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От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину. ВИДЕО

Построить метро на Троещину обещал не один кандидат в мэры Киева и многие столичные градоначальники. Депутат партии "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского главы Ирина Верещук кардинально поменяла взгляды на этот вопрос после начала предвыборной гонки.

На такое различие в заявлениях обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Так, 2 сентября, в интервью изданию "Хмарочос", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что метро на Троещину в Киеве можно заменить другими транспортными проектами, например, скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк, а строительство линии метрополитена на Троещина не имеет смысла.

От дорогой утопии до необходимо построить: эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину 01

Также смотрите: Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО

"Людей только продолжают кормить старыми обещаниями вроде троещинской ветки метро, в строительстве которой я не вижу смысла, – заявила политик. – Метро на Троещину – это дорогая утопия, на которой за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики. Ее можно заменить другими транспортными проектами, теми же скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк", - отметила Верещук.

Но уже 21 сентября, в эфире телеканала "Украина 24" Верещук заявила, что метро на Троещину должно быть построено.

Она якобы провела эксперимент -  попыталась доехать с Троещины в центр общественным транспортом. "Я ждала 40 минут, нам автобус помахал хвостом, и так и не остановился. В центр города я не доехала. Затем, пересев на еще один автобус, я поехала к месту моей работы", - сказала кандидат в мэры столицы.

"Метро на Троещине должно быть. Нет другого варианта. Это самый эффективный вид общественного транспорта. Я понимаю, что сейчас разворовываются огромные средства. Вспомним - Кличко обещал, Черновецкий обещал, все обещали метро на Троещину. А в результате на Троещине - там, где должно было бы быть метро, все еще растут деревья. Все еще надеются жители Троещины, что когда-то оно там будет", - сетует Верещук.

Автор: 

Киев (25655) местные выборы (2752) Метрополитен (1016) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+23
Зебилы Киева, одумайтесь, пока не позна
От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 1590
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28.09.2020 14:33
+22
Вєрєщучка твій рейтинг в межах 5%, так що........Рава Руська тебе чекає.

От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 9740
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28.09.2020 14:26
+16
А можно ещё - подвесную зонтичную дорогу.
Картина в стиле иры жопинс.
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28.09.2020 14:26
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Правила форума Совет форумчан
А можно ещё - подвесную зонтичную дорогу.
Картина в стиле иры жопинс.
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28.09.2020 14:26 Ответить
Вєрєщучка твій рейтинг в межах 5%, так що........Рава Руська тебе чекає.

От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 9740
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28.09.2020 14:26 Ответить
А точно ли ждет ее Рава? Может, пока она в столице ошивается, там вздохнули с облегчением.
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28.09.2020 15:02 Ответить
Судя по высказываниям жителей Равы Руской её там не ждут.
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&ab_channel=hromadske

https://www.youtube.com/watch?
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28.09.2020 16:16 Ответить
Кличко обещал, Черновецкий обещал
Тепер Верещучка обіцяє
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28.09.2020 14:27 Ответить
поки що вона лише верещить.
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28.09.2020 14:39 Ответить
Между черновецким и кличком был ещё попов- тот урод угрожавший Майдану уголовкой за помехи собрать ёлку в 2013. А сейчас приписывает себе заслуги в строительстве дорог ,метро и тд в Киеве , только забывает сказать ,что всё строилось по подготовке к Евро 2012 на уровне государства и его заслуги нет.
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28.09.2020 18:02 Ответить
Ага, а ще Жопов - єдиний, при якому в Києві настав апокаліпсис через сніжок весною 2013... Місто вимерло на три дня, а цей ... поїхав у цей час в Австрію бухати!
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28.09.2020 18:07 Ответить
А метро і тд було на 80-90% готовим ще при Омелі, просто Космос розікрав бабки на його добудову!
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28.09.2020 18:07 Ответить
Верещук надо вести программу ,В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ...
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28.09.2020 14:28 Ответить
Очевидное - невероятное
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28.09.2020 14:37 Ответить
Не пугай детей ! Увидев перед сном эту тонкогубую злую рожу , деткам будут сниться страшилки.
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28.09.2020 18:06 Ответить
Зебилы Киева, одумайтесь, пока не позна
От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину - Цензор.НЕТ 1590
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28.09.2020 14:33 Ответить
Лишняя хромасома у обеих на рылах
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28.09.2020 14:37 Ответить
их выдают челюсти
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28.09.2020 14:38 Ответить
и глупости
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28.09.2020 14:40 Ответить
Не видають, а підтверджують однаковий менталітет...
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28.09.2020 14:42 Ответить
Та там все части лица красоты неописуемой.
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28.09.2020 14:55 Ответить
Їх видає класичний кацапський макіяж. Скотобєєва ще дуже ******** такі смокі айс.
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28.09.2020 22:52 Ответить
Це розлучені в дитинстві сестри-близнючки, майбутні героїні індійського кіно...
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28.09.2020 14:41 Ответить
говорячи лишня хромосома, ти обіжаєш непричетних до діла даунів. ці курки - не сонячні люди, а значить їхня хромосома називається по-іншому: русская хромосома, малороська хромосома на русской скрєпє, 73%номозглі.
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28.09.2020 14:42 Ответить
Дауны миролюбивые люди.А это боевые самки с бешенством ватки.
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28.09.2020 14:59 Ответить
Ти вирішив повторити ще раз, що у мене написано, але іншими словами і прислав мені на перевірку?
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01.10.2020 08:21 Ответить
порода "избранных" - классика жанра
Эвенки, помогайте друг другу! В единстве наша сила!
(катехизис эвенка в ссср - гугл)
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28.09.2020 22:04 Ответить
Шапокляк тухес рвет,так в мэры хочет. Не рви жилы Шапокляк,нихера вам зебуинам не светит в Киеве
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28.09.2020 14:35 Ответить
Троещинцы в подавляющем большинстве голосовали за Зельца. Не надо им метро.
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28.09.2020 14:36 Ответить
Від неї користі небуде...Ніякої й ніколи
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28.09.2020 14:36 Ответить
Вона ще за мерство у Рава-Руській не відсиділа
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28.09.2020 14:44 Ответить
такая же неадекватная пустозвон, как вся зеленая команда во главе с главзебилом
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28.09.2020 14:37 Ответить
ти шо, вона ж відмінниця активістка.
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28.09.2020 14:44 Ответить
я как то блесной замахнулся, а она взяла и в воздухе за что-то зацепилась. я тяну-тяну, а оно как начнет верещать да как е#нется на меня со своим зонтиком... короче воооооооооот такую верещуку поймал! отпустил. а жаль. знал бы что так все обернется тарань бы сделал...
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28.09.2020 14:38 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 6206
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28.09.2020 14:39 Ответить
А ще вона на Степана Андрійовича свій поганий рот відкрила...
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28.09.2020 19:06 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 689
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28.09.2020 14:41 Ответить
ждун розклався на молєкули?
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28.09.2020 14:45 Ответить
Лапша навесная
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28.09.2020 14:59 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8058
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28.09.2020 14:41 Ответить
YAКА ******* (гордо)
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28.09.2020 20:39 Ответить
Выберем эту Мери Попкинс и ее "построить" превратится в банальный ремонт станций. И это в лучшем случае. А ее скандальные высказывания давно должны стать предметом уголовного разбирательства
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 7229
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28.09.2020 14:42 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 7874
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28.09.2020 14:51 Ответить
Перед виборами можлива люба казка! Навіть метро в кожне село!


Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 6911
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28.09.2020 14:52 Ответить
Проверещала Верещук.
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28.09.2020 14:52 Ответить
на днях воно придумало себе новый слоган
"пани-мер отличается от пана-мера". и тут же получила в табло теперь на ее страничке порш "панамера" в разных цветах и ракурсах
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28.09.2020 14:55 Ответить
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28.09.2020 22:54 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3902980.html Фантастические твари или что я думаю за политику

Министр обороны Хомячок, руководитель фракции «Слуга кого-то» Арахнида, истеричная дамочка из западных регионов рвущаяся в столичные меры по фамилии Визжащая и т.д. и т.п.
В какое время мы живем, друзья, прямо произведение Гоголя с его Собакевичами, Голопупенками, Держимордами, Пацюками и Уховертовыми.
Часто спрашивают: колыжмыжытывжебудемодобре? Вот только крыша у вас станет на место и кукуха влетит обратно, так и заживем, а пока вынуждены смотреть весь этот бредовый водевиль.
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8221
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28.09.2020 15:01 Ответить
интеллектуал!
так сать.
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28.09.2020 15:26 Ответить
Киева Верещук не знает но руководить распилом бюджета Киева готова: в 2013-ом году Верещук Ирину Андреевну уличили в получении взятки в размере 200 тысяч долларов, которые градоначальник (Верещук), естественно, не задекларировала.
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28.09.2020 15:03 Ответить
Предлагаю зонтики. Недорого. Разноцветные. Дешево и со вкусом. Доставят куда надо быстро, надежно и аккуратно. Какой смысл тратиться на метро, если есть зонтик?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221601/019214b6-cabc-73bb-8529-c3ccb9a44b6e
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28.09.2020 15:09 Ответить
какая же она глупая.
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28.09.2020 15:25 Ответить
Что вы от неё хотите? Зонтиком ударенная.
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28.09.2020 15:29 Ответить
Что бы Киев не выглядел так:Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8082
Голосуем за Удар !
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28.09.2020 15:33 Ответить
Ох шалава...
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28.09.2020 15:36 Ответить
Відгуки містян Рава Руськоі про бувшого мєра Верещук:https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&vl=uk
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28.09.2020 15:46 Ответить
Для козы (Верещук) Киев - это огород, полный капусты. Но мы же с детства знаем, что козла (козу) в огород пускать нельзя.
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28.09.2020 16:01 Ответить
Она думает, киевляне только и мечтают, чтобы троещинская гопота распозлась по всему Киеву.
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28.09.2020 16:48 Ответить
та нихто из Троещині за єто голосовать не будет. не дуйте ей рейтинг, которого нет.
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28.09.2020 20:42 Ответить
какая же она образина. Ну реально, вроде бы женщина, но я столько не выпью....мои собаки, по видимому, тоже
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 2814
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28.09.2020 16:24 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 6856
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28.09.2020 16:37 Ответить
Верещук до права езды на троещинском автобусе ещё надо дорасти.
Пусть строит скоростной трамвай в Раве-Руськой у себя на участке -
от дома до деревяного туалета, чтобы вседа успевать вовремя.
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28.09.2020 16:57 Ответить
Нежели рагуля еще рассчитывает навешивать лапшу киевлянам, за ней тянется шлейф криминала из Равы Руськой непогашено, кроме всего, это типичный хохол.
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28.09.2020 16:48 Ответить
Пархатый хохол - чисто Рава Руський прикол. Из какой она семейки? Военных, небось? Или энкаведистов? "Асвабадителей" с горящими белым светом глазами людоедов? Маузер на боку и джидайское пенсне на мясистом носу ... Ничего удивительного, что она так похожа на Захарову, только голову чаще моет и владеет украинским языком с западным акцентом.
Ради этого акцента её и держат в команде - изображать ЩИРУ украиночку.
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28.09.2020 21:56 Ответить
Ми вже чули іі заяви і знаємо ім ціну- великий круглий нуль. А як дорветься до бюджету то підуть мінуси...
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28.09.2020 17:48 Ответить
сборище дебилов на низком старте к креслу столичного мера,- коля-котлета ,спец пальчевский и верещащая попинс
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28.09.2020 18:36 Ответить
с их моральными принципами (Коля-котлета ,спец пальчевский и верещащая попинс) не брать 10К$ ежемесячного содержания от ФСБ - лошество, а не грех
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28.09.2020 20:44 Ответить
Пусти Дуньку в мери.

"за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики


Обскубана безмозгла курко, всі хто щось робить і отримує за свою роботу винагороду наживаються. В тому числі і ти, чорнорота верещалка, наживаєшся за рахунок державного бюджету, бо отримуєш зарплату, ще й не маленьку. Але послухати тебе дурепу, то не треба взагалі нічого робити, не ремонтувати дороги, не прокладати комунікації... бо "будут наживаться подрядчики".
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28.09.2020 19:07 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 4689
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28.09.2020 19:08 Ответить
Так Кличко його успішно будує - йде підготовка до входу, якби не те що це все разом і міст і метро то вже б давно на фінал вийшли.
Про метро на Виноградар теж розказували що нічого не зроблено, но по факту там титанічна робота проведена:
https://www.youtube.com/watch?v=0gO2S98aLD4
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28.09.2020 19:24 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 1669
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28.09.2020 21:19 Ответить
Від "дорогої утопії" до "необхідно побудувати": еволюція передвиборчих заяв кандидатки в мери Києва Верещук про метро на Троєщину - Цензор.НЕТ 8476
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28.09.2020 21:21 Ответить
Кияни! Навіть не думайте обрати цю гадюку. Вона повинна програти на всіх дільницях, з ганьбою та копняками.
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28.09.2020 22:59 Ответить
Вот если бы сальто-мортале сбацала без зонта и троса, тогда можно её выбирать. Хоть кувыркаться людей научит
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29.09.2020 15:40 Ответить
Я начинаю верить Богдану, когда он сказал, что Кремль ставит на "идиотов" в украинской власти.
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01.10.2020 05:29 Ответить
 
 