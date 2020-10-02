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Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают грузовые машины армии Армении. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеозапись уничтожения военной техники армии Армении с использованием ударных беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы атаки на позиции армянских военных в ночное время суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром

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Азербайджан (794) Армения (829) беспилотник (3752) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+55
Помнится когда Порошенко закупил эти дроны тут поклонники шмаркли, полковника онотоле и прочие эксперды исходили на зеленый понос, что нах они нужны, ни на что не годные, Порох на карман откат положил и прочее бе-бе. А оказывается в умелых руках вполне годная штука
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02.10.2020 12:26 Ответить
+43
Я хочу видео, где украинские дроны уничтожают российскую технику. Это их дела, нечего радоваться,- чужая боль и кровь
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02.10.2020 12:24 Ответить
+25
Да не скажи, тут есть чему поучиться
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02.10.2020 12:26 Ответить
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Страница 2 из 2
Азербайджан є країною. З нею заключають домовленості з продажу зброї. Якщо зброя продається офіційно- то однаково хто кому що продав. А от наявність сотень танків у Нагірному Карабасі викликає питання.
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02.10.2020 13:20 Ответить
Если сепары попытаются взять наши позиции и в ответ украинские военные откроют огонь то никто их за это думаю не оштрафует.
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02.10.2020 12:31 Ответить
кроме того - есть огромный шанс загреметь под трибунал за сдачу територий даже зеленому пресмыкающемуся... Нет у него поддержки. Рейтинг нарисовать и выборы любой дурак зебильный может а показать себя настоящим президентом, Главнокомандующим, при котором расцветает армия и страна - единицы!
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02.10.2020 12:46 Ответить
Есть и другие способы. Ограничить подвоз БК например.
Боюсь "тыр - тыр" и "бух - бух" расеян не впечатлят.
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02.10.2020 14:25 Ответить
Хочется услышать "компетентное мнение" мега Ыксперда Унылого Касьянова о бессмысленности создания, покупки и применения бпла "байрактар"..
Ну так, чимто поржать..
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02.10.2020 12:32 Ответить
Карьера этого эксперта уже закончилась. Теперь он бывший эксперт.
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02.10.2020 12:36 Ответить
Так Вы, стало быть - эксперт по карьерам других экспертов?...
https://censor.net/ru/comments/locate/3222515/019214b4-f521-721d-b8d7-f4120c6b52fd
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03.10.2020 11:09 Ответить
У тебя гораздо больше поводов "поржать" над самим собой!
"...ещё ни разу турецкие беспилотники не применялись там, где у противника действительно есть современные средства ПВО . Те же старые советские "Осы", которые уничтожены в Карабахе, не сбивают цели, идущие выше 5 км, и дальше 7 км. Просто ракета комплекса, "заточенная" на работу против вертолётов и самолётов штурмовой авиации, дальше не летает. А старенький радар с трудом обнаруживает цели с ЭПР (эффективная площадь рассеивания) меньше 0,2 кв.м, а у "Байрактора" она порядка 0,1 кв.м. Вот и получается, что турецкий самолётик, поражающий с высоте 7 км цели на дальности до 14 км, выходит недосягаемым для чуда советского оборонпрома семидесятых годов". https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__%5b0%5d=AZUpq666HiO5QIcPrgpgqQmO58zjcmNCq4X80pW77IR8rHcyADzfC0jNtjH3CQ20QMhqYVxLIBUiR7NrGR2bwjEMrCscMCr25ZBnKlMuIMiXFQeyw-Rg6S_igAmu4cYZXcI&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3394134173980546?__cft__%5b0%5d=AZVQPeqbhF18Zo7lI0hGQjW4cn9E4YE-kfGfwehAdCYhcZZEDZF1AfS87OYFXCedy8rqnNRjY6iQklVpunhczuBLJgdANAQkW5ymvVWKpfZDqc1aXixvhXXjHGz4PR4Jj0s&__tn__=%2CO%2CP-R 4 д.


(Заодно посмеёшься над разными бутусовыми, которые пишут то же самоё:
«Часть "Ос" были в боевой готовности, радары включены, но "Байрактары" они не видели… "Осы" - устаревшая система…» - из 30.09.20 «Война в Карабахе: что происходит по данным объективного контроля за трое суток? Что важно для понимания войны в Украине?» https://censor.net/ru/resonance/3222123/;)
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03.10.2020 11:05 Ответить
Министр обороны Турции был в Украине с визитом аж 7 дней.Типа борщ кушал украинский....,Остальное вас не касается...сколько Байрактаров куплено..,где размещены...и тд...вы никтто в этом деле...
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02.10.2020 12:39 Ответить
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 7332
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02.10.2020 12:42 Ответить
Айзерам респект! Зє - гімно!
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02.10.2020 12:42 Ответить
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 4461 СЛАВА УКРАНЇНІ...СКАЗАВ ЕРДОГАН....,и поверте он сдержит СЛОВО
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02.10.2020 12:45 Ответить
В Украине уже более года как закуплено 6 Турецких дронов "Байрактар" + 500 ракет за 70млн$ , но ЗелеГлавкомандующий их даже не применяет.
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 3684
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02.10.2020 12:45 Ответить
Применять 6 дронов при такой плотности ПВО = потерять 6 дронов без должного результата.
Для эффективного применения их должно быть не 6, а в десятки раз больше, кроме того - Байрактары вступают в дело уже когда большая часть средств ПВО противника подавлена теми же дронами-камикадзе.
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02.10.2020 13:07 Ответить
это далеко не так
уже есть куча видео и из Сирии, и из Ливии, и теперь из Карабаха, как Байрактары истребляют работающую систему ПВО
ты все это проспал?
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02.10.2020 13:27 Ответить
Видео, где БЕСПИЛОТНИКИ *********** работающую систему ПВО, а не Байрактары.
У Турции есть разные виды беспилотников для разных целей - в Ливии и Сирии по ПВО работали тяжелые ударные беспилотники, а не Байрактары, в Карабахе средства ПВО уничтожаются израильскими дронами-камикадзе, после чего выпускаются Байрактары.

Байрактар не предназначен для борьбы с ПВО, у него другие задачи.
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02.10.2020 13:37 Ответить
вообще-то вот это - Байрактары
сами азеры об этом пишут

https://www.youtube.com/watch?v=PIUsP8OjuRk

https://www.youtube.com/watch?v=S9IMCdI_Jlg

https://www.youtube.com/watch?v=4BCXy7EMiMY
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02.10.2020 13:45 Ответить
Ви настільки наївний що, вірите в те що, під час бойових дій військові розкривають тактичні схеми застосування новітніх військових засобів?
Я чомусь впевнений що, все що йде поза відео чистої води дезинформація. Реальні дії відомі тільки операторам. Там навіть командування не відає що відбувається.
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02.10.2020 14:06 Ответить
а я впэвнэный в том, что невозможно (да и не нужно!) секретить всю информацию из зоны б/д
сейчас век информационный, поэтому это еще и невозможно
любой внимательный и знающий куда смотреть юзер много что может понять из простого наблюдения видосиков

ну и ваше "реальні дії відомі тільки операторам" вряд ли соответствует истине
из применения турками БПЛА в Сири и Ливии накоплен более чем достаточный опыт, чтобы уверенно прогнозировать происходящее ныне в НКР даже исходя из открытых источников
Вы же, при все уважении к вам (а комментарии у Вас обычно не глупые), как будто зависли в 20 в.
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02.10.2020 14:51 Ответить
Не тільки не застосовує, Нелох іще, напевно, на вимогу Кремля ЗОВСІМ заборонив їх використовувати
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02.10.2020 13:52 Ответить
Армянская ли это техника... ждем истерику Пуйла и скулеж какой-нибудь очередной про-кремлядской ляди на тему "нужно просто перестать стрелять".
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02.10.2020 12:47 Ответить
Куйло не в состоянии доставить туда технику.
Наземный коридор через Грузию закрыт великомудрым фуйлом, а воздушное пространство над Арменией контролирует дядюшка Эдорган.
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02.10.2020 12:58 Ответить
есть еще Иран
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02.10.2020 13:27 Ответить
На севере Ирана местная азербайджанская диаспора жжёт конвои с оружием
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02.10.2020 13:58 Ответить
Уже. Турок напомил ему и Грузию и Украину. В частности Крым и Осетию.
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02.10.2020 14:29 Ответить
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 8140
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02.10.2020 12:47 Ответить
Аллах акбар!
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02.10.2020 12:53 Ответить
А к чему это написано?
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02.10.2020 14:15 Ответить
По Кючук-Кайнарджийскому Договору 1774 года между Турцией и Московией, Крыму придан статус Независимости...Оригинал этого договора есть у Эрдогана...Что сделает Эрдоган...догадайтесь с 1 раза... правильно...выгонит Плешивого Мудака из Крыма...способом ...
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02.10.2020 12:54 Ответить
іНа армию у не лоха грошей не має. Є тільки на свій офіс.
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02.10.2020 13:00 Ответить
По моим сведениям в Крым из Мацковии перебралось 800 000 РАБссиянцев,в основном генералы ФСБ,ГРУ,СВР,МВД,Генпрокуратуры и прочих служивых опричников кремля.... Эрдоганыч...может вернуть быдло сие в стойло Московии
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02.10.2020 13:06 Ответить
В Україні їх права нікчемні.
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02.10.2020 14:08 Ответить
Сволочи! Люди же спят!
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02.10.2020 13:09 Ответить
Вы тута побольше за азеров радуйтесь. Больше радости. Армяне запомнят, азеры не оценят. Ну не будет Карабах азеровским и турки не помогут. Проблеме тыщи лет, а вы акбарите. Дроны, хех
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02.10.2020 13:11 Ответить
Тю, а 100 лет назад никаких армян в Карабахе не наблюдалось вообще.
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02.10.2020 13:20 Ответить
кацап, перелогинься
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02.10.2020 13:29 Ответить
Не, он не кацап.
На кацапских форумах больше всего радуются, что Азербайджан дрючит Армению.
Даже представить себе трудно, как эти курганяны и симоняны задолбали самих кацапов.
Вечно втравливают их в какую нибудь фигню, а сами потирают руки.
Наелись кацапы вяличия, хоть на ленте посмотрите.
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02.10.2020 13:38 Ответить
На кацапских форумах больше всего радуются, что Азербайджан дрючит Армению

Это неправда.
Позиция у кацапов либо нейтральна, либо - умеренная симпатия к армянам.
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02.10.2020 13:39 Ответить
Потому ты и дилетант, что мало что читаешь.
Сказано, зайди на форум ленты, к примеру, и посмотри, как армяне проклинают кацапов, которые над ними издеваются.
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02.10.2020 13:45 Ответить
да уж читаю я более чем много
ник взял специально для поимки недоумков
---
ты не прошел уже 2 проверки
вывод - ты кацапский бот
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02.10.2020 13:50 Ответить
Украина не забудет как Армения признала Крым за Россией, так что не надо тешит иллюзиями, что Армяне нам сейчас дружественная страна, нет.
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02.10.2020 13:39 Ответить
Вот смотри,открываешь браузер,заходишь на страницу google,и пишешь «какие страны официально признали Крым частью РФ.Если ты такой постановление или документ найдёшь-я перед тобой извинюсь,за то что назвал тебя балаболом
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02.10.2020 14:50 Ответить
В целом резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, подтверждающая суверенитет Украины над всей ее территорией и отвергающая любое изменение статуса Крыма и Севастополя, http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=ares68262 была принята 27 марта 2014 года 100 странами мира из 193. Воздержались при голосовании 58 стран. Против резолюции, вместе с Россией, проголосовали еще 10 стран: Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея, Сирия, Судан и Зимбабве. Не приняли участия в голосовании 24 страны.
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02.10.2020 17:40 Ответить
Это называется признала Крым российским?Ну,ну...
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02.10.2020 17:44 Ответить
Это называется "жопой вилять".
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02.10.2020 20:14 Ответить
Если бы таких стран как Армения, Беларусь, Зимбабве и другие, которые проголосовали против суверенитета Украины составило больше 50 стран, что это означает? а это означает что Референдум признали и Крым становится Российский.
Каков вывод из этого можно сделать? Все кто голосовал против суверенитета Украины, автоматически голосовали что Крым признают за росией.
Почитай документ и о чем там идет речь Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, и тебе станет понятным за что они голосовали.
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03.10.2020 12:29 Ответить
Никто из вас,пишущих тут про Армению,не понимает в какой ситуации она находится последние 30 лет.Судите поверхностно в стиле «враг моего врага-мой друг»...У Украины многострадальная история а в Армении она ещё более сложная,в разы сложная и трагичная.Украинцев не депортировали из своих земель,не переводили насильно в другую веру.Не проводили истребление 30-40% всего населения.Не забирали землю которая является символом страны,как например Араратская долина и сама гора,хотя это малая часть земель западной Армении,подаренной большевиками Турции.
У Армении выхода другого нет,понимаете это или нет?Когда просто нет другого выхода,она в блокаде находится,единственная её надежда это РФ и то как мы сейчас видим достаточно ненадёжная,но другой нет.Ситуацию в Арцахе(Карабахе) сравнивать с Донбассом или Крымом не нужно,это две большие разницы.Эти земли 2500 лет заселены армянским населением, и только с середины 19века Армения не имела контроля над ними.В этих местах построены армянские храмы 8-12веков,там также есть памятники и артефакты языческой армянской эпохи а это на секунду до 3 века нашей эры.
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03.10.2020 15:52 Ответить
А до чого тут Ваші розмірковування. Це принципова позиція у відстоюванні територіальної цілісності.
Доречі, Вірменія і так голосує у ООН ідентично з РФ проти України.
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02.10.2020 13:57 Ответить
Да неужели?
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02.10.2020 14:19 Ответить
Вова,ты дурак, твой турецкий поток я закрыл..и мы не братья... Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 2400
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02.10.2020 13:16 Ответить
Азербайджанские солдаты на освобожденных территориях

https://www.facebook.com/aztvresmi/videos/710646939538487
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02.10.2020 13:23 Ответить
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 2301
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02.10.2020 13:24 Ответить
Просто ветром голову надуло ...
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02.10.2020 13:33 Ответить
поїхала "підтримати населення" поки ще жива, думаю вряд чи вона попадала реально під обстріл, скоріше піар.
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02.10.2020 14:19 Ответить
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують техніку армії Вірменії - Цензор.НЕТ 7910 Этнографическая карта РАБссиянской Вампирии 1871 год.Население Крыма... 90 % крымские татары,10% украинцы...рюссских НОЛЬ...
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02.10.2020 13:27 Ответить
так русню еще тогда не придумалимонголы. эти монголодиные лемена назывались либо рабы ибо смерды либо холопы.
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02.10.2020 14:04 Ответить
Красиво поголовье хачей сокращают.
Нефик захватывать земли другой страны.
Нагорный Карабах - это Азербайджан!
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02.10.2020 13:33 Ответить
Национальности русский не было никогда до 1932 года.Постановлением партии введен новый паспорт и в нем указывалась графа национальность.Именно в этот год исчезли великоросы РАБссии,о которых так распинался товаристч чЛенин и его красная камарилья...
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02.10.2020 13:49 Ответить
Мусліми красавчиики, накормлять кацапсько-армянську мерзоту азербайджанською земелькою так що і очі повилазять від переїдання!
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02.10.2020 14:08 Ответить
Пару уточнений. Не буду писать о Байрактарах. Нет инфы. Напишу что Азербайджан давно освоил производство дронов камикадзе. Это типа тот же Хароп. Также активно используются израильские ракеты Спайк типа Джавелин. Они даже в чем то превосходят Джавелины. Так говорят специалисты
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02.10.2020 14:29 Ответить
ПутенПамагии!
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02.10.2020 15:03 Ответить
,,,Азербайджану нужно быть "на чеку" некий мацковский ла ла ла "нейтрино ужо вооружаеть"
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02.10.2020 15:44 Ответить
Азербайджанські дрони "Байрактар" знищують вантажівки армії Вірменії - Цензор.НЕТ 6315
https://www.youtube.com/watch?v=X0YPrbgA6oY
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02.10.2020 16:06 Ответить
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