Азербайджанські військові розстріляли вірмен, які здалися в полон. ВІДЕО 18+

Азербайджанські військові розстріляли двох чоловіків, які здалися в полон. Увага! Відео не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис полону опубліковано на одному з телеграм-каналів, а відео розстрілу опублікував користувач Tigran Avakian на своїй сторінці в соцмережі.

На записах видно, що двоє чоловіків піднімають руки і виконують накази людей у формі і зі зброєю. Один із полонених знімає каску і, найімовірніше бронежилет. Другий бранець більше схожий на літнього чоловіка і на ньому не видно жодної військової амуніції. Обох бранців розстріляли, обгорнувши вірменськими прапорами.

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