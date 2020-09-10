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Пресс-конференция "Угрозы национальной безопасности Украины". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Участники: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014 -2019 гг), Глава СБУ (2005г.) Александр Турчинов и генеральный прокурор Украины (2016 -2019рр.) Юрий Луценко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина. сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Луценко Юрий (7719) ОБСЕ (4877) Турчинов Александр (3336) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+22
феерическая истерика у проросийских зебилов в этой ветке)) кацапье из лахты даже нескрывает что поддерживает сдачу Украины - в лапы кремля..
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10.09.2020 14:57
+21
Молодці. Їм болить Україна. А де пані Юля і Толян єфрейтор з Ванюшою Садовим? Чи це їх не стосується?
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10.09.2020 14:53
+12
а там деребанить нечего - им пофиг..
да и "ни один солдат не должен покинуть карзарм, ни один танк - выехать из боксов: мы должны показать кремлю что мирная страна"(с)йуля
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10.09.2020 14:59
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Надо было в Шумах ее провести
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10.09.2020 14:46 Ответить
Там все оточено. Обеспечують російську іеспекцію.
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10.09.2020 14:58 Ответить
інспекцію
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10.09.2020 14:59 Ответить
А ЗЕбіла виставити на передовій в якості мішені на повний зріст.
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10.09.2020 15:01 Ответить
А потім ще місяць тхнути буде?
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10.09.2020 15:03 Ответить
Молодці. Їм болить Україна. А де пані Юля і Толян єфрейтор з Ванюшою Садовим? Чи це їх не стосується?
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10.09.2020 14:53 Ответить
а там деребанить нечего - им пофиг..
да и "ни один солдат не должен покинуть карзарм, ни один танк - выехать из боксов: мы должны показать кремлю что мирная страна"(с)йуля
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10.09.2020 14:59 Ответить
феерическая истерика у проросийских зебилов в этой ветке)) кацапье из лахты даже нескрывает что поддерживает сдачу Украины - в лапы кремля..
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10.09.2020 14:57 Ответить
А петики всегда истерят. Нашли чему удивляться!
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10.09.2020 15:05 Ответить
то-то у тебя истерика началась, зебил) впрочем, ты никогда и не скрывал свою шарийско-проросийскую суЧность))
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10.09.2020 16:49 Ответить
Після оккупації кацапами Криму, після більше ніж пів року війни, під ілвайськ зайшли кілька батальонних груп кацапо-ординців і "сивочоле лайно", з переляку, таааке в мінську попідписував, що до сих пір Україна розгребти не може. А в Криму - 90% , а містами і100% силовиків перейшли на бік орди, зрадили. Армія майже зруйнована Хамом, деморалізована. В генштабі - масса зрадників-генералів. Ти подумав, які б жертви поесла б Українська армія, скільки б загинуло хлопців-солдат, які і стріляти толком не вміли? А в кацапів - натреновані у війні і в Грузії і в Ічкерії - головорізи. Україна тимчасово втратила Крим, зате зберегла Державу. Може ти побіг би Крим рятувати, так чому не побіг? І сьогодні не побіжиш і завтра. Так що не так сказала ЮВТ? В чім не права? В тім, що зберегла життя десятків тисяч життів синів України? Чомусь такі як ти, дебіли, визивають блювотні рефлекси у здравомислячих людей.
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10.09.2020 15:25 Ответить
кацапа, в тебе методичка давно протухла.. як й мозок)) вигадай щось інше, замість цього шарійского ідіотизму))
До речі, твоя йуля, будучі при владі, робила ВСЕ - щоб знищити ВСУ та підписувати договорняки з куйлом..
чи ти вже забулО, як твоя йуля просувала своєго другана медведчука - до влади?))
так нагадамо:"Юлька в 2005 проталкивала Медведчука к себе в вице-премьеры. Ющенко был категорически против. После этого она проталкивала его в послы Украины в РФ. Оранжевая команда была тогда в шоке. А Луценко был в ступоре, когда узнал, что Шуфрич был ее любовником и она отдыхала с ним в Средиземном море на яхте Медведчука. Янукович единственному Шуфричу разрешил не голосовать за посадку Тимошенко - как-никак любимая женщина Шуфрича."текст статьи за 2008 годhttps://www.radiosvoboda.org/a/1291189.html Ющенко стверджує, що «Тимошенко і Медведчук - це перші партнери в українській політиці сьогодні. Це перші партнери, це перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два».
Президент розповів: «Тільки я подав кандидатуру Тимошенко у парламент, я двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить наступного дня до мене, щоб я призначив Медведчука спеціальним повноважним послом до Росії, або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в українській владі ніколи»
та и дальше: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/13/7189036/ Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука.Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко."Она принесла фотографии Балоге и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок", - отметил он.
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10.09.2020 16:53 Ответить
Пресконференція "Загрози національній безпеці України" - Цензор.НЕТ 9096Ой, а хто це? Невже "ваоффка"? Та ні. Це "батько нації", "сивочолий гетьман" прогнувся перед Ху...лом. Мертвечук нажаль не потрапив в кадр. Ну він там був. І Хам був. Іуди гниломордого, що допоміг Хаму прийти до влади в 2010 році, правда не було. А ЮВТ в тюрьмі сиділа коли цинічний барига Ху...лу кланявся, от же "зрадниця" та "московська зозуля". Ти з головою дружиш, чи зовсім - плохой?
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10.09.2020 18:19 Ответить
Пресконференція "Загрози національній безпеці України" - Цензор.НЕТ 9769
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10.09.2020 19:54 Ответить
Це ж як буде проходити оте все: прийдуть терористи, треба з ними поручкатися, ось пройдіть сюди, дивіться, ось тут у нас се, а тут ось це, ну - сфоткайте, а може чайку, сідайте...
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10.09.2020 14:59 Ответить
Табуретку їм під зад, а салфєткі, де салфєткі? з сахарком? що ще вам показати, а, бліндажик, складик? машинки ось...
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10.09.2020 15:03 Ответить
А це - засипати? засиплемо! А то - розвалити? розваляємо! Сержант Петренко! Ану! Засипати, розваляти! (інспектори ордло сказали!)
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10.09.2020 15:08 Ответить
не так. Яременко же рассказал! Кацапы приезжают в сопровождении представителей нелоха оманского.ОБСЕ в этом цирке не участвует (они сделали такое заявление). Кацапы смотрят в бинокль. Лазером подсвечивают цели. Бах-бах, всё! Война закончена!
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10.09.2020 16:17 Ответить
А что - приличных людей не было за Украину подписаться ? Только жульё да пьянь ?
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10.09.2020 15:44 Ответить
В любом случАе. Будет в конце составлен акт: выявлено ето, єто, єто. Устранить, развалить, засыпать, отвести, подписались, исполняйте, срок проверки.
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10.09.2020 16:31 Ответить
поздравляю, луц уже перескоп поднял, зелёные, кого вы нам выбрали??
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10.09.2020 16:32 Ответить
Турчинов, надо не пресс- конференции устраивать, а арестовать силами ЗСУ, изменника Украины- Зеленского В.А.
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10.09.2020 16:56 Ответить
На Ютубе накидайте зедаунам за шиворот!
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10.09.2020 17:10 Ответить
Сьогодні ~19:00 "кривавий Пастор" О.Турчинов в прямому єфірі на "Прямому" в програмі М.Ганапольського "Ехо".
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10.09.2020 18:26 Ответить
ну так и что дальше...где сборы и т.п...языком говорить - не лопатой махать...)(
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10.09.2020 20:17 Ответить
 
 