От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину. ВИДЕО

Построить метро на Троещину обещал не один кандидат в мэры Киева и многие столичные градоначальники. Депутат партии "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского главы Ирина Верещук кардинально поменяла взгляды на этот вопрос после начала предвыборной гонки.

На такое различие в заявлениях обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Так, 2 сентября, в интервью изданию "Хмарочос", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что метро на Троещину в Киеве можно заменить другими транспортными проектами, например, скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк, а строительство линии метрополитена на Троещина не имеет смысла.

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"Людей только продолжают кормить старыми обещаниями вроде троещинской ветки метро, в строительстве которой я не вижу смысла, – заявила политик. – Метро на Троещину – это дорогая утопия, на которой за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики. Ее можно заменить другими транспортными проектами, теми же скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк", - отметила Верещук.

Но уже 21 сентября, в эфире телеканала "Украина 24" Верещук заявила, что метро на Троещину должно быть построено.

Она якобы провела эксперимент - попыталась доехать с Троещины в центр общественным транспортом. "Я ждала 40 минут, нам автобус помахал хвостом, и так и не остановился. В центр города я не доехала. Затем, пересев на еще один автобус, я поехала к месту моей работы", - сказала кандидат в мэры столицы.

"Метро на Троещине должно быть. Нет другого варианта. Это самый эффективный вид общественного транспорта. Я понимаю, что сейчас разворовываются огромные средства. Вспомним - Кличко обещал, Черновецкий обещал, все обещали метро на Троещину. А в результате на Троещине - там, где должно было бы быть метро, все еще растут деревья. Все еще надеются жители Троещины, что когда-то оно там будет", - сетует Верещук.