Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1

Этот беспилотник может продержаться в воздухе 2 часа, охватывая зону радиусом до 30 км. Его можно использовать для мониторинга границы, водных и лесных массивов, поисково-спасательных операций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"SPECTATOR-M1 - наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета Украины "КПИ", в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы", - рассказал председатель правления ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Вячеслав Проценко.

SPECTATOR-M1 может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до десяти минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

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SPECTATOR-M1 прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации БПАК "Spectator M1" поставляются Министерству обороны и Пограничной службе Украины с 2015 года. В 2018 году команде специалистов, работавших над реализацией проекта БПАК "Spectator", была присуждена премия Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.