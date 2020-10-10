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Дрон-камікадзе "Хароп" знищив вірменський радар ППО СТ-68У. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис знищення азербайджанським БПЛА-камікадзе "Хароп" вірменського радара ППО СТ-68У

Застосування БПЛА-камікадзе по радару ППО СТ-68У опубліківав насвоєму каналі Асад Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Міноборони Азербайджану, в Ходжали знищена дорога радіолокаційна станція 19J6 (ST-68U), яка направляла всю систему протиповітряної оборони противника", - пише haqqin.az.

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Відео: БПЛА-камікадзе "Хароп" знищує радар ППО СТ-68У.

СТ-68У - радянська рухлива трикоординатна радіолокаційна станція дециметрового діапазону бойового режиму (англ. Tin Shield по класифікації НАТО). Призначена для виявлення і супроводу маловисотних цілей в активних і пасивних перешкодах при наявності інтенсивних відображень від землі і в складних метеоумовах.

СТ-68У - багатофункціональна станція, в ній використовуються два активних і два пасивних канали.

Для транспортування СТ-68У використовуються тягачі КрАЗ-255 або КрАЗ-260, станція може бути розгорнута/згорнута протягом півтори години. Модернізована версія СТ-68УМ- 35Д6, має поліпшені параметри з виявлення. Крім того, в цій версії антена може встановлюватися на вишку 40В6М. Приблизний час розгортання - 2 години. Модифікація 35Д6-4ВС складається з безпосередньо РЛС, дизельного агрегату харчування, вишка 40В6М, кабіна зв'язку 6ІІ на шасі КАМАЗ. Для транспортування необхідні 2 автомобілі КрАЗ-255 (260) у виконанні сідельний і бортовий, а також МАЗ-537. Конструкція антени - первинний відбивач в формі сектора параболічного циліндра з лінійкою випромінювачів, що дозволяють проводити електронне сканування по куту місця в діапазоні -20 '.. + 30 °. Сканування по азимуту - механічне з періодом обертання антени 5 або 10 с. Середня потужність передавача - 350 кВт, що, за заявою розробників, дозволяє виявляти низьковисотну ціль  з ЕПР 0,1 м² (на висоті 100 м) на відстані 46 км, на середніх і великих висотах - на відстані 175 км.

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+22
24.11.2015 день изменил геополитические расклады на
ближайшие десятилетия.
Турки одним сбитым самолетом перечеркнули годы
горделивых басен о сверхдержаве, паритете, радиоактивном пепле и прочей не
имеющей аналогов в мире рАссейськой мощи. Сегодня становится ясно-понятно, что
********* - это обычная страна третьего мира (1,5% мирового ВВП), только с
кучей старого военного хлама, включая ядерный. Всё, что сделала "сверхдержава"
в ответ - жиденько сернула в сторону Турции полузапретом авиасообщения, нотами
протеста и прочим эмбарго на рахат-лукум. А тем временем весь мир окончательно
понял, что в шкуре медведя скрывается полудохлая плешивая обосравшаяся овца.
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10.10.2020 19:14 Відповісти
+21
Это и Украине сигнал - ваши ПВО уже не пляшут. Шо-то делать с этим надо было еще позавчера.
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10.10.2020 19:13 Відповісти
+18
угу, не учитывает кривизну Земли
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10.10.2020 19:06 Відповісти
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Зачем они это допотопные станции вообще используют??? Дронов они не видят, а авиацию азеры не применяют. Так всю свою радиолокационную технику потеряют....
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10.10.2020 21:28 Відповісти
Таки да, даже модернизированная версия СТ-68УМ- 35Д6 старье.
Похоже Россия скинула Армении один металолом, еще и за немалые деньги
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10.10.2020 21:45 Відповісти
Может Асад Мамедов и уважаемый человек, но откуда у него съёмки с камикадзе? Это первое. А второе, - похоже я один не вижу никакого уничтожения РЛС. Вижу её медленную съёмку через облака или туман, игру зумом. Ничего подобного на других роликах с использованием дрона "Хароп" не припомню. Обычно очень быстрое приближение (без всякого зума) вплотную к цели. Здесь такого нет.
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10.10.2020 21:54 Відповісти
Обманули нас,(но и противника тоже для введения в заблуждение) а ее захватила группа парашютистов - высадились прямо на крышу. Целая она нужна была для того, чтоб сдать радиелементы на золото-палладий
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11.10.2020 11:52 Відповісти
ЕСЛИ УЖЕ ЕВРЕИ ПОШЛИ НА ПОМОЩЬ МУСУЛЬМАНАМ, ТО ЗНАЧИТ ТАМ ПОЛНЫЙ СУШНЯК )))
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10.10.2020 22:51 Відповісти
Старая их уловка - стравливать, а потом пожинать плоды...
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11.10.2020 00:15 Відповісти
А ТУТ ЕЩЕ ЛОКДАУН В КВАДРАТЕ !)
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11.10.2020 17:52 Відповісти
Дрони сделали революцию в войне. Все страни с советским вооружением безнадежно отстали.
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11.10.2020 02:35 Відповісти
Украина умеет только фиксировать такие штуки на Донбассе. Большего Путин не разрешает.
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11.10.2020 08:07 Відповісти
Скорей бы Китайцы открыли восточный фронт !
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11.10.2020 09:17 Відповісти
а где крик олах окбар шаурма подешевеет))
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11.10.2020 09:23 Відповісти
не будет больше армянского радио
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16.10.2020 11:05 Відповісти
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