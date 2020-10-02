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Азербайджанские "Байрактары" уничтожают армянские зенитные установки ЗУ-23 на МТЛБ. ВИДЕО

Азербайджанские беспилотники "Байрактар" турецкого производства уничтожили армянские зенитные установки ЗУ-23 на МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которую опубликовало министерство обороны Азербайджана, отчетливо видно три таких зенитных установок. Кроме того, на видео зафиксировано уничтожение военного грузовика, танка и, вероятнее всего, укрытия на позиции армянской армии.

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Азербайджан (794) Армения (829) беспилотник (3755) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+55
Про втрати Азербайджану - оператор БПЛА натер мозоль на пальці.
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02.10.2020 15:26 Ответить
+42
разбудите унылого, пусть расскажет что какие это бесполезные летающие крышки для унитазов.
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02.10.2020 15:21 Ответить
+37
вот она, современная война. сидишь себе в танке, греешься мыслью, что вокруг тебя слой в пару дециметров стали. а с неба прилетает подарок, с одновременным выкладыванием твоей аннигиляции на ютьюб.
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02.10.2020 15:25 Ответить
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Вірменське радіо звинуватило Азербайджан у нечесних методах ведення війни..


Наводчикам вірменських зеніток(виробництва СССР) НЕ ВИДНО азербайджанських дронів..
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02.10.2020 20:34 Ответить
А как тут гнали, когда команда Порошенко купила в Украину эти дроны, как гнали ...)))
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09.10.2020 17:10 Ответить
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