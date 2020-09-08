Уже у майже 2 тисяч співробітників МВС діагностовано коронавірус, - Геращенко

Майже 2 тис. співробітників Міністерства внутрішніх справ вже захворіли на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Так, ми отримали 2,6 млрд грн на доплати, увага, 87 тис. співробітників МВС. З них 67 тис. поліцейських, інші 20 тис. - це співробітники Національної гвардії, прикордонна служба. Це все ті, хто безпосередньо працював на вулицях, виїжджав на місця правопорушень, які працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус. У нас на сьогодні з 345 тис. співробітників МВС вже майже 2 тис. захворіли на коронавірус. Це в 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

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