Азербайджанские военные расстреляли сдавшихся в плен армян. ВИДЕО 18+

Азербайджанские военные расстреляли двух мужчин, которые сдались в плен. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пленения опубликовано на одном из телеграмм-каналов, а видео расстрела опубликовал пользователь Tigran Avakian на своей странице в соцсети.

На записях видно, что двое мужчин, поднимают руки и выполняют приказы людей форме и с оружием. Один из пленников снимает каску и, вероятнее всего, бронежилет. Второй пленник больше похож на пожилого мужчину и на нем не видно какой-либо военной амуниции. Обоих пленников расстреляли, обернув армянскими флагами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Убитые солдаты ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+