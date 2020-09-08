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Уже у майже 2 тисяч співробітників МВС діагностовано коронавірус, - Геращенко

Уже у майже 2 тисяч співробітників МВС діагностовано коронавірус, - Геращенко

Майже 2 тис. співробітників Міністерства внутрішніх справ вже захворіли на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Так, ми отримали 2,6 млрд грн на доплати, увага, 87 тис. співробітників МВС. З них 67 тис. поліцейських, інші 20 тис. - це співробітники Національної гвардії, прикордонна служба. Це все ті, хто безпосередньо працював на вулицях, виїжджав на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус. У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли на коронавірус. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

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Топ коментарі
+8
Диагностирован коронавирус? А какими тестами? Теми, что в сарае Харьковской области производились и закупались больницами? Слышали, слышали... Сколько вы будете вешать лапшу народу?
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08.09.2020 00:50
+7
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tZE inform
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.

https://twitter.com/tZEinform

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08.09.2020 01:00
+7
Это скорее хорошие новости в восприятии населения Украины, ибо мусоров не любят и чуть ли не каждую неделю желают им сдохнуть.
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08.09.2020 01:06
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Диагностирован коронавирус? А какими тестами? Теми, что в сарае Харьковской области производились и закупались больницами? Слышали, слышали... Сколько вы будете вешать лапшу народу?
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08.09.2020 00:50 Відповісти
Не хрен было взятки брать , ментяры продажные !
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08.09.2020 01:11 Відповісти
знакомый рассказал как у них проводили тестирования. результаты тестирования:

в каждом подразделении строго каждый 10й заражен...

отправлен на самоизоляцию на 2 недели за свой счет....

а повторное тестирование показало что все нормально.

единственное так палево с каждым 10-м
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08.09.2020 07:31 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.

https://twitter.com/tZEinform

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08.09.2020 01:00 Відповісти
Это скорее хорошие новости в восприятии населения Украины, ибо мусоров не любят и чуть ли не каждую неделю желают им сдохнуть.
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08.09.2020 01:06 Відповісти
Valery , не нагнетай , - мусоров не любят в росии . В Украине им ещё доверяют .
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08.09.2020 01:14 Відповісти
Вовчик, не гони пургу. Да, пару лет после реформы отношение к мусорам стало лучше в Украине. Но потом, народ убедился что новые мусора мало чем отличаются от старых. Мусорам в Украине не доверяют , их ненавидят. Поэтому, Валера прав.
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08.09.2020 09:04 Відповісти
Но, когда на тебя нападут бандиты в подворотне, ты почему-то полицию зовёшь на помощь.
Они приезжают на вызов, ты на них накаляешь, слюни свои пустишь, вот и получается, такая вот статистика по коронавирусу среди полицейских.
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08.09.2020 07:14 Відповісти
Так сразу они и приехали, и все ором маски надели, чтобы защититься когда "ты на них накаляешь, слюни свои пустишь
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08.09.2020 08:09 Відповісти
Да, да - мусора приедут, запротоколируют и все, хорошо если не добавят. Искать не будут никого.
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08.09.2020 09:06 Відповісти
Ну в общем это типо оправдание . Если будут какие-то возрастания бандитизма в домах или на улицах , - то мывсебольные . )) .
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08.09.2020 01:09 Відповісти
Тоша, харе плакаться, медикам и того не досталось...
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08.09.2020 01:09 Відповісти
Как начнётся зомбиапокалипсис, так на ментов надежды не будет. Это всё что Тоха хотел сказать.
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08.09.2020 01:19 Відповісти
более 2 тысяч нарушителей охраны труда!!!
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08.09.2020 01:25 Відповісти
Антошка гроши просить.
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08.09.2020 01:29 Відповісти
Ряха Геращенко и красный галстук несовместимы)
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08.09.2020 01:32 Відповісти
Діточкам-школярам і вчителям не дали 3 мільярди на карантинні заходи, зате дали Авакову.
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08.09.2020 01:42 Відповісти
Все дни города провели? Главное школы открыли, массовый иммунитет вы рабатываем.два теста 4000, а есть и по два бакса, но в Америке. Слабо завести нормальные? Скоро в стране ресурса не останется
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08.09.2020 01:46 Відповісти
какаяразніца, 2 тіщи, 3 тіщи.. десять.. Ві как тот гебресиус у велику калюжу великий пердь..
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08.09.2020 01:56 Відповісти
Простий народ цього не помітив.
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08.09.2020 02:45 Відповісти
И шо ? А герпес ?
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08.09.2020 02:59 Відповісти
ДАЖЕ НЕ ОДИН ПРОЦЕНТ !!!
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08.09.2020 03:36 Відповісти
как были паразитами, так и остались
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08.09.2020 06:28 Відповісти
Заболевшим сотрудникам поднять зарплату в 5 раз и отправить поправлять пошатнувшееся здоровье на Майорку. За государственные деньги. И Геращенко вместе с ними, дабы проследить за качеством обслуживания ценных кадров.
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08.09.2020 06:35 Відповісти
А шо маски не спасают от заражения, так какого хрена всех заставляют их носить?
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08.09.2020 07:27 Відповісти
маска на одном ухе, подбородке или даже локте - к сожалению абсолютно бесполезна
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08.09.2020 07:49 Відповісти
Полиция, как раз ходит в маске, как положено, а наличие заражений развевает миф о пользе маски.
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08.09.2020 08:00 Відповісти
Все наоборот. Половина полицейских не носят маски! Оглянитесь вокруг
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08.09.2020 08:06 Відповісти
Вот у них как раз проблем нет, потому как дышат чистым воздухом, а не собственным "отработанным".
Читайте специальную литературу, слушайте специалистов вирусологов, иммунологов, эпидемиологов, а не бред Ляшко и Степанова.
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08.09.2020 09:23 Відповісти
в чистом виде вирус Ковид 19 выделить не могут . Против кого боремся товарищ антонина
Против не существующего озвученого вируса. Под ковид списуют все что только можно и 80% бессимпомных. У которых обноружены антитела всех вирусных заражений. Американцв провели иследования и определили таких 90% которым приписали ковид. Намордники вот их цель Рабы немы.
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08.09.2020 07:32 Відповісти
Вы такой умный до той поры, когда сами или близкие не заболеете ковидом. Тогда ваша риторика сильно-сильно изменится...
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08.09.2020 08:05 Відповісти
Полицейским нужно не только штрафовать друи а отсутствие маски на лице. А, прежде всего, носить самим на своих собственных лицах!!!!!
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08.09.2020 08:03 Відповісти
Спати сутками в маленькій кімнатці в метрополітені, коли поїздами ходять безкарно професійні жебраки, офені і пєвуни це небезпечно можна заробити і ковидлу, і пролдежні і геморой. Так треба розуміти Геращенка, тепер для жандармів буде фонди вибивати з бюджету.
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08.09.2020 08:12 Відповісти
Потрібно відмінити місцеві вибори, так, пане Геращенко? Хто подасть звернення в суд: "небайдужий громадядин", чи "небайдужі громадяни", чи санітарний лікар?
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08.09.2020 08:23 Відповісти
Ви їх що самі заражуєте?
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08.09.2020 09:04 Відповісти
Так это вы мосаров еще на голубую сифилиссу не проверяли - там мрак ваще! Но это у них профессионалльно-анальная инфекция.
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08.09.2020 09:15 Відповісти
Ещё одна Ляпалка абы шо вылезло
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08.09.2020 10:09 Відповісти
В геращенка барановірус мозгів.
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08.09.2020 13:42 Відповісти
"Он отметил, что полицейские получали доплату в 50%..."Источник: https://censor.net/ru/n3218067

Можливо керівники і отримали доплатув 50%, а рядовим поліцейським доплатили по декілька сотень гривень
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08.09.2020 13:54 Відповісти
 
 