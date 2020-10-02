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Бомбардування Степанакерта в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис бомбардування міста Степанакерт у невизнаному Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією вірменських військових, азербайджанці проводять атаки на місто за допомогою ударних дронів. На записі видно, що військові намагаються їх збивати. Кілька ударів досягають мети. У місті звучить тривожна сирена. В кадрі з'являються діти, які сидять у вікні.

Дивіться також: Азербайджан прорвав лінію оборони в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+113
Как правильно вести себя во время бомбардировки:
1) найти детей
2) открыть окно, посадить их на подоконник, желательно с внешней стороны окна
3) снимать детей на камеру
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02.10.2020 10:01 Відповісти
+91
Судя по тому что показывают детей в окнах, росийские *инструктора* уже прибыли в нагорный карабах.
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02.10.2020 10:01 Відповісти
+87
Токо не надо вот этого вот давить дитятами на жалось. Уже проходили, знаем
Бомбардировка Степанакерта в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 1779
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02.10.2020 09:58 Відповісти
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СМЭРТЬ АРМЯНСКОЙ МРАЗИ!
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02.10.2020 14:12 Відповісти
Ніякого бомбардування не бачу. Бачу що удари наносяться десь далеко за містом.
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02.10.2020 14:16 Відповісти
Ви не бачите, а ********* на раїся69 побачить як розіп'яли діточок.
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02.10.2020 22:05 Відповісти
В Азербайджане есть такой народ - удины. Они как бы армяне и фамилии у них армянские (были раньше, потом может поменяли), и живут компактно, то есть вот есть конкретное село и там почти все - удины. Но даже в разгар первой войны в 90-е никто в Азербайджане не думал на них нападать, резать и все такое. Конечно, определенная напряженность, скажем так, в воздухе витала, но в целом никаких фактов агрессии. Это хороший пример, что жить вместе мирно можно, если хотеть этого.
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02.10.2020 14:18 Відповісти
ПОСЛЕ ОМУСУЛЬМАНИВАНИИ СОБОРА СВЯТОЙ СОФИИ В ТУРЦИИ ПОХОЖЕ НА АТАКУ МУЛЬМАН ПРОТИВ ХРИСТИАН !!!
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02.10.2020 14:32 Відповісти
ты главное на бутылке сиди ровно, а то скрепа выпадет
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02.10.2020 15:23 Відповісти
ТЫ НЕ ПЗДИ ВАФЕЛ УЗКОЛОБЫЙ !!!
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02.10.2020 15:44 Відповісти
Тебе так папка всегда говорил, когда вместо мамки пользовал?😀
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03.10.2020 07:01 Відповісти
Я ВЕСЬ ТВОЙ РОД ДО ПОСЛЕДНЕГО КОЛЕНА ВО ВСЕ ДЫРЫ ИБЛ !!!
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03.10.2020 13:45 Відповісти
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02.10.2020 18:54 Відповісти
Мне смешно просто! В 21 веке, никаких особых атак муссульман на хрестиан нет и небыло, особенно то сто касается Айзербаджана и Турции. Несмотря на то что они являются муссульманскими странами, у них нет " Духовных правителей" и отсутсивуют Законы Шариата! Это государства- светские по природе своей, и что касается Турции, то они " мочат" исламских боевиков точно так же как и условных христиан. Иран, Россиия- это их главные соперники. А Эрдоган- вполне себе светский человек, но верующий в Аллаха, но подчиняющийся Международным Законам. И никакого джехада против Армян или Россиян он не обьявлял, и не обьявит, в отличие от Ирана, например.
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03.10.2020 01:57 Відповісти
НУ ДАЙ БОГ !)
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03.10.2020 03:12 Відповісти
Пацан в окне крестится как католики.
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02.10.2020 15:09 Відповісти
Только как креститься не хватило времени показать.
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02.10.2020 15:13 Відповісти
А где бомбардировка Степанакерта? Не пришла?
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02.10.2020 15:31 Відповісти
Бомбардування Степанакерта в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 2206
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02.10.2020 17:00 Відповісти
КАКОВА ПРОБЛЕМА ГОРНОГО КАРАБАХА?
Конфликт в Нагорном Карабахе начался с того, что армяне заявили права в этих регионах во время распада Советского Союза.
Армяне оккупировали Ханкенди в 1991 году, Ходжалы и Шушу в 1992 году. Армяне, позже захватившие Лачин, Хокавенд, Кельбечер и Агдере, вошли в Агдам в 1993 году. За Агдамом последовала оккупация Джебраильского, Физулинского, Губадлинского и Зангиланского велаятов.
20 процентов азербайджанских земель были оккупированы, и почти 1 миллион человек был вынужден покинуть свои районы.
4-5 мая 1994 года в Бишкеке Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня, известное как "Бишкекский протокол", по инициативе Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, парламента Кыргызстана, Федерального собрания России и Министерства иностранных дел. Но перемирие осталось на бумаге, и тысячи солдат погибли в боях.
Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и нагорно-карабахского конфликта, а также для посредничества между сторонами.
Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и Соединенные Штаты, не достигла конкретных результатов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, несмотря на многочисленные попытки за последние 28 лет.
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02.10.2020 17:09 Відповісти
Грамотно, но почему отсчет истории конфликта с 1991 года? А вот армяне заявляют, что Н. Карабах всегда предалдежал Армении.
Хоть вроде бы Азербайджан , исходя из событий последних 7-10 лет нам ближе, не все так просто.
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02.10.2020 17:27 Відповісти
Вооруженный конфликт начался в 1987 году. Конфликт вообще появился в 1923 году, когда Нагорный Карабах был включен в состав Азербайджанской ССР. Сама современная Армения появилась в 1918 году, как Армянская ССР.
А "всегда принадлежал" так любят сейчас говорить в России...
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02.10.2020 20:38 Відповісти
Соглашусь, что более очевидна наша поддержка азербайджанцам. Но таки Карабах не Крым. Читайте.
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02.10.2020 22:16 Відповісти
Карабах не Крым. Каждая ситуация уникальная. И нужно очень хорошо понимать ситуацию перед тем, как однозначно поддерживать.
Я не хочу топить за одну или другую сторону, и нам это не надо. Единственное, что меня немного возмущает, это то, что армяне ведут боевые действия на территории Азербайджана с воинственными криками "так и надо".
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02.10.2020 22:40 Відповісти
И вообще, не углубляясь, там(на Кавказе) городам по 2000 и более лет и, соответственно, история давняя и сложная. Отследить принадлежность куска земли сложно.Но таки целостность Азербайджана, по факту, нарушена.
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03.10.2020 11:31 Відповісти
Карабах не бутерброд ?
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03.10.2020 08:40 Відповісти
нерушимость границ после второй Мировой войны +реализация права республик СССР на самоопределение в границах на 1991 года
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02.10.2020 20:43 Відповісти
Звучит звонко, с нашей точки зрения. Но вы почитайте о Карабахе. Сюда-же добавьте резню армян.. Это звенья одной цепи.
Не все так просто.
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02.10.2020 22:13 Відповісти
насчет не все так однозначно: если многолетнее петляние между капельками не приносит результата никому из сторон "конфликта" (а только тому, кто его поддерживает, читай-кремль), отталкиваться нужно от междунородного права, имхо
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03.10.2020 11:31 Відповісти
«АЗЕРБАЙДЖАН ДОБИЛСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВА»
Турецкий обозреватель А.Агар:
«Эта территория составляет около 18 тысяч квадратных километров. 20% всего Азербайджана ... Азербайджан начал атаку с иранской границы. Он развивал операцию с 4 опорных точек. Самым важным направлением стал нас.пункт Физули. Здесь идет сильное сопротивление и даже контратаки . Это самый высокогорный район Азербайджана, гора Муров - 3400 метров. Этот район боевых действий чрезвычайно сложен.
Армянские укрепления есть не только на первом рубеже. Внутри тоже есть крепость. На 2-м уровне придется столкнуться с более сложными объектами защиты. Это место с туннелями, со рвами для связи, с железобетонными, пожарными вышками, огневыми позициями… Много фортификационных сооружений.

Азербайджанская армия фактически применяет советскую доктрину. Осуществляет гибридную войну третьего поколения с элементами 4-го поколения. В данное время такая тактика не меняется, недооценивая армянскую армию они совершают грубую ошибку. Конечно, опираясь на опыт боев 2016 года, азербайджанская армия демонстрирует более высокий уровень, особенно учитывая удары аппаратами БПЛА, СИХИ и дронами-камикадзе с наименьшими потерями, которые имеют психологическое превосходство. Но Армения контратакует мощным оружием. Азербайджану очень важно уничтожать подобное оружие.

ЕСЛИ АЗЕРБАЙДЖАН ПОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ, ИНИЦИАТИВА БУДЕТ УТЕРЯНА.

Я сказал вначале, что освобождение этих территорий будет очень сложным, но это надо продолжать борьбу. Это вызов не только на поле боя но и на дипломатическом поле. Если они не смогут изолировать поле битвы от дипломатии, то попадут в ловушку. Возникающая здесь воля должна идти до конца. Никакого политического или дипломатического перехода ... Мирные переговоры приведут к потере этих территорий. Если Азербайджан пойдет на это сейчас, он проиграет.
Только Россия извне пытается изменить возникшую борьбу за освобождение территорий. Как в 2016 году Россия изменила подобный фактор. На третий день она вмешалась в пользу Армении, и ситуация с оккупацией территорий сохранилась ».
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02.10.2020 17:48 Відповісти
АДМИНЫ , не допускайте АГРЕССИВНЫХ комментариев , я вчера на фейс буке НАЗВАЛ "армяшками " и меня ТУТ ЖЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ на 30 дней !!! за одно НЕКОРЕКТНОЕ слово (((( , суки !!!
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02.10.2020 18:13 Відповісти
А навіщо ти це робив? Є внутрішньо українська політика, а є зовнішня. Що дозволено для внутрішньої політики, може зробити складності для всіх українців у зовнішній.
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02.10.2020 19:12 Відповісти
В фейсбуке надо котиков лайкать. Фейсбук не место для дискуссий.
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02.10.2020 20:30 Відповісти
Рускоязичний фб администрируется в маскве, там даже кацапом или маскалем нельзя нельзя орка назвать. А в сторону украинцев можно все писать.
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03.10.2020 14:52 Відповісти
А где видео атаки на Степанакерт?
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02.10.2020 23:54 Відповісти
А где видео атаки на Степанакерт?
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02.10.2020 23:56 Відповісти
а был ли армянский малчик?
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03.10.2020 03:38 Відповісти
Почитав відгуки, Гидота!
Пишуть одні Д.Б., хворі на голову.
До чого тут Росія, турки руками азерботів знищують знов армян, от і все.
Турки які знищували населення України, свого часу...
Читайте історію, Ідіоти!;!
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03.10.2020 08:40 Відповісти
Иди домой, здесь водки нет!
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03.10.2020 09:32 Відповісти
как турки могли нас "знищувать", если они за черным морем были?вот крымские татары,те да, но даже они были союзником хмельницкого в борьбе с поляками, а сейчас вообще чуть ли не братьями стали...да и вообще, немцы намного больше украинцев "знищили" и нормально к ним относимся же, а прошло то каких то 75 лет всего...так что нет вечных друзей и врагов, а есть вечные интерсы
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03.10.2020 10:45 Відповісти
Кацап, пнх.
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03.10.2020 14:48 Відповісти
А чи не проще було б просто методично розстрілювати місто зі ствольної та реактивної артилерії,а не посилати бомбити місто дрони,оснащені високоточною ракетною зброєю? Чи не дуже жирно так воювати? Звідси висновок-все це тупа та дешева пропаганда,з якої стирчать кацапські вуха.
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03.10.2020 14:01 Відповісти
Ролик на раше тудей сделан.
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03.10.2020 14:47 Відповісти
Коли вже нам дадуть відмашку закатати у "асфальт" даунляндію з лугандонією, а згодом і Крим.
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03.10.2020 14:58 Відповісти
дети - универсальный товар для пропагандистов..
вот только дроны поражают точечно, в отличие от "бочек с тротилом", которые сбрасывают кацапы "по площадям - куда попало" везде, куда только долетят их кАлечные аэропланы
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03.10.2020 15:28 Відповісти
Рано или поздно армянам и азербайжанцам придется договорится о мире и о спорной территории. Но пока там присутствуют имперские интересы москалей и турков этого не произойдет.
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06.10.2020 10:54 Відповісти
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