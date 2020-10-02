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Азербайджанські "Байрактари" знищують вірменські зенітні установки ЗУ-23 на МТ-ЛБ. ВIДЕО

Азербайджанські безпілотники "Байрактар" турецького виробництва знищили вірменські зенітні установки ЗУ-23 на МТ-ЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікувало міністерство оборони Азербайджану, чітко видно три такі зенітні установки. Крім того, на відео зафіксовано знищення військової вантажівки, танка і, найімовірніше, укриття на позиції вірменської армії.

Також дивіться: Вірменські військові показали тіла і документи убитих бійців армії Азербайджану. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) безпілотник (4326) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+55
Про втрати Азербайджану - оператор БПЛА натер мозоль на пальці.
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02.10.2020 15:26 Відповісти
+42
разбудите унылого, пусть расскажет что какие это бесполезные летающие крышки для унитазов.
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02.10.2020 15:21 Відповісти
+37
вот она, современная война. сидишь себе в танке, греешься мыслью, что вокруг тебя слой в пару дециметров стали. а с неба прилетает подарок, с одновременным выкладыванием твоей аннигиляции на ютьюб.
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02.10.2020 15:25 Відповісти
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Вірменське радіо звинуватило Азербайджан у нечесних методах ведення війни..


Наводчикам вірменських зеніток(виробництва СССР) НЕ ВИДНО азербайджанських дронів..
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02.10.2020 20:34 Відповісти
А как тут гнали, когда команда Порошенко купила в Украину эти дроны, как гнали ...)))
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09.10.2020 17:10 Відповісти
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