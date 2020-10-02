Азербайджанські "Байрактари" знищують вірменські зенітні установки ЗУ-23 на МТ-ЛБ. ВIДЕО
Азербайджанські безпілотники "Байрактар" турецького виробництва знищили вірменські зенітні установки ЗУ-23 на МТ-ЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікувало міністерство оборони Азербайджану, чітко видно три такі зенітні установки. Крім того, на відео зафіксовано знищення військової вантажівки, танка і, найімовірніше, укриття на позиції вірменської армії.
Топ коментарі
+55 MausMike
показати весь коментар02.10.2020 15:26 Відповісти Посилання
+42 secret secret_too
показати весь коментар02.10.2020 15:21 Відповісти Посилання
+37 ьля
показати весь коментар02.10.2020 15:25 Відповісти Посилання
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Наводчикам вірменських зеніток(виробництва СССР) НЕ ВИДНО азербайджанських дронів..