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"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан. ВИДЕО

Экс-глава Офис президента Андрей Богдан предрекает крах экономики Украины.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил экс-глава ОП Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Александрович, у вас сотрудничество с МВФ уже остановлено. И чтобы его запустить дальше – это в лучшем случае декабрь. Я хочу предупредить Владимира Александровича. Это у нас циферки. Вот бюджет 2019 года. Доходы, расходы, дефицит. То есть минус 78. Вот бюджет 2020 года. Доходы – триллиард 95 миллиардов, расходы, дефицит. А откуда деньги? Это деньги, которые дал МВФ. МВФ – это маркер. Это не деньги – это маркер. Знак качества. Ок? Ок! Дал МВФ деньги – дал сразу Европейский Союз, Банк Реконструкції і Розвитку, Світовий Банк. Сразу накидали много-много денег. Это катастрофа. Это большая катастрофа. У нас недобор по году: из того, что говорят финансисты... Разное говорят: от 70-ти до 130-ти. Но берем среднее: они не выполнят доходы на 100 миллиардов. А теперь давай смоделируем, а что же в следующем году. Там вообще катастрофа! То есть выдатки мы же меньше не сделаем. Судя по выступлениям Владимира Александровича, мы это должны умножить на три. Потому что мы бассейны... Я смеялся. Мне казалось, что этого не может быть. Мне сказали – я на сайт полез. Полез я на сайт", - заявил Богдан.

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"Пообещал начать массовое строительство школьных бассейнов. Вы вообще, хлопцы, читали, что такое строительство бассейнов? Его построить – его потом содержать нужно. У нас в областных центрах... Не у всех есть просто один бассейн на область. Если содержание средней школы: сельской маленькой школы – обходится в районе 50 миллионов гривен, то содержание той же школы с бассейном будет обходиться в районе 150-ти миллионов гривен. Вы считали, сколько у вас школ, сколько бассейнов? Что значит "построить"? А мы же пообещали медикам увеличить зарплату в два раза. Военным. Мы всем все пообещали. Смотри, это же страшная вещь. Это, Дима, список, что пообещал с марта-месяца Владимир Александрович. Просто я хочу целый Telegram-канал создать. Будет называться "Тесла" Богдана" в память о моей дорогой "Тесле". Я буду ставить аналитику, взгляды свои, видение, что происходит в стране. Вот это чтобы все выполнить... А это надо. "Зеленський пообіцяв" – тут одинаковое начинание. (Деньги. - Ред.) негде брать. Их нет. Это просто сумасшествие. Мало того, если мы не выполняем на 100 миллиардов доходы этого бюджета, что мы можем делать? Мы переносим выдатки этого бюджета на следующий год. Мы не возвращаем НДС. Это стандартная схема – все ее знают. Оно не исчезает. Долги не исчезают", - добавил экс-глава ОП. 

"Вот эти 100 миллиардов... А где НДС? Вот вчера появилось. Началось возмущение. Количество автоматически... Что такое автоматический НДС? Не человек принимает решение вернуть бизнесу НДС – компьютер. Ты подал декларацию, они проверили. Это все живое? Все: тебе вернули деньги. А сейчас начали останавливать. Значит, бизнес не получает деньги. А если ты хочешь попасть в то количество счастливчиков, которые получат-таки свой НДС, здравствуйте!  Обилеться. А это же сразу бизнес чувствует. Они уже орут. Все, они уже начинают звонить. Они уже начинают бегать за депутатами "Слуги народа" и говорить: "Слушай, мы не за это боролись". Это путь в тупик. А давай теперь посмотрим, смоделируем. Ты вообще понимаешь: они сейчас выгоняют министра экономики и министра финансов. Давид Арахамия, которого хотят сместить и поставить Колю Тищенко. Это прекрасная идея. Официально объявил: есть видео в YouTube, что "мы убираем, готовимся убрать министра финансов и министра экономики". Во время бюджетного процесса. Давай посчитаем. Мы должны сейчас до 15-го числа внести в парламент по закону новый бюджет. Мне кажется, что министр финансов Марченко делает специально все, чтобы его уволили. Вот это время – самое тяжелое вообще для министра финансов. Это прекрасная работа. Знаешь, как у пожарных? Когда пожар, хоть увольняйся! Вот с августа по момент, когда проголосовала Верховная Рада, они реально должны спать на работе. Потому что это все хотелки, депутаты – это что-то страшное. И свести в один документ. И вот: до 15-го – в парламент. А до этого его надо согласовать с МВФ. Потому что если они не о'кей, то денег не будет. А они вообще не о'кей. Ты понимаешь, что мы их обманули? Вот этот третий американский трек – они нам деньги дали на "ковидный" фонд. То есть это подразумевает, что деньги должны были быть связаны с борьбой с последствиями эпидемии. Мы взяли часть этого "ковидного" фонда и отправили на строительство дорог. Владимир Александрович не видит, в чем проблема. Дороги строим, хорошо же? А МВФ – для них свежо в памяти, когда их обманули и директора миссии в Украине с "волчьим" билетом выгнали. У них такая политика: если ты бюрократ и тебя обманули, то виноват не тот, кто тебя обманул, а ты. Поэтому они семь раз померяют перед тем, как дать деньги. Восемь на всякий случай. Нецелевое использование бюджетных денег из "ковидного" фонда для них является этим обманом". - акцентировал Богдан.

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"Шмыгаль вышел с сообщением, что они на 159 миллиардов увеличивают фонд оплаты заработной платы. Скажи: а доходов больше же не станет? Меньше станет. То есть из этих 100 миллиардов они не выполняют сейчас. Он будет перенесен на следующий год. И еще как минимум тех же 100 миллиардов не будет в следующем году. Это 500 миллиардов в бюджете нету. Это крах экономики. Ты видишь, какая здесь разница?" - резюмировал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Богдан Андрей (384) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+47
при порохе деньги были?
были!
при зеле деньги пропали?
пропали!
но вором считают пороха?
считают!
и посадить хотят?
очень хотят!
но, не могут?
не могут!
потому что сажать не за что?
не за что...
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10.09.2020 14:14
+43
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 4437
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10.09.2020 14:20
+41
Андруша Богдан розійшовся не на жарт, мстить своїй коханці Моніці?
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10.09.2020 14:11
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Правила форума Совет форумчан
Андруша Богдан розійшовся не на жарт, мстить своїй коханці Моніці?
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10.09.2020 14:11 Ответить
ждем пленок Богдана...
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10.09.2020 14:17 Ответить
это не крах -это упавшая табуретка из под ног Бубочки- который давно на ней стоит с самого начала участия в выборах "Смотрящего по Украине" с петлей... причем не одной веревки на шее....
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10.09.2020 14:33 Ответить
"500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки", - Богдан - Цензор.НЕТ 6603
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10.09.2020 20:07 Ответить
пиджак Богдана с засохшим пятном на воротнике и требованием провести экспертизу.
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10.09.2020 14:34 Ответить
Бодя учуял что пахнет жареным и решил пнуть своего дурака-шефа, - скоро его пинать будут все.
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10.09.2020 14:21 Ответить
Я б сказав, що це скоріше за все помста і за скривджену дружбу і за теслу.
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10.09.2020 14:30 Ответить
та ні,він чекає,коли населення закричить---от кого в президенти.
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10.09.2020 17:25 Ответить
Нет страшнее мести, чем месть отвергнутой проститутки.
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10.09.2020 19:03 Ответить
Типо я не при делах был
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10.09.2020 14:13 Ответить
Ага. А он рядом стоял. А потом 100 миллиардов пропало. А он типо ни при чем.
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10.09.2020 15:27 Ответить
жестко разнес своего бывшего шефа как только от корыта оттянули
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10.09.2020 14:13 Ответить
Журналюги це називають "надійне джерело"...
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 9416
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10.09.2020 14:13 Ответить
при порохе деньги были?
были!
при зеле деньги пропали?
пропали!
но вором считают пороха?
считают!
и посадить хотят?
очень хотят!
но, не могут?
не могут!
потому что сажать не за что?
не за что...
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10.09.2020 14:14 Ответить
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10.09.2020 14:16 Ответить
вам только одну методичку на все 5 лет выдали, ***** ольгинские?
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10.09.2020 14:18 Ответить
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 4437
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10.09.2020 14:20 Ответить
и в Израиль
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10.09.2020 14:38 Ответить
а по 25 копійок в московію.Але барига у них і залишився Порошенко.
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10.09.2020 15:15 Ответить
про старого зеленого пердуна забыли уже, не прокатило поскольку вызвало резонанс, по вашему, не мародерство?
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10.09.2020 14:31 Ответить
Оскільки гроші пропали?
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10.09.2020 14:19 Ответить
советник трампа официально заявил, что порошенко не смог объяснить куда пропало 5.3 млрда долларов.
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10.09.2020 17:17 Ответить
аргумент, от винторогой ссявки, которая стесняется своего аквафреша и строчит из под прокси.
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10.09.2020 17:21 Ответить
если тебе в глаза порох кирпичами не насрал, то нагуглить на английском эту инфу - 5 минут..
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10.09.2020 17:26 Ответить
Смакует падло?! Упакуйте его в Лукьяновское СИЗО, пока там Малюсько Отель не сделал.
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10.09.2020 14:15 Ответить
У боді сьогодні бенефіс по розносу зелених недоумків.
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10.09.2020 14:15 Ответить
Андруша, а ведь и ты там попасся, скотыняка ты такая ЗЕлёно КАЛОвая.
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10.09.2020 14:17 Ответить
А чом би і ні? Доїти лохів то адвокатське кредо )
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10.09.2020 14:23 Ответить
От же гад ?! Надурив 73%. Так вам і треба зелебобіки.
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10.09.2020 14:25 Ответить
Грех не поиметь такого лоха как ты
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10.09.2020 14:33 Ответить
Толик злой, зелепупик, что-ли?
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10.09.2020 14:44 Ответить
Напомни пожалуйста Богдан сжег Зеленскому 2 машины или наоборот?
И вобще, кто в Украине с 21.04.2019 стал использовать поджоги машин в качестве аргументов?
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10.09.2020 15:15 Ответить
И домов. Гонтареву вспомните. Так еще и издевались : " Хата палала"
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10.09.2020 15:30 Ответить
При Порошенко все работало, был рост ВВП, профицит бюджета и вообще все макроэкономические показатели были в норме.
73% придурков вы должны осознать, что нынешний экономический крах это исключительно ваших рук дело.
Майдан дал стране настоящую демократию и, к сожалению, 73% стадо дебилов очень неумело воспользовалось этим инструментом.
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10.09.2020 14:21 Ответить
Эти 73% составляют сейчас те придурки, которые привыкли визжать, орать, плясать и хлопать в ладошки во всяких детских лагерях - где массовики визжащие девки их стимулируют к этому вечному веселью - но не к учебе. Вот и взрастила система идиотов - безграмотных, тупых и ленивых, которые помнят это визжащее детство радости и - выбирают себе вождя, такого же клоуна, который корчит рожи и веселит их бесконечно.
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10.09.2020 14:26 Ответить
"500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки", - Богдан - Цензор.НЕТ 8964
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10.09.2020 20:13 Ответить
При олигархической системе, процветание для олигархов, а для народа - крохи с ихнего стола. И "демократия" такая же. Распиарили Порошенка - его и выбрали президентом. Показали фильм с Зеленским - выбрали Зеленского. Очень управляемая демократия.
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10.09.2020 14:59 Ответить
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 1532
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10.09.2020 14:21 Ответить
Это тот самый кинець епохи бидности))) зеленый кинець))))
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10.09.2020 14:35 Ответить
Кто знает, что такое по-Богдану «триллиард»?
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10.09.2020 14:21 Ответить
это кило биллионов
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10.09.2020 14:30 Ответить
Це знає тільки коломойша
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10.09.2020 15:26 Ответить
Ну, по википедии 10²¹. Хотя, судя по контексту предполагается 10¹². ну тогда это не триллиард, а трилион - следующее после миллиарда название. Так ведь?
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10.09.2020 15:42 Ответить
Ну триллиард с трилионом перепутал. 10²¹ с 10¹² грн. Ничего страшного. Это же Богдан.
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10.09.2020 15:49 Ответить
Богдан такой же как Зе. Туповатый решала, которого отец пропихнул на хлебные места. На чем парень ты заработал? На обворовывании страны. Все всем известно. А тут прямо за страну печется. Когда клоуна двигал в Президенты думал, что он справится? Или хотел быть "серым" кардиналом и дальше паковаться?
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10.09.2020 14:29 Ответить
Не зупиняйте Богдана - хай каже.
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10.09.2020 14:32 Ответить
да понятно что тот же говнюк как и все в зе команде, но сейчас всем выгодно раз он разругался с ними пусть побольше всё расскажет
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10.09.2020 14:34 Ответить
если гиена решила покусать крокодила, то нет смысла разбираться кто из них прав. Пусть хоть загрызут друг друга.
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10.09.2020 14:35 Ответить
а, кто там на не обворовывании страны....
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10.09.2020 14:43 Ответить
Бодя много знает..Просто Беня Бодю дергает а тот -Зе..
одним словом-как в сказке про репку: мышка за кошку-кошка за жучку-жучка за бабку и аж до зэ.лэ.пупика.
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10.09.2020 14:29 Ответить
А по- моему он просто обиделся, что его от корыта отпихнули. Судя по его рассказу он очень много денег своих потратил на выборы Зеленского. И уговорил его идти в Президенты якобы тоже он.А его уволили. И Гордон на его обиде играет. Пирамидки шиасу.
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10.09.2020 15:54 Ответить
Якщо не здатен нічого зробити, то вішай людям лапшу на уши. Ну а шо робить ?
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10.09.2020 14:30 Ответить
Аяяяяяй!!!
А кто ето сдєлал вмєстє?!?!
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10.09.2020 14:32 Ответить
Таких как Богдан, Зеленскому нужно было держать при себе как противовес Ермаку. Теперь влияние только одного человека, а это всегда опасно для власти. в добавок Богдан из тех " кто слишком много знает", очень, очень много. А в этом случае вариантов два либо держать возле себя либо зачищать.Пошли по пути просто отстранить, по факту "серого кардинала" победы Зе на выборах, ну и как бы поступил каждый из нас в этих условиях.. Вопрос риторический. Зеленскому это "расставание" еще выльется боком и не раз. Как там говорится " я тебя породил я тебя и убью" ( в переносном смысле этого слова)
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10.09.2020 14:35 Ответить
Х"йло - Березовский...?
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10.09.2020 14:45 Ответить
Остапа понесло.
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10.09.2020 14:35 Ответить
Бодя,далеко не убегай,вам зеленосраким еще сидеть за это все ,,сделанноевместе,,
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10.09.2020 14:36 Ответить
Богдан - это украинский Березовский. Когда был у кормушки, рвал дупу за "хозяина". КОгда с кормушки подвинули - сразу стал "обличителем".
Но ничего плохого нет в этом. Пусть обличает. Запасаемся попкорном
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10.09.2020 14:38 Ответить
Прямо, порохобот какой-то!
Это точно тот самый Богдан, что на День независимости в Ницце бухал?
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10.09.2020 14:39 Ответить
Одно другому не мешает.
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10.09.2020 14:59 Ответить
Давай богдаша...жги это зеленое стадо напалмом..не останавливайся..😃
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10.09.2020 14:53 Ответить
И себя тоже. Он же самый главный зеленый был на выборах. А сейчас - выжатый лимон. И от своей вины не надо отпихиваться.
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10.09.2020 15:58 Ответить
500 миллиардов в бюджете нет./ Зато есть экономисты Коломойского. Мы уверенно смотрим в будущее У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. "- Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко/ Шмыгаль: "Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен"/"Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль.А Шмыгаль сказал это не баран чихнул, не кот наплакал, не воробей накакал.
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10.09.2020 14:57 Ответить
Путлеровская саранча и местные олигархи разграбили Украину.
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10.09.2020 14:57 Ответить
та вони там усі ШЛЄМАЗЛИ.
а цей ще з явними ознаками сіндрома https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1 Джон Ленгдон Дауна
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10.09.2020 15:01 Ответить
Його мстя дійсно страшна для Янелоха. Андрійко! Жгі!

«Он не твой лопушок, ты не его Андрейка, а у любви у вашей села батарейка». (с)
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10.09.2020 15:03 Ответить
С чего вдруг столько интересного Богдан выкидывает? Может, мы стоим на пороге грандиозного шухера?
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10.09.2020 15:10 Ответить
Достаточно вспомнить чей человек Богдан.

Тут, понимаешь, Минюст спереляку апеляции на решения суда Коломойского подает...
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10.09.2020 15:18 Ответить
В экономике крах не потому что бюджет пуст,а потому что зеленое болото понапринимало идиотских законов,которые писал агент лубянки гетьманович,работающий по принципу - чем хуже бизнесу,тем лучше будет врагам Украины.
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10.09.2020 15:26 Ответить
Необхідно, терміново скликати вчену раду Трускавецького універу.
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10.09.2020 15:31 Ответить
а мне кажется Национальную Инквизицию по вопросам Зе.
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10.09.2020 15:43 Ответить
В бюджеті дира в 300 мільярдів, фонд на боротьбу з ковід використався не про призначенню, олігархи-корифани насвітлішого через його ручні суди відсудили вже десятки мільярдів від держави, запрацювали шаленні схеми по вимиванню грошей із бюджету, злочинність досягає рівня і окрасу 90-х років і т.п., а нелох тільки їздить і обіцяє золоті гори. А звідки?
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10.09.2020 15:58 Ответить
ПРЫНЦЫП "мало ли что я на тебе обещал".... Продолжает действовать.
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10.09.2020 18:05 Ответить
Всі Майдани восени,і цей напевно не виняток
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10.09.2020 18:33 Ответить
в інтерв'ю Андрія Богдана Гордону він сказал, що йому спалили ДВІ машини, тобто не тільки Теслу, в той день. Зелені шкварки то велика гидота, вони зіллють своїх, як два пальці...
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10.09.2020 18:39 Ответить
Обидели Бодю. Обидели...
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10.09.2020 18:52 Ответить
Во Бодя разошёлся!
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10.09.2020 19:05 Ответить
" милая абиделась, держись , любимый!"
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10.09.2020 19:58 Ответить
боде пить надо меньше.
уже внешность, мозг, речь страдают.
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10.09.2020 22:30 Ответить
 
 