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Залізничні колії України в критичному стані, - ексміністр інфраструктури Омелян. АУДIО

Рівень зношеності залізничних колій перевищує 50%, що є небезпечним для вантажних перевезень та пасажирів.

 Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, через критичну зношеність залізничних колій суттєво знизилась швидкість перевезень.

"Зараз середня швидкість вантажного вагону по Україні близько 20-30 кілометрів на годину, а пасажирського порядку 40-50. Це все спричинено поганим, критичним станом інфраструктури, верхньої колії, відсутність належного обслуговування і ремонту. Так, при нормативах, що щороку мають повністю бути відремонтовані мінімум 350 кілометрів, ремонтувалося завжди 150-200", - розповів Омелян.

На його думку, це небезпечно для перевезень, адже саме через високу зношеність колій останнім часом зростає кількість сходження поїздів.

"Це пришвидшує сходження поїздів, кількість таких випадків росте. Ми бачимо звітність "Укрзалізниці", що це десятки випадків щороку. Слава Богу, обходиться без людських жертв", - пояснив Омелян.

Екс-міністр наголосив: "Укрзалізниця" має інвестувати кошти у відновлення інфраструктури. Проте, попри регулярне підвищення тарифів на перевезення, інвестиції в інфраструктуру не зростають.

"З боку "Укрзалізниці" ми жодного разу за останні роки, коли тариф піднімався, не побачили покращення сервісу чи належного ремонту тяги або інфраструктури", - сказав Омелян.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що близько 8 тисяч кілометрів залізничного полотна вимагають або капітального ремонту, або реконструкції. "Це надзвичайно великий показник", - зазначив він і наголосив, що "Укрзалізниця" має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень.

Водночас президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко наголошувала, що для "Укрзалізниці" першочерговими мають бути інвестиції в розвиток інфраструктури та тягу, а не на придбання вагонів.

Автор: 

залізниця (1505) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+9
А раньше что скромничал? Вот когда были полномочия и надо было этим занимается, а не интервью раздавать.
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15.10.2020 15:32
+5
Можете пинать, но поезда РЖД и Украины - две параллельные вселенные.
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15.10.2020 15:18
+5
Интересно девки пляшут , а как же тогда ты гиперлуп запускать собирался ?
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15.10.2020 15:25
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Можете пинать, но поезда РЖД и Украины - две параллельные вселенные.
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15.10.2020 15:18 Відповісти
Особенно Москва-Сонково!
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15.10.2020 15:33 Відповісти
ВОТ ВОПРОС А НАФИГ нам капитально по сути по новой строить перекладывать РУССКУЮ КОЛЕЮ.. зачем??? дешевле в разы поменять под вагонами всеми тележку на евро стандарт 1435 мм.. а останутся спец-парк снегоублорочная и так далее.. и локомотивы там не везде да и смысла нет надо менять тележку да можно оставить пару стратегических направления Киев -Одесса-Херсон ( в поворотом в Кишинев через ПМР) Киев -Харьков-транзит в Россию и из России и стран СНГ.. и Киев-Хутор Михайловский на Россию-Белоруссию-Прибалтику.. а на запад Киев Львов Ровно Ковель перекладывать сразу 1435 мм европейская колея... в Европе полно нормального выбора и нового и б-у в прекрасном состоянии вагонов, любого направления и задач локомотивов электрички дизель поезда и рельсовые автобусы...
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15.10.2020 15:44 Відповісти
Эти пути только тронь, все посыпется. Коммунисты всего лишь на 30 лет заложили качество, клятые.
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15.10.2020 15:57 Відповісти
То не русская колея, а колея южных штатов США.
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15.10.2020 16:22 Відповісти
о! есть куда пилять оставшиеся в ковидлофонде бабки.
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15.10.2020 15:20 Відповісти
хочет начать ямковый ремонт.
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15.10.2020 15:20 Відповісти
За полтора года зеленого нашествия в Украине практически все пришло в критическое состояние. кроме благосостояния "слуг народа". . лозунг - "Мы их сделали" реализован
Залізничні колії України в критичному стані, - ексміністр інфраструктури Омелян - Цензор.НЕТ 8269
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15.10.2020 15:25 Відповісти
5,0

07.09.2020г.

2 0
От Верхних ворот до Сенивира на 95% новая дорога, местами подьезжая к озеру бугры, но терпимо. в Межгорье настилили щебня будут ложить дорогу. Так что смело рулите этой дорогой
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15.10.2020 16:04 Відповісти
Интересно девки пляшут , а как же тогда ты гиперлуп запускать собирался ?
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15.10.2020 15:25 Відповісти
Гиперлуп мали зробити від Києва до Хутора Михайлівського для швидкої відправки любителів "поту бічного миру"
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15.10.2020 17:41 Відповісти
А раньше что скромничал? Вот когда были полномочия и надо было этим занимается, а не интервью раздавать.
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15.10.2020 15:32 Відповісти
Толька Гиперрлуп спасьот!!
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15.10.2020 15:32 Відповісти
А чого ж пан Омелян сидів і нічого не робив чи "після мене - хоч потоп".
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15.10.2020 15:55 Відповісти
кому нужны эти рельсы? умственно отсталый емельян ведь потужный гиперлуп построил. или нет?
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15.10.2020 16:17 Відповісти
Ну, железные дороги в этой стране похерил ещё Иосиф Виссарионович и приказал нихрена не отстраивать после войны.
Его холуи доложили, что в Германии офигенная бетонка и автотранспорт это круто.
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15.10.2020 16:25 Відповісти
омелян это не только гиперлуп, а и 50-60 аэропортов, 500 автотранспортных развязок...
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15.10.2020 16:55 Відповісти
Есть отличное решение проблемы Омеляна в эпоху грандиозной стройки: нужно просто закатать ЖД пути свежим асфальтом..
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15.10.2020 17:42 Відповісти
Так почему ты не занимался жд путями? Гиперлуп мешал?
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15.10.2020 18:55 Відповісти
Гарно ж вони крали
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16.10.2020 12:00 Відповісти
 
 