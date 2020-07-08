Українські інженери розробляють ударний безпілотник "Сокіл-200", - Укроборонпром

Макет ударного безпілотного літального апарату вітчизняної розробки "Сокіл-200" представлять цього року на міжнародній виставці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".

Зазначається, що розробкою займається конструкторське бюро "Луч". За словами генерального конструктора і гендиректора підприємства Олега Коростельова, вже відпрацьовано близько 85% вузлів і агрегатів майбутнього безпілотника. Корисне навантаження БПЛА становитиме 200-250 кг, в розрахунку на можливість нести чотири протитанкові ракети.

"Всі комплектуючі частини безпілотника відпрацьовано: є ракета, оптико-прицільна станція з лазерною системою наведення. Тепер ми просто об'єднуємо це в літальному апараті. Спроєктувати літальний апарат для КБ "Луч" - це взагалі не проблема", - говорить Коростельов.

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На його думку, реально прийняти такий БПЛА на озброєння впродовж 1,5 років: почати літати через 9 місяців і 8-9 місяців залишити на випробувальні роботи.

На підприємстві готуються представити макет "Сокола-200" в натуральному масштабі на виставці "Зброя та безпека". Вона запланована на 13-16 жовтня.