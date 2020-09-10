Пресс-конференция "Угрозы национальной безопасности Украины". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Участники: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014 -2019 гг), Глава СБУ (2005г.) Александр Турчинов и генеральный прокурор Украины (2016 -2019рр.) Юрий Луценко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина. сообщает Цензор.НЕТ.