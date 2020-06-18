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безпілотник (3666) оборона (4687) Укроборонпром (1725)

Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1

Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1

Цей безпілотник може протриматися в повітрі 2 години, охоплюючи зону радіусом до 30 км. Його можна використовувати для моніторингу кордону, водних і лісових масивів, пошуково-рятувальних операцій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"SPECTATOR-M1 – наша спільна розробка разом із науковцями Національного технічного університету України "КПІ", у цій модифікації підсилено основні переваги попередніх моделей – відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби", – розповів голова правління ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова В’ячеслав Проценко.

SPECTATOR-M1 може перебувати в повітрі більше двох годин та охоплювати зону радіусом до 30 км. Повторний запуск БПЛА займає до десяти хвилин і не потребує спеціальних злітних майданчиків чи додаткового аеродромного устаткування для експлуатації. 

Армія отримала перший модернізований безпілотник-розвідник Spectator-M1 01

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SPECTATOR-M1 пройшов випробування та був прийнятий на озброєння ЗСУ у червні 2019 року. Попередні модифікації БпАК "Spectator M1" поставляються Міністерству оборони та Прикордонній службі України з 2015 року. У 2018 році команді фахівців, що працювали над реалізацією проекту БпАК "Spectator" було присуджено Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
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Топ коментарі
+17
Хоча б кульку надуй і передай армії, критик.
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18.06.2020 16:22
+9
Турецкий ANKA 24 часа летает, 9км потолок, 200кг ракет или бомб. Ну это так., мечты. С 2014 года у нас есть четкая государственная программа по недопуску ударных беспилотников на фронт.
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18.06.2020 17:14
+8
опа!.. у Игорька намечается легкий батхёрт..
Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1 - Цензор.НЕТ 9409
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18.06.2020 16:44
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Навіщо це гівно закуповують? В нього немає ані оптики нормальної, ані тепловізора, він зроблений з дешевих комплектуючих для іграшок. Там немає жодної військової системи, чи мікросхеми, чи матриці. Повне лайно!
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18.06.2020 16:20 Відповісти
Хоча б кульку надуй і передай армії, критик.
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18.06.2020 16:22 Відповісти
Ігор, у вас знову проблеми з замком на дверях в кабінет Головлікаря?
Тобто - це у лікаря проблеми. Ви просто будь-яку новину, особливо про техніку - зробите подібною на Путіна(такою ж противною)
То в нас все погано настільки? Певно навіть молоток випустять для армії - і тут ви скажете шо метал не такий та рукоятка не того калібру і не з того сорту північного кедру.....
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18.06.2020 16:26 Відповісти
опа!.. у Игорька намечается легкий батхёрт..
Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1 - Цензор.НЕТ 9409
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18.06.2020 16:44 Відповісти
...... счастье ваше шо я в сортир недавно сходил.... ибо брюки со штанами с вас были бы по предзаказу и с оплатой доставки....
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18.06.2020 17:09 Відповісти
Я добавлю, что при этом цена там далеко не игрушечная. Нужны боевые ударные дроны, а не эти "наблюдатели". И без этих "наблюдателей", мы можем видеть отсутствие адекватного ответа на все наблюдаемые провокации. И дело тут не в технике, а в отсутствии яиц!
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18.06.2020 17:00 Відповісти
Касьянов, не узнаю вас в гриме
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18.06.2020 18:38 Відповісти
этот беспилотник годится разве, что ловить контрабандистов, а не убивать кацапов.
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18.06.2020 16:26 Відповісти
Какая полезная вещь. Хотелось только уточнить, можно ли с него стрелять по оккупантам.
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18.06.2020 16:26 Відповісти
Написано ведь..зачем уточнять?
"Его можно использовать для мониторинга границы, водных и лесных массивов, поисково-спасательных операций"
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18.06.2020 16:28 Відповісти
А можно и не использовать...
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18.06.2020 22:00 Відповісти
Этот беспилотник может продержаться в воздухе 2 часа
 Сразу видно, что эта игрушка разработана в "клубе юных пионэров кпи".
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18.06.2020 16:42 Відповісти
Турецкий ANKA 24 часа летает, 9км потолок, 200кг ракет или бомб. Ну это так., мечты. С 2014 года у нас есть четкая государственная программа по недопуску ударных беспилотников на фронт.
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18.06.2020 17:14 Відповісти
Ото так Петя лозунг "Армія" реалізовував, а вийшло брехав та грабував.
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18.06.2020 20:20 Відповісти
а главное не нужна флешка большого объема!))
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18.06.2020 18:32 Відповісти
 
 