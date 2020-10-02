Бомбардировка Степанакерта в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись бомбардировки города Степанакерт в непризнанном Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации армянских военных, азербайджанцы проводят атаки на город с помощью ударных дронов. На записи видно, что военные пытаются их сбивать. Несколько ударов достигают цели. В городе звучит тревожная серена. В кадре появляются дети, сидящие в окне.

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