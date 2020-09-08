Уже у почти 2 тысяч сотрудников МВД диагностирован коронавирус, - Геращенко
Почти 2 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел уже заболели COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этомоб этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Да, мы получили 2,6 млрд грн на доплаты, внимание, 87 тыс. сотрудникам МВД. Из них 67 тыс. полицейских, остальные 20 тыс. это сотрудники Национальной гвардии, пограничная служба. Это все те, кто непосредственно работал на улицах, выезжал на места правонарушений, которые работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом. У нас на сегодняшний день из 345 тыс. сотрудников МВД уже почти 2 тыс. заболели коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", - сказал Антон Геращенко.
Он отметил, что полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.
Пожалуйста, подождите...
в каждом подразделении строго каждый 10й заражен...
отправлен на самоизоляцию на 2 недели за свой счет....
а повторное тестирование показало что все нормально.
единственное так палево с каждым 10-м
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tZE inform
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.
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Они приезжают на вызов, ты на них накаляешь, слюни свои пустишь, вот и получается, такая вот статистика по коронавирусу среди полицейских.
Читайте специальную литературу, слушайте специалистов вирусологов, иммунологов, эпидемиологов, а не бред Ляшко и Степанова.
Против не существующего озвученого вируса. Под ковид списуют все что только можно и 80% бессимпомных. У которых обноружены антитела всех вирусных заражений. Американцв провели иследования и определили таких 90% которым приписали ковид. Намордники вот их цель Рабы немы.
Можливо керівники і отримали доплатув 50%, а рядовим поліцейським доплатили по декілька сотень гривень