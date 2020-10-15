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Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян. ВИДЕО 18+
Азербайджанские военные расстреляли двух мужчин, которые сдались в плен. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пленения опубликовано на одном из телеграмм-каналов, а видео расстрела опубликовал пользователь Tigran Avakian на своей странице в соцсети.
На записях видно, что двое мужчин, поднимают руки и выполняют приказы людей форме и с оружием. Один из пленников снимает каску и, вероятнее всего, бронежилет. Второй пленник больше похож на пожилого мужчину и на нем не видно какой-либо военной амуниции. Обоих пленников расстреляли, обернув армянскими флагами.
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