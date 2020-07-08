Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200", - Укроборонпром
Макет ударного беспилотного летательного аппарата отечественной разработки "Сокол-200" представят в этом году на международной выставке.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром".
Отмечается, что разработкой занимается конструкторское бюро "Луч". По словам генерального конструктора и гендиректора предприятия Олега Коростелева, уже отработано около 85% узлов и агрегатов будущего беспилотника. Полезная нагрузка БПЛА составит 200-250 кг, в расчете на возможность нести четыре противотанковые ракеты.
"Все комплектующие части беспилотника отработаны: есть ракета, оптико-прицельная станция с лазерной системой наведения. Теперь мы просто объединяем это в летательном аппарате. Спроектировать летательный аппарат для КБ "Луч" - это вообще не проблема", - говорит Коростелев.
По его мнению, реально принять такой БПЛА на вооружение в течение 1,5 лет: начать летать через 9 месяцев и 8-9 месяцев оставить на испытательные работы.
На предприятии готовятся представить макет "Сокола-200" в натуральном масштабе на выставке "Оружие и безопасность". Она запланирована на 13-16 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
видео: https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw «ЛУЧ» ИМЕЕТ 85% СЕРИЙНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ УДАРНОГО БЕСПИЛОТНИКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ОЛЕГ КОРОСТЕЛЕВ
https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw
советую всем внимательно послушать интервью Коростелева.. оч интересно!
"Сделал" - это когда после опытной партии, испытаний и доводки пошла серия, а этого нет, по крайней мере в инете не нашел. И намеков на то нет. Так что точнее: Антонов сделал пару летающих макетов перспективного БЛА "Горлица" и испытал их в 2017-2018гг.
Обычная последовательность НИИОКР: ..... проектирование, изготовление макета, затем будет нечто летающее, затем - летающий прототип, затем - опытная серия, затем - серия. Сейчас непонятно, летало оно в полной комплектации или нет. Если не летало, то непонятно сколько времени на доводку. Если удачно летало, то пару лет до серии при норм финансировании и нек везении.
Після чого обох можна буде розпускати
Кацапы могут подтвердить....
а теперь закрылись Украиной как щитом - играются в комбайны с тракторами...
А влада вже забезпечила фінансування серійного виробництва РСЗВ «Вільха» і ПКР «Нептун» ?
https://censor.net/comments/locate/3207005/019214d8-5917-73a6-bef4-7255299a37c5
Пусть тратят целую зенитную ракету, чтобы сбить.
Только зачем рассказывать, если нет даже полноразмерного макета ?