Бомбардування Степанакерта в Нагірному Карабасі. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис бомбардування міста Степанакерт у невизнаному Нагірному Карабасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією вірменських військових, азербайджанці проводять атаки на місто за допомогою ударних дронів. На записі видно, що військові намагаються їх збивати. Кілька ударів досягають мети. У місті звучить тривожна сирена. В кадрі з'являються діти, які сидять у вікні.
Топ коментарі
+113 Zemych
показати весь коментар02.10.2020 10:01 Відповісти Посилання
+91 ALEX SUROVV
показати весь коментар02.10.2020 10:01 Відповісти Посилання
+87 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.10.2020 09:58 Відповісти Посилання
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Конфликт в Нагорном Карабахе начался с того, что армяне заявили права в этих регионах во время распада Советского Союза.
Армяне оккупировали Ханкенди в 1991 году, Ходжалы и Шушу в 1992 году. Армяне, позже захватившие Лачин, Хокавенд, Кельбечер и Агдере, вошли в Агдам в 1993 году. За Агдамом последовала оккупация Джебраильского, Физулинского, Губадлинского и Зангиланского велаятов.
20 процентов азербайджанских земель были оккупированы, и почти 1 миллион человек был вынужден покинуть свои районы.
4-5 мая 1994 года в Бишкеке Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня, известное как "Бишкекский протокол", по инициативе Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, парламента Кыргызстана, Федерального собрания России и Министерства иностранных дел. Но перемирие осталось на бумаге, и тысячи солдат погибли в боях.
Минская группа была создана в 1992 году для содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и нагорно-карабахского конфликта, а также для посредничества между сторонами.
Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и Соединенные Штаты, не достигла конкретных результатов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, несмотря на многочисленные попытки за последние 28 лет.
Хоть вроде бы Азербайджан , исходя из событий последних 7-10 лет нам ближе, не все так просто.
А "всегда принадлежал" так любят сейчас говорить в России...
Я не хочу топить за одну или другую сторону, и нам это не надо. Единственное, что меня немного возмущает, это то, что армяне ведут боевые действия на территории Азербайджана с воинственными криками "так и надо".
Не все так просто.
Турецкий обозреватель А.Агар:
«Эта территория составляет около 18 тысяч квадратных километров. 20% всего Азербайджана ... Азербайджан начал атаку с иранской границы. Он развивал операцию с 4 опорных точек. Самым важным направлением стал нас.пункт Физули. Здесь идет сильное сопротивление и даже контратаки . Это самый высокогорный район Азербайджана, гора Муров - 3400 метров. Этот район боевых действий чрезвычайно сложен.
Армянские укрепления есть не только на первом рубеже. Внутри тоже есть крепость. На 2-м уровне придется столкнуться с более сложными объектами защиты. Это место с туннелями, со рвами для связи, с железобетонными, пожарными вышками, огневыми позициями… Много фортификационных сооружений.
Азербайджанская армия фактически применяет советскую доктрину. Осуществляет гибридную войну третьего поколения с элементами 4-го поколения. В данное время такая тактика не меняется, недооценивая армянскую армию они совершают грубую ошибку. Конечно, опираясь на опыт боев 2016 года, азербайджанская армия демонстрирует более высокий уровень, особенно учитывая удары аппаратами БПЛА, СИХИ и дронами-камикадзе с наименьшими потерями, которые имеют психологическое превосходство. Но Армения контратакует мощным оружием. Азербайджану очень важно уничтожать подобное оружие.
ЕСЛИ АЗЕРБАЙДЖАН ПОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ, ИНИЦИАТИВА БУДЕТ УТЕРЯНА.
Я сказал вначале, что освобождение этих территорий будет очень сложным, но это надо продолжать борьбу. Это вызов не только на поле боя но и на дипломатическом поле. Если они не смогут изолировать поле битвы от дипломатии, то попадут в ловушку. Возникающая здесь воля должна идти до конца. Никакого политического или дипломатического перехода ... Мирные переговоры приведут к потере этих территорий. Если Азербайджан пойдет на это сейчас, он проиграет.
Только Россия извне пытается изменить возникшую борьбу за освобождение территорий. Как в 2016 году Россия изменила подобный фактор. На третий день она вмешалась в пользу Армении, и ситуация с оккупацией территорий сохранилась ».
Пишуть одні Д.Б., хворі на голову.
До чого тут Росія, турки руками азерботів знищують знов армян, от і все.
Турки які знищували населення України, свого часу...
Читайте історію, Ідіоти!;!
вот только дроны поражают точечно, в отличие от "бочек с тротилом", которые сбрасывают кацапы "по площадям - куда попало" везде, куда только долетят их кАлечные аэропланы