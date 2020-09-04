Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять поета-дисидента Стуса. ВIДЕО

Народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять українського поета-дисидента, перекладача, літературознавця і правозахисника Василя Стуса.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, вшанувати пам'ять Стуса запропонував перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

"Сьогодні ми згадували дуже багато важливих дат в історії України. І я хотів би, щоб все-таки, у нас в парламенті ми сказали ще про одну - 35 років тому помер видатний український поет ХХ століття, перекладач, прозаїк, мислитель і, головне , учасник дисидентського руху України, герой України Василь Семенович Стус. Вшануймо його пам'ять у Верховній Раді", - зазначив Стефанчук.

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