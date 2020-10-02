Азербайджанські "Байрактари" знищують вірменські зенітні установки ЗУ-23 на МТ-ЛБ. ВIДЕО

Азербайджанські безпілотники "Байрактар" турецького виробництва знищили вірменські зенітні установки ЗУ-23 на МТ-ЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікувало міністерство оборони Азербайджану, чітко видно три такі зенітні установки. Крім того, на відео зафіксовано знищення військової вантажівки, танка і, найімовірніше, укриття на позиції вірменської армії.

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