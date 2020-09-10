Проект Госбюджета-2021 будет подан в Раду 15 сентября, - Шмыгаль. ВИДЕО

Проект Государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду 15 сентября.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 10 сентября во время рабочей поездки в Херсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября", - сказал глава правительства.

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Он добавил, что в проекте предусмотрены 4,7% роста ВВП, до 6% - плановый дефицит бюджета, курс - до 29 грн за 1 доллар.

Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект Государственного бюджета на 2021 примут вовремя.