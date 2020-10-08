РУС
Поражение пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана выстрелом армянских артиллеристов. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись поражения пушки МТ-12 "Рапира" ВС Азербайджана армянскими артиллеристами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что позиция, на которой была установлена пушка, была уничтожена прямым попаданием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
+37
казламордые тоже православные, если ты не заметил
08.10.2020 10:34 Ответить
+24
смішно коли кажуть захищайте вірмен бо вони православні, а рашисти хто ? курча ваші "православні" сусіди вже вбили більше 10 тис українців.... а скільки вбили "ворожі" "мусульмани"?

єдиний показник в більшості конфліктів в ********* світі, це злочинці які пітримує раша, і весь світ...
08.10.2020 10:34 Ответить
+22
це війна, а на війні як на війні
08.10.2020 10:07 Ответить
У армянской стороны полная статистика потерь. Всех хоронят как положено, есть награждения. В том числе посмертно.
Алиев в интервью сказал, что потери Азербайджана засекречены. Смысл?
Поверьте из трупы гниют на полях, раненых оставляют умирать. Это обьективно, что у них потери в несколько раз больше, так как с равнины начали штурмовать горные укрепрайоны, которые строились в течении 25 лет. Сплошные минные поля и рвы.Только, что Путин призвал к перемирию чтобы собрать трупы.
09.10.2020 00:45 Ответить
А где еще, кроме поста https://censor.net/ru/user/386513 на ЦН, можно прочитать о том, что Азербайджан засекретил потери?
09.10.2020 09:09 Ответить
Если ты сможешь найти хотя бы одно заявление от властей Азербайджана о потерях в их ВС, то просим предоставить данную информацию. А так все руководствуются заявлением Алиева, что данные о потерях будут только после урегулирования конфликта. Но и тут непонятно, что значит "урегулирование конфликта" - возврат территорий или прекращение боевых действий.
09.10.2020 12:39 Ответить
Я не буду искать доказательств или ссылок мною сказанного. Предлагаю вам найти официальные данные Азербайджана.
09.10.2020 13:51 Ответить
Ну, в принципе да - преступник не должен доказывать свою невиновность, это следователь должен доказать его вину
09.10.2020 14:05 Ответить
Согласно сообщению, в ходе вчерашней военной операции в результате огневого удара Азербайджанской Армии здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. В результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих.



А у полной статистики армянской стороны есть видео где Самвел Григорян и Арман Дермеян, в окружении большого количества военнослужащих, ржут над этим сообщением?
Ну или может есть сообщение об этом траурном событии и уточнение к нему? -

Днем и минувшей ночью в общей сложности 13 танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 «Акация», 3 пушки Д-30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника были уничтожены точным огнем.
В результате боевой операции, проведенной на одном из направлений фронта, было захвачено 6 танков Т-72 в полном исправном состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении


Ну мне просто интересно настолько ли она полная, армянская статистика, насколько ты об этом заявляешь
09.10.2020 15:45 Ответить
Так кто отрицает потери армян? Конечно же, то что вы написали вполне возможно и было. И значит имена всех этих военнослужащих на 100% присутствуют в официальных списках. Более того они похоронены.
Я же говорю, что с азербайджанской стороны нет никакой информации. И в этом простым азербайджанцам помогли армяне и создали сайт, куда добавляют имена погибших азербайджанцев, которых можно было идентифицировать на карабахской стороне. На многочисленнын предложения армянской стороны и красного креста о перемирии для обмена телами, азера отвечают отказом. Вот ссылка http://shehidler.info/
09.10.2020 21:19 Ответить
Ну , втрати - це скрізь втрати ...
А про те , хто і скільки кого "замочив" можна казати лише після закінчення війни - по її результатам .
08.10.2020 22:15 Ответить
думаю, и после этого правды о потерях мы можем не узнать
08.10.2020 23:31 Ответить
никто не победит. всё увязнет.
08.10.2020 22:31 Ответить
все относительно...как я понимаю, армяне вряд ли смогут контратаковать, весь вопрос, где остановится азербайджан, который уже освободил небольшой участок своей территории(как и в 2016, кстати было)
08.10.2020 23:33 Ответить
ну, может небольшой участок. потом всё встанет. уже почти встало. блиц криг не вышел.
08.10.2020 23:38 Ответить
ну вот так если каждый год по кусочку и и лет за 20 освободят свою землю...а если еще лачинский корридор под огневой контроль взять, то и быстрее
08.10.2020 23:43 Ответить
Вспомнил песню "Фантазер".
09.10.2020 00:34 Ответить
по сравнению с вышиватными троллями,верующими(другого слова не подберу) в скорый распад раши я более менее логичен...тем более такая активная поддержка турции, какой раньше не было, не думаю, что мой прогноз сильно уж невероятен...ну конечно, если раша не начнет там какое то принуждение к миру...но вангую, что не начнет
09.10.2020 00:39 Ответить
ну, или другая сторона потом по кусочку.
09.10.2020 07:02 Ответить
Туркам нужно брать все в свои руки.
09.10.2020 09:04 Ответить
Кацапи як завжди злили своїх союзників армян. Ссикотно воювати проти Турції і НАТО.
09.10.2020 11:37 Ответить
Вот так вот. Никто не знает, а Мамонов знает, что там НАТО воюет
09.10.2020 12:42 Ответить
