Пресконференція "Загрози національній безпеці України". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Учасники: Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014 -2019 рр), Глава СБУ (2005 р.) Олександр Турчинов і Генеральний прокурор України (2016 -2019 рр.) Юрій Луценко.
Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Scorpman Y
показати весь коментар10.09.2020 14:57
+21 Анатолий К #427424
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+12 Scorpman Y
показати весь коментар10.09.2020 14:59
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да и "ни один солдат не должен покинуть карзарм, ни один танк - выехать из боксов: мы должны показать кремлю что мирная страна"(с)йуля
До речі, твоя йуля, будучі при владі, робила ВСЕ - щоб знищити ВСУ та підписувати договорняки з куйлом..
чи ти вже забулО, як твоя йуля просувала своєго другана медведчука - до влади?))
так нагадамо:"Юлька в 2005 проталкивала Медведчука к себе в вице-премьеры. Ющенко был категорически против. После этого она проталкивала его в послы Украины в РФ. Оранжевая команда была тогда в шоке. А Луценко был в ступоре, когда узнал, что Шуфрич был ее любовником и она отдыхала с ним в Средиземном море на яхте Медведчука. Янукович единственному Шуфричу разрешил не голосовать за посадку Тимошенко - как-никак любимая женщина Шуфрича."текст статьи за 2008 годhttps://www.radiosvoboda.org/a/1291189.html Ющенко стверджує, що «Тимошенко і Медведчук - це перші партнери в українській політиці сьогодні. Це перші партнери, це перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два».
Президент розповів: «Тільки я подав кандидатуру Тимошенко у парламент, я двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить наступного дня до мене, щоб я призначив Медведчука спеціальним повноважним послом до Росії, або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в українській владі ніколи»
та и дальше: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/13/7189036/ Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука.Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко."Она принесла фотографии Балоге и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок", - отметил он.