Убиті солдати ЗС Азербайджану в Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+

Військовослужбовці армії Вірменії опублікували відеозапис, на якому зафіксовано тіла убитих азербайджанських військових. Увага! Відеозапис не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено, найімовірніше, на телефон одного з вірменських військових.

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