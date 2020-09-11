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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки - 302,5 тыс.. Всего инфицированы - 28,3 млн, умерли - 913,9 тыс.
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