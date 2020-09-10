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Проект Госбюджета-2021 будет подан в Раду 15 сентября, - Шмыгаль. ВИДЕО
Проект Государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду 15 сентября.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 10 сентября во время рабочей поездки в Херсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября", - сказал глава правительства.
Он добавил, что в проекте предусмотрены 4,7% роста ВВП, до 6% - плановый дефицит бюджета, курс - до 29 грн за 1 доллар.
Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект Государственного бюджета на 2021 примут вовремя.
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мышикрысы
Для того щоб усі знали що належить Коломойському, що Ахметову, що Суркісам а що Зелі та щоб кожен з них не зазіхав на чуже. Порядок повинен бути в державі! Невже не зрозуміло?!!
Простой пример: дефицит государственного бюджета.
Следующий пример дефицита показывает, что расчеты правительств и правительственных учреждений сегодня совершенно не учитывают понятие «выпуклость» (и к тому же не хотят это признавать). Правда, они просто не понимают, что это такое. Из этого примера видно, что:
(а) правительство пренебрегает стохастическим характером переменной, которая влияет на модель, но считается детерминированной (и заданной), и
(б) F, функция от такой переменной, является выпуклой или вогнутой.
Пусть по оценке властей средний уровень безработицы в следующие три года составит девять процентов; власти используют эконометрические модели, чтобы предсказать D, дефицит бюджета, сейчас составляющий 200 миллиардов в местной валюте. При этом власти не учитывают, что безработица (как и почти все явления в экономике) - это стохастическая переменная. Последние три года занятость колебалась в среднем на один процент. Мы можем рассчитать последствия ошибки следующим образом:
Безработица при 8 %, баланс D (8 %) = -75 млрд (дефицит уменьшился на 125 млрд)
Безработица при 9 %, баланс D (9 %) = -200 млрд
Безработица при 10 %, баланс D (10 %) = -550 млрд (дефицит увеличился на 350 млрд)
Склонность к вогнутости, или склонность к негативной выпуклости, от недооценки дефицита составляет -112,5 млрд, потому что ½ {D (8 %) + D (10 %)} = -312,5 млрд, а не -200 млрд. Перед нами - показательный пример обратного философского камня
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