УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6446 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
25 273 61

Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром

Українські інженери розробляють ударний безпілотник

Макет ударного безпілотного літального апарату вітчизняної розробки "Сокіл-200" представлять цього року на міжнародній виставці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".

Зазначається, що розробкою займається конструкторське бюро "Луч". За словами генерального конструктора і гендиректора підприємства Олега Коростельова, вже відпрацьовано близько 85% вузлів і агрегатів майбутнього безпілотника. Корисне навантаження БПЛА становитиме 200-250 кг, в розрахунку на можливість нести чотири протитанкові ракети.

"Всі комплектуючі частини безпілотника відпрацьовано: є ракета, оптико-прицільна станція з лазерною системою наведення. Тепер ми просто об'єднуємо це в літальному апараті. Спроєктувати літальний апарат для КБ "Луч" - це взагалі не проблема", - говорить Коростельов.

Читайте також: Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1

На його думку, реально прийняти такий БПЛА на озброєння впродовж 1,5 років: почати літати через 9 місяців і 8-9 місяців залишити на випробувальні роботи.

На підприємстві готуються представити макет "Сокола-200" в натуральному масштабі на виставці "Зброя та безпека". Вона запланована на 13-16 жовтня.

Автор: 

безпілотник (4218) оборона (4799) Укроборонпром (1734)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
обязательно схожу в октябре на выставку.. надеюсь у КБ "Луч" все получится!!!
показати весь коментар
08.07.2020 21:47
+13
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-m0vfBBf4

видео: https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw «ЛУЧ» ИМЕЕТ 85% СЕРИЙНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ УДАРНОГО БЕСПИЛОТНИКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ОЛЕГ КОРОСТЕЛЕВ

https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw

советую всем внимательно послушать интервью Коростелева.. оч интересно!
показати весь коментар
08.07.2020 21:49
+11
Когда немцы воевали с русней - они разрабатывали "тигры" и "пантеры",
а теперь закрылись Украиной как щитом - играются в комбайны с тракторами...
показати весь коментар
08.07.2020 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное что бы это были не мультики, как в *********...
показати весь коментар
08.07.2020 21:46 Відповісти
"Луч" под руководством Коростелева делает "мультики" для раши в стиле Хичкока
показати весь коментар
08.07.2020 22:27 Відповісти
обязательно схожу в октябре на выставку.. надеюсь у КБ "Луч" все получится!!!
показати весь коментар
08.07.2020 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-m0vfBBf4

видео: https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw «ЛУЧ» ИМЕЕТ 85% СЕРИЙНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ УДАРНОГО БЕСПИЛОТНИКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ОЛЕГ КОРОСТЕЛЕВ

https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw

советую всем внимательно послушать интервью Коростелева.. оч интересно!
показати весь коментар
08.07.2020 21:49 Відповісти
Цікаво які в нього ТТД ?
показати весь коментар
08.07.2020 21:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M3YIxAaUc4E
показати весь коментар
08.07.2020 22:32 Відповісти
Антонов "Горлицу" сделал! Ни и скрестили бы... Ракеты Луча, самолёт Антонова..! Хотя "Горлица" по полезной нагрузке наверно поменьше , чем 200 кг!
показати весь коментар
08.07.2020 21:55 Відповісти
Антонов "Горлицу" сделал!
"Сделал" - это когда после опытной партии, испытаний и доводки пошла серия, а этого нет, по крайней мере в инете не нашел. И намеков на то нет. Так что точнее: Антонов сделал пару летающих макетов перспективного БЛА "Горлица" и испытал их в 2017-2018гг.
показати весь коментар
08.07.2020 22:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M3YIxAaUc4E
показати весь коментар
08.07.2020 22:34 Відповісти
Идет подготовка прототипа ударно-разведывательного БЛА....
Обычная последовательность НИИОКР: ..... проектирование, изготовление макета, затем будет нечто летающее, затем - летающий прототип, затем - опытная серия, затем - серия. Сейчас непонятно, летало оно в полной комплектации или нет. Если не летало, то непонятно сколько времени на доводку. Если удачно летало, то пару лет до серии при норм финансировании и нек везении.
показати весь коментар
08.07.2020 23:44 Відповісти
Киевский Сокол возвращается...
показати весь коментар
08.07.2020 21:55 Відповісти
Как по мне, носитель должен разрабатывать Антонов
показати весь коментар
08.07.2020 21:55 Відповісти
То було б цілком логично
показати весь коментар
08.07.2020 21:57 Відповісти
Оно конечно верно, тем более, что наверняка наработки имеются у Антонова! Та же "Горлица"! Но! Но! У "Луча", видимо, есть свои оборотные средства. Всё таки много ПТРК в армию поставили, что-то на экспорт потихоньку идёт... то есть у них есть главное, это деньги! Причём собственные,а не заёмные. Антонову нужно брать у государства, а там долгов наверно, ого-го... опасно им деньги давать! Так что, может, "Луч" в одиночку таки эффективнее решит такую задачу, как БПЛА! ИМХО!
показати весь коментар
08.07.2020 22:01 Відповісти
Буде смішно якщо "Луч" зробе не тільки КБ "Южнає" а ще й "Антонова"
Після чого обох можна буде розпускати
показати весь коментар
09.07.2020 04:27 Відповісти
Много еще Идей осталось пока не востребованными. Гениальные Люди живут и работают в Украине и многих отправляли при Союзе в россию и платили Больше. Но Уже этот потенциал Иссяк , а новых нет ввиду лечение боярышником и уже сказывается какое барахло производят , а новых разработок то и нет.
показати весь коментар
08.07.2020 21:57 Відповісти
Купите патент у Турции ! Гарантия - 100 % !
Кацапы могут подтвердить....
показати весь коментар
08.07.2020 22:03 Відповісти
своє то своє....Ніхто тобі претензій не висуне і дешевше і вигідніше все своє виробляти.
показати весь коментар
08.07.2020 22:31 Відповісти
У турок Байконтавр всего 50 кг подымает а сокол в 200!!! Это супер если бы турки дали совместить систему управления то сэкономив время и деньги можно наладить все быстренько
показати весь коментар
08.07.2020 22:33 Відповісти
Скол ко их в Сирии накрылось медным тазом знаешь?
показати весь коментар
09.07.2020 03:37 Відповісти
ти про панцирі? Да чули щось
показати весь коментар
09.07.2020 04:29 Відповісти
Респект за вторую часть в названии
показати весь коментар
08.07.2020 22:03 Відповісти
Присоединяюсь.Очень символично.
показати весь коментар
08.07.2020 22:14 Відповісти
а немецкие инженеры разработали беспилотные трактора,погрузчики,комбайны....!
показати весь коментар
08.07.2020 22:04 Відповісти
Когда немцы воевали с русней - они разрабатывали "тигры" и "пантеры",
а теперь закрылись Украиной как щитом - играются в комбайны с тракторами...
показати весь коментар
08.07.2020 22:14 Відповісти
А с украинцами они типо не воевали? Фотки разбомбленного Киева показать или сам найдешь? Всегда бесили такие дегенераты как ты
показати весь коментар
09.07.2020 03:40 Відповісти
тобі ж дегенерату, не розповіли хто саме підірвав Хрещатик?
показати весь коментар
09.07.2020 04:30 Відповісти
Сейчас немцы сосут у кацапов...газ, просрав свои АЕС с помощью внедренных в немецкое правительство росийских агентов КГБ, лоббировавших закрытие АЕС, а теперь ставших крупнейшими акционерами Газпрома. Германия сейчас находится в очень глубокой жопе. А вот Азия и Южная Корея с Китаем далеко оставили фрицев позади.
показати весь коментар
08.07.2020 22:35 Відповісти
Німцям взагалі гаплик після того як зляглися з мордовцями
показати весь коментар
09.07.2020 04:31 Відповісти
Украинские инженеры разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200"/ Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
показати весь коментар
08.07.2020 22:12 Відповісти
Ждем рецензию и коммент Igor L
показати весь коментар
08.07.2020 22:15 Відповісти
Наверное строит тактические схемы на финале кубка Украины
показати весь коментар
08.07.2020 22:28 Відповісти
То добре.
А влада вже забезпечила фінансування серійного виробництва РСЗВ «Вільха» і ПКР «Нептун» ?
показати весь коментар
08.07.2020 22:18 Відповісти
Теж цікаво... Поки схоже, що ні
показати весь коментар
08.07.2020 23:08 Відповісти
отличные новости
показати весь коментар
08.07.2020 22:20 Відповісти
Они, беспилотники, должны были запущены в серию при порохе, но при порохе работала только Ленинская кузьня и Липецкая кондитерская фабрика, не до беспилотников ему было, он бабло рубил.
показати весь коментар
08.07.2020 22:23 Відповісти
Брехло ты киздливое! Куча "стугн", "Вільха" серийно поступает в армию, "Вільха-М" тоже готова, и пошла в производство, "Нептун" разработан - и все на те деньги, что выделил ИМЕННО Порох! А Зе-ничтожество только и способно, что видосики снимать!
показати весь коментар
08.07.2020 23:11 Відповісти
Про миномёт молот забыл сказать
показати весь коментар
09.07.2020 03:42 Відповісти
і подлодку Курск
показати весь коментар
09.07.2020 04:32 Відповісти
Ось тобі про "Молот", обтікай - https://lb.ua/society/2016/11/04/349880_yarosh_nazval_molot_otlichnim.html
показати весь коментар
09.07.2020 09:58 Відповісти
По мойму ето уже почти самолет с немалыми габаритами, если он 250кг нагрузки может нести. А ето уже очень большая заметность и вероятность быть сбитым вражеским ПВО. Такие дроны можно приметять только против бабуинов в пустыне, а не против регулярной армии такой как у РФ. Как по мне так нужно наоборот разрабатывать маленькие дроны которые только ведут разведку и наводят на цель управляемые ракеты земля-земля, находящиеся на закрытых позициях.
https://censor.net/comments/locate/3207005/019214d8-5917-73a6-bef4-7255299a37c5
показати весь коментар
08.07.2020 22:32 Відповісти
Нет на большой и РЭБ может поместиться они должны работать группой разведчик,РЭБ и ударный
показати весь коментар
08.07.2020 22:35 Відповісти
Слишком дорогая техника получится. И каждый сбитый такой беспилотник будет как трагедия. Чтобы такой беспилотник себя окупил нужно чтобы он уничтожил не меньше десятка вражеских танков. С нашим бюджетом таких дронов в лучшем случае смогут поставить в армию штук 5. Собьют их кацапы и армия окажется беззащитная. Как по мне так лучше использовать копеешные дроны-разведчики в паре с минометами стреляющими управляемыми минами, которые еще лет 20 назад у нас были разработаны но так и не поступили в войска. Или те же дроны-камикадзе, которые тоже на порядок дешевле будут и на порядок практичнее, даже с той стороны что для их применения не нужно будет запрашивать разрешения на взлет у генералисимуса, которые у нас обычно насрут полные штаны и обзвонят таких же всех гейевропейских партньоров, прежде чем отдадут приказ дать отпор врагу.
показати весь коментар
08.07.2020 22:45 Відповісти
Ну турки показывают обратное надо их опыт перенимать. За цену незнаю но их нужны не 5-6 штук а под сотню и более при массовом производстве будет минимальная цена. К тому же с каких высот они смогут работать. Если более 5км то ракета выпущенная по ним будет стоить дороже к тому же они должны работать группой как я писал то есть место пуска сразу накрыть ракетой. Может быть и беспилотник камикадзе с радиусом 10-20 км сделают с пару кг тротила было бы неплохо. Для ВМС думаю было бы неплохо тоже маленькие беспилотники камикадзе которые можно запускать с катера и которые роем атакуют цель с разных сторон их сбить очень трудно . Их цель не так потопить как вывести из строя корабль радары орудия пупка,пожар. Да и даже небольшая пробоина не даст кораблю полностью выполнить задачу.
показати весь коментар
08.07.2020 23:17 Відповісти
На один робочий - декілька дешевих планерів-пустишок. Має бути продумана тактика застосування.
показати весь коментар
09.07.2020 10:44 Відповісти
Зови Igor L. Самому тебе не справится!
показати весь коментар
08.07.2020 23:11 Відповісти
Пока мы собираемся сделать макет пропеллерного пепелаца, русня тренируется нас убивать.
Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5252
показати весь коментар
08.07.2020 22:37 Відповісти
я б назвав "голуб миру"
показати весь коментар
08.07.2020 22:49 Відповісти
Коростелев пурги не гонит! "Вільха-М" и "Нептун" себя очень даже показали! Так держать! Лишь бы твари зеленые не зарубили все это!
показати весь коментар
08.07.2020 23:06 Відповісти
Обидно что антоновцы до сих пор не подняли в небо ни одной реальной птички, хоть Корыстылев может осилит эту тему !
показати весь коментар
08.07.2020 23:16 Відповісти
И теперь невольно вопрос....для чего связывались с Антоновым? Типа вагон времени у всех? Ох и медленно все, ох и медленно....
показати весь коментар
08.07.2020 23:19 Відповісти
Уничтожить 4 танка - вполне окупаемый результат.
Пусть тратят целую зенитную ракету, чтобы сбить.
Только зачем рассказывать, если нет даже полноразмерного макета ?
показати весь коментар
09.07.2020 00:07 Відповісти
Дід - козарлюга. Дай Бог йому довгих творчих літ.
показати весь коментар
09.07.2020 00:15 Відповісти
А не проще ли купить сейчас и отправить на фронт, а не шляться с макетом беспилотника по выставкам ? А то ***** уже сейчас должно бомбиться с беспилотников!
показати весь коментар
09.07.2020 01:06 Відповісти
Боря, а то ж тебе их продаст? Когда в 2014 году все начиналось - просили где могли. Мест не так уж много. Обама выделил броники, никак не беспилотники. Был шанс с Израилем договорится, но евреи решили, что кацапы им ближе. У них тоже рыльце "в пушку" по поводу захвата чужих территорий. В итоге - выручали хотя бы обычные бытовые квадрокоптеры. Дип.талант Пороха помог закупить "Байрактары" у турков. Но внутри страны вонь подняли - фигню купили! Можем сами лучше! Но, как показал опыт войны в Ливии - "Байрактары" очень неплохи!
показати весь коментар
09.07.2020 13:42 Відповісти
Хоч хтось в цій країні ще працює, а не тільки знімає тупі відосікі за державний кошт
показати весь коментар
09.07.2020 04:24 Відповісти
много чего разработали, даже ударные вертолеты, до опытных образцов не дошло.
показати весь коментар
09.07.2020 09:07 Відповісти
 
 