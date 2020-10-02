Бомбардування Степанакерта в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис бомбардування міста Степанакерт у невизнаному Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією вірменських військових, азербайджанці проводять атаки на місто за допомогою ударних дронів. На записі видно, що військові намагаються їх збивати. Кілька ударів досягають мети. У місті звучить тривожна сирена. В кадрі з'являються діти, які сидять у вікні.

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