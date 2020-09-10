"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан. ВИДЕО

Экс-глава Офис президента Андрей Богдан предрекает крах экономики Украины.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил экс-глава ОП Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович, у вас сотрудничество с МВФ уже остановлено. И чтобы его запустить дальше – это в лучшем случае декабрь. Я хочу предупредить Владимира Александровича. Это у нас циферки. Вот бюджет 2019 года. Доходы, расходы, дефицит. То есть минус 78. Вот бюджет 2020 года. Доходы – триллиард 95 миллиардов, расходы, дефицит. А откуда деньги? Это деньги, которые дал МВФ. МВФ – это маркер. Это не деньги – это маркер. Знак качества. Ок? Ок! Дал МВФ деньги – дал сразу Европейский Союз, Банк Реконструкції і Розвитку, Світовий Банк. Сразу накидали много-много денег. Это катастрофа. Это большая катастрофа. У нас недобор по году: из того, что говорят финансисты... Разное говорят: от 70-ти до 130-ти. Но берем среднее: они не выполнят доходы на 100 миллиардов. А теперь давай смоделируем, а что же в следующем году. Там вообще катастрофа! То есть выдатки мы же меньше не сделаем. Судя по выступлениям Владимира Александровича, мы это должны умножить на три. Потому что мы бассейны... Я смеялся. Мне казалось, что этого не может быть. Мне сказали – я на сайт полез. Полез я на сайт", - заявил Богдан.

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"Пообещал начать массовое строительство школьных бассейнов. Вы вообще, хлопцы, читали, что такое строительство бассейнов? Его построить – его потом содержать нужно. У нас в областных центрах... Не у всех есть просто один бассейн на область. Если содержание средней школы: сельской маленькой школы – обходится в районе 50 миллионов гривен, то содержание той же школы с бассейном будет обходиться в районе 150-ти миллионов гривен. Вы считали, сколько у вас школ, сколько бассейнов? Что значит "построить"? А мы же пообещали медикам увеличить зарплату в два раза. Военным. Мы всем все пообещали. Смотри, это же страшная вещь. Это, Дима, список, что пообещал с марта-месяца Владимир Александрович. Просто я хочу целый Telegram-канал создать. Будет называться "Тесла" Богдана" в память о моей дорогой "Тесле". Я буду ставить аналитику, взгляды свои, видение, что происходит в стране. Вот это чтобы все выполнить... А это надо. "Зеленський пообіцяв" – тут одинаковое начинание. (Деньги. - Ред.) негде брать. Их нет. Это просто сумасшествие. Мало того, если мы не выполняем на 100 миллиардов доходы этого бюджета, что мы можем делать? Мы переносим выдатки этого бюджета на следующий год. Мы не возвращаем НДС. Это стандартная схема – все ее знают. Оно не исчезает. Долги не исчезают", - добавил экс-глава ОП.

"Вот эти 100 миллиардов... А где НДС? Вот вчера появилось. Началось возмущение. Количество автоматически... Что такое автоматический НДС? Не человек принимает решение вернуть бизнесу НДС – компьютер. Ты подал декларацию, они проверили. Это все живое? Все: тебе вернули деньги. А сейчас начали останавливать. Значит, бизнес не получает деньги. А если ты хочешь попасть в то количество счастливчиков, которые получат-таки свой НДС, здравствуйте! Обилеться. А это же сразу бизнес чувствует. Они уже орут. Все, они уже начинают звонить. Они уже начинают бегать за депутатами "Слуги народа" и говорить: "Слушай, мы не за это боролись". Это путь в тупик. А давай теперь посмотрим, смоделируем. Ты вообще понимаешь: они сейчас выгоняют министра экономики и министра финансов. Давид Арахамия, которого хотят сместить и поставить Колю Тищенко. Это прекрасная идея. Официально объявил: есть видео в YouTube, что "мы убираем, готовимся убрать министра финансов и министра экономики". Во время бюджетного процесса. Давай посчитаем. Мы должны сейчас до 15-го числа внести в парламент по закону новый бюджет. Мне кажется, что министр финансов Марченко делает специально все, чтобы его уволили. Вот это время – самое тяжелое вообще для министра финансов. Это прекрасная работа. Знаешь, как у пожарных? Когда пожар, хоть увольняйся! Вот с августа по момент, когда проголосовала Верховная Рада, они реально должны спать на работе. Потому что это все хотелки, депутаты – это что-то страшное. И свести в один документ. И вот: до 15-го – в парламент. А до этого его надо согласовать с МВФ. Потому что если они не о'кей, то денег не будет. А они вообще не о'кей. Ты понимаешь, что мы их обманули? Вот этот третий американский трек – они нам деньги дали на "ковидный" фонд. То есть это подразумевает, что деньги должны были быть связаны с борьбой с последствиями эпидемии. Мы взяли часть этого "ковидного" фонда и отправили на строительство дорог. Владимир Александрович не видит, в чем проблема. Дороги строим, хорошо же? А МВФ – для них свежо в памяти, когда их обманули и директора миссии в Украине с "волчьим" билетом выгнали. У них такая политика: если ты бюрократ и тебя обманули, то виноват не тот, кто тебя обманул, а ты. Поэтому они семь раз померяют перед тем, как дать деньги. Восемь на всякий случай. Нецелевое использование бюджетных денег из "ковидного" фонда для них является этим обманом". - акцентировал Богдан.

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"Шмыгаль вышел с сообщением, что они на 159 миллиардов увеличивают фонд оплаты заработной платы. Скажи: а доходов больше же не станет? Меньше станет. То есть из этих 100 миллиардов они не выполняют сейчас. Он будет перенесен на следующий год. И еще как минимум тех же 100 миллиардов не будет в следующем году. Это 500 миллиардов в бюджете нету. Это крах экономики. Ты видишь, какая здесь разница?" - резюмировал он.