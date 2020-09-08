Уже у майже 2 тисяч співробітників МВС діагностовано коронавірус, - Геращенко
Майже 2 тис. співробітників Міністерства внутрішніх справ вже захворіли на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Так, ми отримали 2,6 млрд грн на доплати, увага, 87 тис. співробітників МВС. З них 67 тис. поліцейських, інші 20 тис. - це співробітники Національної гвардії, прикордонна служба. Це все ті, хто безпосередньо працював на вулицях, виїжджав на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус. У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли на коронавірус. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.
Він зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.
Будь ласка, зачекайте...
в каждом подразделении строго каждый 10й заражен...
отправлен на самоизоляцию на 2 недели за свой счет....
а повторное тестирование показало что все нормально.
единственное так палево с каждым 10-м
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tZE inform
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.
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Они приезжают на вызов, ты на них накаляешь, слюни свои пустишь, вот и получается, такая вот статистика по коронавирусу среди полицейских.
Читайте специальную литературу, слушайте специалистов вирусологов, иммунологов, эпидемиологов, а не бред Ляшко и Степанова.
Против не существующего озвученого вируса. Под ковид списуют все что только можно и 80% бессимпомных. У которых обноружены антитела всех вирусных заражений. Американцв провели иследования и определили таких 90% которым приписали ковид. Намордники вот их цель Рабы немы.
Можливо керівники і отримали доплатув 50%, а рядовим поліцейським доплатили по декілька сотень гривень