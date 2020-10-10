Дрон-камікадзе "Хароп" знищив вірменський радар ППО СТ-68У. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис знищення азербайджанським БПЛА-камікадзе "Хароп" вірменського радара ППО СТ-68У

Застосування БПЛА-камікадзе по радару ППО СТ-68У опубліківав насвоєму каналі Асад Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Міноборони Азербайджану, в Ходжали знищена дорога радіолокаційна станція 19J6 (ST-68U), яка направляла всю систему протиповітряної оборони противника", - пише haqqin.az.

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Відео: БПЛА-камікадзе "Хароп" знищує радар ППО СТ-68У.

СТ-68У - радянська рухлива трикоординатна радіолокаційна станція дециметрового діапазону бойового режиму (англ. Tin Shield по класифікації НАТО). Призначена для виявлення і супроводу маловисотних цілей в активних і пасивних перешкодах при наявності інтенсивних відображень від землі і в складних метеоумовах.

СТ-68У - багатофункціональна станція, в ній використовуються два активних і два пасивних канали.

Для транспортування СТ-68У використовуються тягачі КрАЗ-255 або КрАЗ-260, станція може бути розгорнута/згорнута протягом півтори години. Модернізована версія СТ-68УМ- 35Д6, має поліпшені параметри з виявлення. Крім того, в цій версії антена може встановлюватися на вишку 40В6М. Приблизний час розгортання - 2 години. Модифікація 35Д6-4ВС складається з безпосередньо РЛС, дизельного агрегату харчування, вишка 40В6М, кабіна зв'язку 6ІІ на шасі КАМАЗ. Для транспортування необхідні 2 автомобілі КрАЗ-255 (260) у виконанні сідельний і бортовий, а також МАЗ-537. Конструкція антени - первинний відбивач в формі сектора параболічного циліндра з лінійкою випромінювачів, що дозволяють проводити електронне сканування по куту місця в діапазоні -20 '.. + 30 °. Сканування по азимуту - механічне з періодом обертання антени 5 або 10 с. Середня потужність передавача - 350 кВт, що, за заявою розробників, дозволяє виявляти низьковисотну ціль з ЕПР 0,1 м² (на висоті 100 м) на відстані 46 км, на середніх і великих висотах - на відстані 175 км.