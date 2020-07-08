Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром

Макет ударного беспилотного летательного аппарата отечественной разработки "Сокол-200" представят в этом году на международной выставке.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что разработкой занимается конструкторское бюро "Луч". По словам генерального конструктора и гендиректора предприятия Олега Коростелева, уже отработано около 85% узлов и агрегатов будущего беспилотника. Полезная нагрузка БПЛА составит 200-250 кг, в расчете на возможность нести четыре противотанковые ракеты.

"Все комплектующие части беспилотника отработаны: есть ракета, оптико-прицельная станция с лазерной системой наведения. Теперь мы просто объединяем это в летательном аппарате. Спроектировать летательный аппарат для КБ "Луч" - это вообще не проблема", - говорит Коростелев.

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По его мнению, реально принять такой БПЛА на вооружение в течение 1,5 лет: начать летать через 9 месяцев и 8-9 месяцев оставить на испытательные работы.

На предприятии готовятся представить макет "Сокола-200" в натуральном масштабе на выставке "Оружие и безопасность". Она запланирована на 13-16 октября.