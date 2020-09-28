От "дорогой утопии" до "необходимо построить": эволюция предвыборных заявлений кандидата в мэры Киева Верещук о метро на Троещину. ВИДЕО
Построить метро на Троещину обещал не один кандидат в мэры Киева и многие столичные градоначальники. Депутат партии "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского главы Ирина Верещук кардинально поменяла взгляды на этот вопрос после начала предвыборной гонки.
На такое различие в заявлениях обратил внимание журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Так, 2 сентября, в интервью изданию "Хмарочос", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что метро на Троещину в Киеве можно заменить другими транспортными проектами, например, скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк, а строительство линии метрополитена на Троещина не имеет смысла.
"Людей только продолжают кормить старыми обещаниями вроде троещинской ветки метро, в строительстве которой я не вижу смысла, – заявила политик. – Метро на Троещину – это дорогая утопия, на которой за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики. Ее можно заменить другими транспортными проектами, теми же скоростными трамваями, как это предлагал Всемирный банк", - отметила Верещук.
Но уже 21 сентября, в эфире телеканала "Украина 24" Верещук заявила, что метро на Троещину должно быть построено.
Она якобы провела эксперимент - попыталась доехать с Троещины в центр общественным транспортом. "Я ждала 40 минут, нам автобус помахал хвостом, и так и не остановился. В центр города я не доехала. Затем, пересев на еще один автобус, я поехала к месту моей работы", - сказала кандидат в мэры столицы.
"Метро на Троещине должно быть. Нет другого варианта. Это самый эффективный вид общественного транспорта. Я понимаю, что сейчас разворовываются огромные средства. Вспомним - Кличко обещал, Черновецкий обещал, все обещали метро на Троещину. А в результате на Троещине - там, где должно было бы быть метро, все еще растут деревья. Все еще надеются жители Троещины, что когда-то оно там будет", - сетует Верещук.
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Картина в стиле иры жопинс.
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&ab_channel=hromadske
https://www.youtube.com/watch?
Тепер Верещучка обіцяє
Эвенки, помогайте друг другу! В единстве наша сила!
(катехизис эвенка в ссср - гугл)
"пани-мер отличается от пана-мера". и тут же получила в табло теперь на ее страничке порш "панамера" в разных цветах и ракурсах
Министр обороны Хомячок, руководитель фракции «Слуга кого-то» Арахнида, истеричная дамочка из западных регионов рвущаяся в столичные меры по фамилии Визжащая и т.д. и т.п.
В какое время мы живем, друзья, прямо произведение Гоголя с его Собакевичами, Голопупенками, Держимордами, Пацюками и Уховертовыми.
Часто спрашивают: колыжмыжытывжебудемодобре? Вот только крыша у вас станет на место и кукуха влетит обратно, так и заживем, а пока вынуждены смотреть весь этот бредовый водевиль.
так сать.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221601/019214b6-cabc-73bb-8529-c3ccb9a44b6e
Голосуем за Удар !
Пусть строит скоростной трамвай в Раве-Руськой у себя на участке -
от дома до деревяного туалета, чтобы вседа успевать вовремя.
Ради этого акцента её и держат в команде - изображать ЩИРУ украиночку.
"за счет городского бюджета будут наживаться подрядчики
Обскубана безмозгла курко, всі хто щось робить і отримує за свою роботу винагороду наживаються. В тому числі і ти, чорнорота верещалка, наживаєшся за рахунок державного бюджету, бо отримуєш зарплату, ще й не маленьку. Але послухати тебе дурепу, то не треба взагалі нічого робити, не ремонтувати дороги, не прокладати комунікації... бо "будут наживаться подрядчики".
Про метро на Виноградар теж розказували що нічого не зроблено, но по факту там титанічна робота проведена:
https://www.youtube.com/watch?v=0gO2S98aLD4