Азербайджанские "Байрактары" уничтожают армянские зенитные установки ЗУ-23 на МТЛБ. ВИДЕО

Азербайджанские беспилотники "Байрактар" турецкого производства уничтожили армянские зенитные установки ЗУ-23 на МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которую опубликовало министерство обороны Азербайджана, отчетливо видно три таких зенитных установок. Кроме того, на видео зафиксировано уничтожение военного грузовика, танка и, вероятнее всего, укрытия на позиции армянской армии.

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