Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром
Макет ударного безпілотного літального апарату вітчизняної розробки "Сокіл-200" представлять цього року на міжнародній виставці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".
Зазначається, що розробкою займається конструкторське бюро "Луч". За словами генерального конструктора і гендиректора підприємства Олега Коростельова, вже відпрацьовано близько 85% вузлів і агрегатів майбутнього безпілотника. Корисне навантаження БПЛА становитиме 200-250 кг, в розрахунку на можливість нести чотири протитанкові ракети.
"Всі комплектуючі частини безпілотника відпрацьовано: є ракета, оптико-прицільна станція з лазерною системою наведення. Тепер ми просто об'єднуємо це в літальному апараті. Спроєктувати літальний апарат для КБ "Луч" - це взагалі не проблема", - говорить Коростельов.
На його думку, реально прийняти такий БПЛА на озброєння впродовж 1,5 років: почати літати через 9 місяців і 8-9 місяців залишити на випробувальні роботи.
На підприємстві готуються представити макет "Сокола-200" в натуральному масштабі на виставці "Зброя та безпека". Вона запланована на 13-16 жовтня.
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видео: https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw «ЛУЧ» ИМЕЕТ 85% СЕРИЙНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ УДАРНОГО БЕСПИЛОТНИКА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ОЛЕГ КОРОСТЕЛЕВ
https://www.youtube.com/watch?v=tcBIGxCqmqw
советую всем внимательно послушать интервью Коростелева.. оч интересно!
"Сделал" - это когда после опытной партии, испытаний и доводки пошла серия, а этого нет, по крайней мере в инете не нашел. И намеков на то нет. Так что точнее: Антонов сделал пару летающих макетов перспективного БЛА "Горлица" и испытал их в 2017-2018гг.
Обычная последовательность НИИОКР: ..... проектирование, изготовление макета, затем будет нечто летающее, затем - летающий прототип, затем - опытная серия, затем - серия. Сейчас непонятно, летало оно в полной комплектации или нет. Если не летало, то непонятно сколько времени на доводку. Если удачно летало, то пару лет до серии при норм финансировании и нек везении.
Після чого обох можна буде розпускати
Кацапы могут подтвердить....
а теперь закрылись Украиной как щитом - играются в комбайны с тракторами...
А влада вже забезпечила фінансування серійного виробництва РСЗВ «Вільха» і ПКР «Нептун» ?
https://censor.net/comments/locate/3207005/019214d8-5917-73a6-bef4-7255299a37c5
Пусть тратят целую зенитную ракету, чтобы сбить.
Только зачем рассказывать, если нет даже полноразмерного макета ?