РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9063 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
33 669 121

Дрон-камикадзе "Хароп" уничтожил армянский радар ПВО СТ-68У. ВИДЕО

В сети обнародовали видеозапись уничтожения азербайджанским БПЛА-камикадзе "Хароп" армянского радара ПВО СТ-68У

Применение БПЛА-камикадзе по радару ПВО СТ-68У опубликовал на своем канале Асад Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Минобороны Азербайджана, в Ходжалы уничтожена дорогостоящая радиолокационная станция 19J6 (ST-68U), которая направляла всю систему противовоздушной обороны противника", - пишет haqqin.az.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Война после перемирия продолжается: азербайджанские дроны атаковали шесть армянских гаубиц и два БМП-21 ГРАД. ВИДЕО

Видео: БПЛА-камикадзе "Хароп" уничтожает радар ПВО СТ-68У.

СТ-68У — советская подвижная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона боевого режима (англ. Tin Shield по классификации НАТО). Предназначена для обнаружения и сопровождения маловысотных целей в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях.

СТ-68У — многофункциональная станция, в ней используются два активных и два пассивных канала.

Для транспортировки СТ-68У используются тягачи КрАЗ-255 или КрАЗ-260, станция может быть развернута/свернута в течение полутора часов. Модернизированная версия СТ-68УМ— 35Д6, имеет улучшенные параметры по обнаружению. Кроме того, в этой версии антенна может устанавливаться на вышку 40В6М. Примерное время развертывания — 2 часа. Модификация 35Д6-4ВС состоит из непосредственно РЛС, дизельного агрегата питания, вышка 40В6М, кабина связи 6ИИ на шасси КАМАЗ. Для транспортировки необходимы 2 автомобиля КрАЗ-255 (260) в исполнении седельный и бортовой, а также МАЗ-537. Конструкция антенны — первичный отражатель в форме сектора параболического цилиндра с линейкой излучателей, позволяющих проводить электронное сканирование по углу места в диапазоне −20'..+30°. Сканирование по азимуту — механическое с периодом вращения антенны 5 или 10 с. Средняя мощность передатчика — 350 кВт, что, по заявлению разработчиков, позволяет обнаруживать низковысотную цель с ЭПР 0,1 м² (на высоте 100 м) на расстоянии 46 км, на средних и больших высотах — на расстоянии 175 км.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:14 Ответить
+21
Это и Украине сигнал - ваши ПВО уже не пляшут. Шо-то делать с этим надо было еще позавчера.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:13 Ответить
+18
угу, не учитывает кривизну Земли
показать весь комментарий
10.10.2020 19:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зачем они это допотопные станции вообще используют??? Дронов они не видят, а авиацию азеры не применяют. Так всю свою радиолокационную технику потеряют....
показать весь комментарий
10.10.2020 21:28 Ответить
Таки да, даже модернизированная версия СТ-68УМ- 35Д6 старье.
Похоже Россия скинула Армении один металолом, еще и за немалые деньги
показать весь комментарий
10.10.2020 21:45 Ответить
Может Асад Мамедов и уважаемый человек, но откуда у него съёмки с камикадзе? Это первое. А второе, - похоже я один не вижу никакого уничтожения РЛС. Вижу её медленную съёмку через облака или туман, игру зумом. Ничего подобного на других роликах с использованием дрона "Хароп" не припомню. Обычно очень быстрое приближение (без всякого зума) вплотную к цели. Здесь такого нет.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:54 Ответить
Обманули нас,(но и противника тоже для введения в заблуждение) а ее захватила группа парашютистов - высадились прямо на крышу. Целая она нужна была для того, чтоб сдать радиелементы на золото-палладий
показать весь комментарий
11.10.2020 11:52 Ответить
ЕСЛИ УЖЕ ЕВРЕИ ПОШЛИ НА ПОМОЩЬ МУСУЛЬМАНАМ, ТО ЗНАЧИТ ТАМ ПОЛНЫЙ СУШНЯК )))
показать весь комментарий
10.10.2020 22:51 Ответить
Старая их уловка - стравливать, а потом пожинать плоды...
показать весь комментарий
11.10.2020 00:15 Ответить
А ТУТ ЕЩЕ ЛОКДАУН В КВАДРАТЕ !)
показать весь комментарий
11.10.2020 17:52 Ответить
Дрони сделали революцию в войне. Все страни с советским вооружением безнадежно отстали.
показать весь комментарий
11.10.2020 02:35 Ответить
Украина умеет только фиксировать такие штуки на Донбассе. Большего Путин не разрешает.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:07 Ответить
Скорей бы Китайцы открыли восточный фронт !
показать весь комментарий
11.10.2020 09:17 Ответить
а где крик олах окбар шаурма подешевеет))
показать весь комментарий
11.10.2020 09:23 Ответить
не будет больше армянского радио
показать весь комментарий
16.10.2020 11:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 