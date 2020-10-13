Убиті солдати ЗС Азербайджану в Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+
Військовослужбовці армії Вірменії опублікували відеозапис, на якому зафіксовано тіла убитих азербайджанських військових. Увага! Відеозапис не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено, найімовірніше, на телефон одного з вірменських військових.
Топ коментарі
+20 Garry Grant
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+19 ватникобой
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Там мёртвых армян раз в пять больше. Плюс съемка на армянских позициях, которые те потеряли.
Лучше бы и не начинать. Но если враг так хочет то пусть получает
https://www.youtube.com/watch?v=jP5iFH9LHa4&feature=emb_logo
Але про парашу ВСЕ ВІРНО.
Убитые армянские солдаты в районе Джабраила. ВИДЕО 18+
Подсчитал потери: у ар 10 (видимых по видео), у азеров - 5
У ар видос в тумане
- А зачем?
недурно их пранкуют.
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