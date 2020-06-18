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беспилотник (3138) оборона (5145) Укроборонпром (1235)

Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1

Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1

Этот беспилотник может продержаться в воздухе 2 часа, охватывая зону радиусом до 30 км. Его можно использовать для мониторинга границы, водных и лесных массивов, поисково-спасательных операций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"SPECTATOR-M1 - наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета Украины "КПИ", в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы", - рассказал председатель правления ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Вячеслав Проценко.

SPECTATOR-M1 может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до десяти минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1 01

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SPECTATOR-M1 прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации БПАК "Spectator M1" поставляются Министерству обороны и Пограничной службе Украины с 2015 года. В 2018 году команде специалистов, работавших над реализацией проекта БПАК "Spectator", была присуждена премия Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.

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Топ комментарии
+17
Хоча б кульку надуй і передай армії, критик.
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18.06.2020 16:22
+9
Турецкий ANKA 24 часа летает, 9км потолок, 200кг ракет или бомб. Ну это так., мечты. С 2014 года у нас есть четкая государственная программа по недопуску ударных беспилотников на фронт.
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18.06.2020 17:14
+8
опа!.. у Игорька намечается легкий батхёрт..
Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1 - Цензор.НЕТ 9409
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18.06.2020 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо це гівно закуповують? В нього немає ані оптики нормальної, ані тепловізора, він зроблений з дешевих комплектуючих для іграшок. Там немає жодної військової системи, чи мікросхеми, чи матриці. Повне лайно!
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18.06.2020 16:20 Ответить
Хоча б кульку надуй і передай армії, критик.
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18.06.2020 16:22 Ответить
Ігор, у вас знову проблеми з замком на дверях в кабінет Головлікаря?
Тобто - це у лікаря проблеми. Ви просто будь-яку новину, особливо про техніку - зробите подібною на Путіна(такою ж противною)
То в нас все погано настільки? Певно навіть молоток випустять для армії - і тут ви скажете шо метал не такий та рукоятка не того калібру і не з того сорту північного кедру.....
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18.06.2020 16:26 Ответить
опа!.. у Игорька намечается легкий батхёрт..
Армия получила первый модернизированный беспилотник-разведчик Spectator-M1 - Цензор.НЕТ 9409
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18.06.2020 16:44 Ответить
...... счастье ваше шо я в сортир недавно сходил.... ибо брюки со штанами с вас были бы по предзаказу и с оплатой доставки....
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18.06.2020 17:09 Ответить
Я добавлю, что при этом цена там далеко не игрушечная. Нужны боевые ударные дроны, а не эти "наблюдатели". И без этих "наблюдателей", мы можем видеть отсутствие адекватного ответа на все наблюдаемые провокации. И дело тут не в технике, а в отсутствии яиц!
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18.06.2020 17:00 Ответить
Касьянов, не узнаю вас в гриме
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18.06.2020 18:38 Ответить
этот беспилотник годится разве, что ловить контрабандистов, а не убивать кацапов.
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18.06.2020 16:26 Ответить
Какая полезная вещь. Хотелось только уточнить, можно ли с него стрелять по оккупантам.
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18.06.2020 16:26 Ответить
Написано ведь..зачем уточнять?
"Его можно использовать для мониторинга границы, водных и лесных массивов, поисково-спасательных операций"
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18.06.2020 16:28 Ответить
А можно и не использовать...
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18.06.2020 22:00 Ответить
Этот беспилотник может продержаться в воздухе 2 часа
 Сразу видно, что эта игрушка разработана в "клубе юных пионэров кпи".
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18.06.2020 16:42 Ответить
Турецкий ANKA 24 часа летает, 9км потолок, 200кг ракет или бомб. Ну это так., мечты. С 2014 года у нас есть четкая государственная программа по недопуску ударных беспилотников на фронт.
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18.06.2020 17:14 Ответить
Ото так Петя лозунг "Армія" реалізовував, а вийшло брехав та грабував.
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18.06.2020 20:20 Ответить
а главное не нужна флешка большого объема!))
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18.06.2020 18:32 Ответить
 
 