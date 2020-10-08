Поражение пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана выстрелом армянских артиллеристов. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись поражения пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана армянскими артиллеристами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что позиция, на которой была установлена пушка, была уничтожена прямым попаданием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан