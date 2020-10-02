Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают грузовые машины армии Армении. ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись уничтожения военной техники армии Армении с использованием ударных беспилотников "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы атаки на позиции армянских военных в ночное время суток.
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+55 Александр Александров #350971
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+43 Viktor Zotov
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+25 Evro7
показать весь комментарий02.10.2020 12:26 Ответить Ссылка
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Боюсь "тыр - тыр" и "бух - бух" расеян не впечатлят.
Ну так, чимто поржать..
https://censor.net/ru/comments/locate/3222515/019214b4-f521-721d-b8d7-f4120c6b52fd
"...ещё ни разу турецкие беспилотники не применялись там, где у противника действительно есть современные средства ПВО . Те же старые советские "Осы", которые уничтожены в Карабахе, не сбивают цели, идущие выше 5 км, и дальше 7 км. Просто ракета комплекса, "заточенная" на работу против вертолётов и самолётов штурмовой авиации, дальше не летает. А старенький радар с трудом обнаруживает цели с ЭПР (эффективная площадь рассеивания) меньше 0,2 кв.м, а у "Байрактора" она порядка 0,1 кв.м. Вот и получается, что турецкий самолётик, поражающий с высоте 7 км цели на дальности до 14 км, выходит недосягаемым для чуда советского оборонпрома семидесятых годов". https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__%5b0%5d=AZUpq666HiO5QIcPrgpgqQmO58zjcmNCq4X80pW77IR8rHcyADzfC0jNtjH3CQ20QMhqYVxLIBUiR7NrGR2bwjEMrCscMCr25ZBnKlMuIMiXFQeyw-Rg6S_igAmu4cYZXcI&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3394134173980546?__cft__%5b0%5d=AZVQPeqbhF18Zo7lI0hGQjW4cn9E4YE-kfGfwehAdCYhcZZEDZF1AfS87OYFXCedy8rqnNRjY6iQklVpunhczuBLJgdANAQkW5ymvVWKpfZDqc1aXixvhXXjHGz4PR4Jj0s&__tn__=%2CO%2CP-R 4 д.
(Заодно посмеёшься над разными бутусовыми, которые пишут то же самоё:
«Часть "Ос" были в боевой готовности, радары включены, но "Байрактары" они не видели… "Осы" - устаревшая система…» - из 30.09.20 «Война в Карабахе: что происходит по данным объективного контроля за трое суток? Что важно для понимания войны в Украине?» https://censor.net/ru/resonance/3222123/;)
Для эффективного применения их должно быть не 6, а в десятки раз больше, кроме того - Байрактары вступают в дело уже когда большая часть средств ПВО противника подавлена теми же дронами-камикадзе.
уже есть куча видео и из Сирии, и из Ливии, и теперь из Карабаха, как Байрактары истребляют работающую систему ПВО
ты все это проспал?
У Турции есть разные виды беспилотников для разных целей - в Ливии и Сирии по ПВО работали тяжелые ударные беспилотники, а не Байрактары, в Карабахе средства ПВО уничтожаются израильскими дронами-камикадзе, после чего выпускаются Байрактары.
Байрактар не предназначен для борьбы с ПВО, у него другие задачи.
сами азеры об этом пишут
https://www.youtube.com/watch?v=PIUsP8OjuRk
https://www.youtube.com/watch?v=S9IMCdI_Jlg
https://www.youtube.com/watch?v=4BCXy7EMiMY
Я чомусь впевнений що, все що йде поза відео чистої води дезинформація. Реальні дії відомі тільки операторам. Там навіть командування не відає що відбувається.
сейчас век информационный, поэтому это еще и невозможно
любой внимательный и знающий куда смотреть юзер много что может понять из простого наблюдения видосиков
ну и ваше "реальні дії відомі тільки операторам" вряд ли соответствует истине
из применения турками БПЛА в Сири и Ливии накоплен более чем достаточный опыт, чтобы уверенно прогнозировать происходящее ныне в НКР даже исходя из открытых источников
Вы же, при все уважении к вам (а комментарии у Вас обычно не глупые), как будто зависли в 20 в.
Наземный коридор через Грузию закрыт великомудрым фуйлом, а воздушное пространство над Арменией контролирует дядюшка Эдорган.
На кацапских форумах больше всего радуются, что Азербайджан дрючит Армению.
Даже представить себе трудно, как эти курганяны и симоняны задолбали самих кацапов.
Вечно втравливают их в какую нибудь фигню, а сами потирают руки.
Наелись кацапы вяличия, хоть на ленте посмотрите.
Это неправда.
Позиция у кацапов либо нейтральна, либо - умеренная симпатия к армянам.
Сказано, зайди на форум ленты, к примеру, и посмотри, как армяне проклинают кацапов, которые над ними издеваются.
ник взял специально для поимки недоумков
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ты не прошел уже 2 проверки
вывод - ты кацапский бот
Каков вывод из этого можно сделать? Все кто голосовал против суверенитета Украины, автоматически голосовали что Крым признают за росией.
Почитай документ и о чем там идет речь Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, и тебе станет понятным за что они голосовали.
У Армении выхода другого нет,понимаете это или нет?Когда просто нет другого выхода,она в блокаде находится,единственная её надежда это РФ и то как мы сейчас видим достаточно ненадёжная,но другой нет.Ситуацию в Арцахе(Карабахе) сравнивать с Донбассом или Крымом не нужно,это две большие разницы.Эти земли 2500 лет заселены армянским населением, и только с середины 19века Армения не имела контроля над ними.В этих местах построены армянские храмы 8-12веков,там также есть памятники и артефакты языческой армянской эпохи а это на секунду до 3 века нашей эры.
Доречі, Вірменія і так голосує у ООН ідентично з РФ проти України.
https://www.facebook.com/aztvresmi/videos/710646939538487
Нефик захватывать земли другой страны.
Нагорный Карабах - это Азербайджан!
https://www.youtube.com/watch?v=X0YPrbgA6oY