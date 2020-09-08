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Уже у почти 2 тысяч сотрудников МВД диагностирован коронавирус, - Геращенко

Уже у почти 2 тысяч сотрудников МВД диагностирован коронавирус, - Геращенко

Почти 2 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел уже заболели COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомоб этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Да, мы получили 2,6 млрд грн на доплаты, внимание, 87 тыс. сотрудникам МВД. Из них 67 тыс. полицейских, остальные 20 тыс. это сотрудники Национальной гвардии, пограничная служба. Это все те, кто непосредственно работал на улицах, выезжал на места правонарушений, которые работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом. У нас на сегодняшний день из 345 тыс. сотрудников МВД уже почти 2 тыс. заболели коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас на руках у населения около миллиона единиц легального огнестрельного оружия, - Геращенко

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Топ комментарии
+8
Диагностирован коронавирус? А какими тестами? Теми, что в сарае Харьковской области производились и закупались больницами? Слышали, слышали... Сколько вы будете вешать лапшу народу?
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08.09.2020 00:50
+7
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.

https://twitter.com/tZEinform

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08.09.2020 01:00
+7
Это скорее хорошие новости в восприятии населения Украины, ибо мусоров не любят и чуть ли не каждую неделю желают им сдохнуть.
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08.09.2020 01:06
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Правила форума Совет форумчан
Диагностирован коронавирус? А какими тестами? Теми, что в сарае Харьковской области производились и закупались больницами? Слышали, слышали... Сколько вы будете вешать лапшу народу?
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08.09.2020 00:50 Ответить
Не хрен было взятки брать , ментяры продажные !
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08.09.2020 01:11 Ответить
знакомый рассказал как у них проводили тестирования. результаты тестирования:

в каждом подразделении строго каждый 10й заражен...

отправлен на самоизоляцию на 2 недели за свой счет....

а повторное тестирование показало что все нормально.

единственное так палево с каждым 10-м
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08.09.2020 07:31 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.

https://twitter.com/tZEinform

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08.09.2020 01:00 Ответить
Это скорее хорошие новости в восприятии населения Украины, ибо мусоров не любят и чуть ли не каждую неделю желают им сдохнуть.
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08.09.2020 01:06 Ответить
Valery , не нагнетай , - мусоров не любят в росии . В Украине им ещё доверяют .
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08.09.2020 01:14 Ответить
Вовчик, не гони пургу. Да, пару лет после реформы отношение к мусорам стало лучше в Украине. Но потом, народ убедился что новые мусора мало чем отличаются от старых. Мусорам в Украине не доверяют , их ненавидят. Поэтому, Валера прав.
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08.09.2020 09:04 Ответить
Но, когда на тебя нападут бандиты в подворотне, ты почему-то полицию зовёшь на помощь.
Они приезжают на вызов, ты на них накаляешь, слюни свои пустишь, вот и получается, такая вот статистика по коронавирусу среди полицейских.
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08.09.2020 07:14 Ответить
Так сразу они и приехали, и все ором маски надели, чтобы защититься когда "ты на них накаляешь, слюни свои пустишь
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08.09.2020 08:09 Ответить
Да, да - мусора приедут, запротоколируют и все, хорошо если не добавят. Искать не будут никого.
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08.09.2020 09:06 Ответить
Ну в общем это типо оправдание . Если будут какие-то возрастания бандитизма в домах или на улицах , - то мывсебольные . )) .
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08.09.2020 01:09 Ответить
Тоша, харе плакаться, медикам и того не досталось...
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08.09.2020 01:09 Ответить
Как начнётся зомбиапокалипсис, так на ментов надежды не будет. Это всё что Тоха хотел сказать.
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08.09.2020 01:19 Ответить
более 2 тысяч нарушителей охраны труда!!!
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08.09.2020 01:25 Ответить
Антошка гроши просить.
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08.09.2020 01:29 Ответить
Ряха Геращенко и красный галстук несовместимы)
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08.09.2020 01:32 Ответить
Діточкам-школярам і вчителям не дали 3 мільярди на карантинні заходи, зате дали Авакову.
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08.09.2020 01:42 Ответить
Все дни города провели? Главное школы открыли, массовый иммунитет вы рабатываем.два теста 4000, а есть и по два бакса, но в Америке. Слабо завести нормальные? Скоро в стране ресурса не останется
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08.09.2020 01:46 Ответить
какаяразніца, 2 тіщи, 3 тіщи.. десять.. Ві как тот гебресиус у велику калюжу великий пердь..
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08.09.2020 01:56 Ответить
Простий народ цього не помітив.
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08.09.2020 02:45 Ответить
И шо ? А герпес ?
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08.09.2020 02:59 Ответить
ДАЖЕ НЕ ОДИН ПРОЦЕНТ !!!
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08.09.2020 03:36 Ответить
как были паразитами, так и остались
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08.09.2020 06:28 Ответить
Заболевшим сотрудникам поднять зарплату в 5 раз и отправить поправлять пошатнувшееся здоровье на Майорку. За государственные деньги. И Геращенко вместе с ними, дабы проследить за качеством обслуживания ценных кадров.
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08.09.2020 06:35 Ответить
А шо маски не спасают от заражения, так какого хрена всех заставляют их носить?
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08.09.2020 07:27 Ответить
маска на одном ухе, подбородке или даже локте - к сожалению абсолютно бесполезна
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08.09.2020 07:49 Ответить
Полиция, как раз ходит в маске, как положено, а наличие заражений развевает миф о пользе маски.
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08.09.2020 08:00 Ответить
Все наоборот. Половина полицейских не носят маски! Оглянитесь вокруг
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08.09.2020 08:06 Ответить
Вот у них как раз проблем нет, потому как дышат чистым воздухом, а не собственным "отработанным".
Читайте специальную литературу, слушайте специалистов вирусологов, иммунологов, эпидемиологов, а не бред Ляшко и Степанова.
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08.09.2020 09:23 Ответить
в чистом виде вирус Ковид 19 выделить не могут . Против кого боремся товарищ антонина
Против не существующего озвученого вируса. Под ковид списуют все что только можно и 80% бессимпомных. У которых обноружены антитела всех вирусных заражений. Американцв провели иследования и определили таких 90% которым приписали ковид. Намордники вот их цель Рабы немы.
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08.09.2020 07:32 Ответить
Вы такой умный до той поры, когда сами или близкие не заболеете ковидом. Тогда ваша риторика сильно-сильно изменится...
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08.09.2020 08:05 Ответить
Полицейским нужно не только штрафовать друи а отсутствие маски на лице. А, прежде всего, носить самим на своих собственных лицах!!!!!
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08.09.2020 08:03 Ответить
Спати сутками в маленькій кімнатці в метрополітені, коли поїздами ходять безкарно професійні жебраки, офені і пєвуни це небезпечно можна заробити і ковидлу, і пролдежні і геморой. Так треба розуміти Геращенка, тепер для жандармів буде фонди вибивати з бюджету.
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08.09.2020 08:12 Ответить
Потрібно відмінити місцеві вибори, так, пане Геращенко? Хто подасть звернення в суд: "небайдужий громадядин", чи "небайдужі громадяни", чи санітарний лікар?
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08.09.2020 08:23 Ответить
Ви їх що самі заражуєте?
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08.09.2020 09:04 Ответить
Так это вы мосаров еще на голубую сифилиссу не проверяли - там мрак ваще! Но это у них профессионалльно-анальная инфекция.
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08.09.2020 09:15 Ответить
Ещё одна Ляпалка абы шо вылезло
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08.09.2020 10:09 Ответить
В геращенка барановірус мозгів.
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08.09.2020 13:42 Ответить
"Он отметил, что полицейские получали доплату в 50%..."Источник: https://censor.net/ru/n3218067

Можливо керівники і отримали доплатув 50%, а рядовим поліцейським доплатили по декілька сотень гривень
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08.09.2020 13:54 Ответить
 
 