Поражение пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана выстрелом армянских артиллеристов. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись поражения пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана армянскими артиллеристами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что позиция, на которой была установлена пушка, была уничтожена прямым попаданием.
Топ комментарии
Fizko Kyiv
08.10.2020 10:34
Семен Федорович
08.10.2020 10:34
Olexandr Chornogorodskij
08.10.2020 10:07
Алиев в интервью сказал, что потери Азербайджана засекречены. Смысл?
Поверьте из трупы гниют на полях, раненых оставляют умирать. Это обьективно, что у них потери в несколько раз больше, так как с равнины начали штурмовать горные укрепрайоны, которые строились в течении 25 лет. Сплошные минные поля и рвы.Только, что Путин призвал к перемирию чтобы собрать трупы.
А у полной статистики армянской стороны есть видео где Самвел Григорян и Арман Дермеян, в окружении большого количества военнослужащих, ржут над этим сообщением?
Ну или может есть сообщение об этом траурном событии и уточнение к нему? -
Днем и минувшей ночью в общей сложности 13 танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 «Акация», 3 пушки Д-30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника были уничтожены точным огнем.
В результате боевой операции, проведенной на одном из направлений фронта, было захвачено 6 танков Т-72 в полном исправном состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении
Ну мне просто интересно настолько ли она полная, армянская статистика, насколько ты об этом заявляешь
Я же говорю, что с азербайджанской стороны нет никакой информации. И в этом простым азербайджанцам помогли армяне и создали сайт, куда добавляют имена погибших азербайджанцев, которых можно было идентифицировать на карабахской стороне. На многочисленнын предложения армянской стороны и красного креста о перемирии для обмена телами, азера отвечают отказом. Вот ссылка http://shehidler.info/
А про те , хто і скільки кого "замочив" можна казати лише після закінчення війни - по її результатам .