Дрон-камикадзе "Хароп" уничтожил армянский радар ПВО СТ-68У. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись уничтожения азербайджанским БПЛА-камикадзе "Хароп" армянского радара ПВО СТ-68У

Применение БПЛА-камикадзе по радару ПВО СТ-68У опубликовал на своем канале Асад Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Минобороны Азербайджана, в Ходжалы уничтожена дорогостоящая радиолокационная станция 19J6 (ST-68U), которая направляла всю систему противовоздушной обороны противника", - пишет haqqin.az.

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Видео: БПЛА-камикадзе "Хароп" уничтожает радар ПВО СТ-68У.

СТ-68У — советская подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона боевого режима (англ. Tin Shield по классификации НАТО). Предназначена для обнаружения и сопровождения маловысотных целей в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях.

СТ-68У — многофункциональная станция, в ней используются два активных и два пассивных канала.

Для транспортировки СТ-68У используются тягачи КрАЗ-255 или КрАЗ-260, станция может быть развернута/свернута в течение полутора часов. Модернизированная версия СТ-68УМ— 35Д6, имеет улучшенные параметры по обнаружению. Кроме того, в этой версии антенна может устанавливаться на вышку 40В6М. Примерное время развертывания — 2 часа. Модификация 35Д6-4ВС состоит из непосредственно РЛС, дизельного агрегата питания, вышка 40В6М, кабина связи 6ИИ на шасси КАМАЗ. Для транспортировки необходимы 2 автомобиля КрАЗ-255 (260) в исполнении седельный и бортовой, а также МАЗ-537. Конструкция антенны — первичный отражатель в форме сектора параболического цилиндра с линейкой излучателей, позволяющих проводить электронное сканирование по углу места в диапазоне −20'..+30°. Сканирование по азимуту — механическое с периодом вращения антенны 5 или 10 с. Средняя мощность передатчика — 350 кВт, что, по заявлению разработчиков, позволяет обнаруживать низковысотную цель с ЭПР 0,1 м² (на высоте 100 м) на расстоянии 46 км, на средних и больших высотах — на расстоянии 175 км.