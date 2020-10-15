УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8773 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
78 168 278

Азербайджанські військові розстріляли вірмен, які здалися в полон. ВІДЕО 18+

Азербайджанські військові розстріляли двох чоловіків, які здалися в полон. Увага! Відео не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис полону опубліковано на одному з телеграм-каналів, а відео розстрілу опублікував користувач Tigran Avakian на своїй сторінці в соцмережі.

На записах видно, що двоє чоловіків піднімають руки і виконують накази людей у формі і зі зброєю. Один із полонених знімає каску і, найімовірніше бронежилет. Другий бранець більше схожий на літнього чоловіка і на ньому не видно жодної військової амуніції. Обох бранців розстріляли, обгорнувши вірменськими прапорами.

Дивіться також: Убиті солдати ЗС Азербайджану в Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) розстріл (267) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 
 