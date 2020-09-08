Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, - это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях https://www.uptodate.com/contents/pulse-oximetry разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.
Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% - нет.
Еще пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.
Уровень насыщения крови кислородом - это один из основных показателей, по которому судят, нужно ли дать пациенту кислород через маску и нужна ли ему https://meduza.io/cards/govoryat-bogatye-lyudi-skupayut-apparaty-ivl-chtoby-lechitsya-ot-koronavirusa-teper-oni-spasutsya-a-vse-ostalnye-net искусственная вентиляция легких . Именно поэтому уровень насыщения крови кислородом Учитывают , когда решают, нужна ли пациенту госпитализация.
Коронавирус поражает легкие, а конкретно ткань, выстилающую легочные альвеолы. При тяжелой пневмонии в легких нарушается переход кислорода из воздуха в кровь.
Всемирная организация здравоохранения ранее https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/InterimGuidance_ClinicalManagement_NovelCoronavirus_11Feb13u.pdf рекомендовала при новой коронавирусной инфекции давать кислород пациенту, у которого этот показатель ниже 90%.