О Боже праведний, важка докука -
сліпорожденним розумом збагнуть:
ти в цьому світі - лиш кавалок муки,
отерплий і розріджений, мов ртуть.
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04.09.2020 13:54 Ответить
Василь СТУС
* * *
Сто років як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії.
І глупа ******* ніч
пекельний край і крик пекельний.
Сто років мучених надій,
і сподівань, і вір, і крові
синів, що за любов тавровані,
сто серць, як сто палахкотінь.
Та виростають з личаків,
із шаровар, з курної хати
раби зростають до синів
своєї України-матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилава,
земля, рабована віками,
і не скарать тебе душителям
сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем,
ти ще роздерта на шматки,
та вже, крута і непокірна,
ти випросталася для волі,
ти гнівом виросла. Тепер
не матимеш од нього спокою,
йому ж рости й рости, допоки
не упадуть тюремні двері.
І радісним буремним громом
спадають з неба блискавиці,
Тарасові провісні птиці -
слова шугають над Дніпром.
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04.09.2020 13:57 Ответить
Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять поета-дисидента Стуса - Цензор.НЕТ 6177
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04.09.2020 14:33 Ответить
Наснилося, з розлуки наверзлося,
з морозу склякло, з туги - аж лящить.
Над Прип'яттю світання зайнялося -
і син біжить, як горлом кров біжить.
Мов равлики, спинаються намети,
а мушля в безсоромності цноти
ніяк не знайде барви для прикмети
твоїх надсад, твоєї німоти.
І шклиться неба висліпла полуда -
Тверда труна живих, як живчик, барв.
Бреде зоря - сновида і приблуда -
Одержаний задурно щедрий дар.
А човен побивається об здвиги
Повсталих хвиль, твердих, немов стовпці.
…Підтале чорноводдя зелен-криги
займається світанком на щоці.
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04.09.2020 16:48 Ответить
Мертве хоче стягнути живе у свою могилу. Програма дій ОПЗЖ з Медведчуком.
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04.09.2020 14:51 Ответить
ЗЕ вручил Медвечукку по этому поводу Героя Украины?
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04.09.2020 15:53 Ответить
Режиссера трансляции уволить за то, что не показал депутатское место Медведчука.
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04.09.2020 17:00 Ответить
Дякую, повертаємось до нашої роботи по продаже земли еврейским банкирам, геологических ресурсов Байденам, сокращению медициньі и образования, и протекции половой дегенерации.
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04.09.2020 17:27 Ответить
Медведчук с Кивой почтили память?
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04.09.2020 18:14 Ответить
А Порошенко зачем встал? Чтоб пожать руку своему корешу Медведчуку?
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04.09.2020 18:15 Ответить
ЭТО СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК !!! А МЕДВЕДЧУК ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН !!!
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05.09.2020 04:42 Ответить
 
 