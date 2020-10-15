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Железнодорожные пути Украины в критическом состоянии, - экс-министр инфраструктуры Омелян. АУДИО

Степень износа железнодорожных путей превышает 50%, что является опасным для грузовых перевозок и пассажиров.

 Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, из-за критической изношенности железнодорожных путей существенно снизилась скорость перевозок.

"Сейчас средняя скорость грузового вагона по Украине около 20-30 километров в час, а пассажирского порядка 40-50. Это все вызвано плохим, критическим состоянием инфраструктуры, верхнего пути, отсутствием надлежащего обслуживания и ремонта. Так, при нормативах, что ежегодно должны полностью быть отремонтированы минимум 350 километров, ремонтировалось всегда 150-200 ", - рассказал Омелян.

По его мнению, это опасно для перевозок, ведь именно из-за высокой изношенности путей в последнее время растет количество сошедших поездов.

"Это ускоряет схождение поездов, количество таких случаев растет. Мы видим отчетность "Укрзализныци", что это десятки случаев ежегодно. Слава Богу, обходится без человеческих жертв ", - пояснил Омелян.

Экс-министр отметил: "Укрзализныця" долджна инвестировать средства в восстановление инфраструктуры. Однако, несмотря на регулярное повышение тарифов на перевозки, инвестиции в инфраструктуру не растут

"Со стороны "Укрзализныци" мы ни разу за последние годы, когда тариф поднимался, не увидели улучшения сервиса или надлежащего ремонта тяги или инфраструктуры", - сказал Омелян.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что около 8000 километров железнодорожного полотна требуют или капитального ремонта, или реконструкции. "Это очень большой показатель", - отметил он и подчеркнул, что "Укрзализныця" должна инвестировать в обновление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей опасен для пассажиров и грузовых перевозок.

В то же время президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко отмечала, что для "Укрзализныци" первоочередными должны быть инвестиции в развитие инфраструктуры и тягу, а не в приобретение вагонов.

Автор: 

железная дорога (1412) Омелян Владимир (712)


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Топ комментарии
+9
А раньше что скромничал? Вот когда были полномочия и надо было этим занимается, а не интервью раздавать.
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15.10.2020 15:32
+5
Можете пинать, но поезда РЖД и Украины - две параллельные вселенные.
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15.10.2020 15:18
+5
Интересно девки пляшут , а как же тогда ты гиперлуп запускать собирался ?
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15.10.2020 15:25
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Можете пинать, но поезда РЖД и Украины - две параллельные вселенные.
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15.10.2020 15:18 Ответить
Особенно Москва-Сонково!
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15.10.2020 15:33 Ответить
ВОТ ВОПРОС А НАФИГ нам капитально по сути по новой строить перекладывать РУССКУЮ КОЛЕЮ.. зачем??? дешевле в разы поменять под вагонами всеми тележку на евро стандарт 1435 мм.. а останутся спец-парк снегоублорочная и так далее.. и локомотивы там не везде да и смысла нет надо менять тележку да можно оставить пару стратегических направления Киев -Одесса-Херсон ( в поворотом в Кишинев через ПМР) Киев -Харьков-транзит в Россию и из России и стран СНГ.. и Киев-Хутор Михайловский на Россию-Белоруссию-Прибалтику.. а на запад Киев Львов Ровно Ковель перекладывать сразу 1435 мм европейская колея... в Европе полно нормального выбора и нового и б-у в прекрасном состоянии вагонов, любого направления и задач локомотивов электрички дизель поезда и рельсовые автобусы...
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15.10.2020 15:44 Ответить
Эти пути только тронь, все посыпется. Коммунисты всего лишь на 30 лет заложили качество, клятые.
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15.10.2020 15:57 Ответить
То не русская колея, а колея южных штатов США.
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15.10.2020 16:22 Ответить
о! есть куда пилять оставшиеся в ковидлофонде бабки.
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15.10.2020 15:20 Ответить
хочет начать ямковый ремонт.
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15.10.2020 15:20 Ответить
За полтора года зеленого нашествия в Украине практически все пришло в критическое состояние. кроме благосостояния "слуг народа". . лозунг - "Мы их сделали" реализован
Залізничні колії України в критичному стані, - ексміністр інфраструктури Омелян - Цензор.НЕТ 8269
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15.10.2020 15:25 Ответить
5,0

07.09.2020г.

2 0
От Верхних ворот до Сенивира на 95% новая дорога, местами подьезжая к озеру бугры, но терпимо. в Межгорье настилили щебня будут ложить дорогу. Так что смело рулите этой дорогой
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15.10.2020 16:04 Ответить
Интересно девки пляшут , а как же тогда ты гиперлуп запускать собирался ?
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15.10.2020 15:25 Ответить
Гиперлуп мали зробити від Києва до Хутора Михайлівського для швидкої відправки любителів "поту бічного миру"
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15.10.2020 17:41 Ответить
А раньше что скромничал? Вот когда были полномочия и надо было этим занимается, а не интервью раздавать.
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15.10.2020 15:32 Ответить
Толька Гиперрлуп спасьот!!
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15.10.2020 15:32 Ответить
А чого ж пан Омелян сидів і нічого не робив чи "після мене - хоч потоп".
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15.10.2020 15:55 Ответить
кому нужны эти рельсы? умственно отсталый емельян ведь потужный гиперлуп построил. или нет?
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15.10.2020 16:17 Ответить
Ну, железные дороги в этой стране похерил ещё Иосиф Виссарионович и приказал нихрена не отстраивать после войны.
Его холуи доложили, что в Германии офигенная бетонка и автотранспорт это круто.
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15.10.2020 16:25 Ответить
омелян это не только гиперлуп, а и 50-60 аэропортов, 500 автотранспортных развязок...
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15.10.2020 16:55 Ответить
Есть отличное решение проблемы Омеляна в эпоху грандиозной стройки: нужно просто закатать ЖД пути свежим асфальтом..
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15.10.2020 17:42 Ответить
Так почему ты не занимался жд путями? Гиперлуп мешал?
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15.10.2020 18:55 Ответить
Гарно ж вони крали
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16.10.2020 12:00 Ответить
 
 