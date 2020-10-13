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Убиті солдати ЗС Азербайджану в Нагірному Карабасі. ВІДЕО 18+

Військовослужбовці армії Вірменії опублікували відеозапис, на якому зафіксовано тіла убитих азербайджанських військових. Увага! Відеозапис не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено, найімовірніше, на телефон одного з вірменських військових.

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Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+20
Печальная участь армян от этого не улучшится.
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13.10.2020 16:38
+19
на войне не без убитых, то что там армяне с трудом нарыли на поснимать - не отменяет того факта что они жидко обделались, надувая щеки мол какие они крутые воины и каждый воюет как десяток азеров. Жизнь показала лишь пару жидких видосов от армян и огромную киноленту дрон-видео, где толпы армянских супер-пупер-бойцов разлетаются как кегли в радиусе 100 метров, отдельно от своих конечностей
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13.10.2020 16:47
+18
В ответ на армянское видео азербайжанцы выложили свое.
Там мёртвых армян раз в пять больше. Плюс съемка на армянских позициях, которые те потеряли.
Лучше бы и не начинать. Но если враг так хочет то пусть получает
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13.10.2020 16:45
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Печальная участь армян от этого не улучшится.
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13.10.2020 16:38 Відповісти
Показывать убитых военных, будь то азербайджанцы или армяне считаю не этичным. Еще бы головы отрезали и складывали в пирамиды по примеру Тамерлана, снимали на видосы и выкладывали в сети. Считаю это позорным явлением для людей в погонах.
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13.10.2020 16:40 Відповісти
В погонах они там или нет, то такое. Зачем это на цензоре размещать?
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13.10.2020 16:42 Відповісти
Наверное хотят показать "отвратительный оскал войны", как будто у нас уже почти 7 лет нет войны...
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13.10.2020 16:45 Відповісти
Кому это надо может в ютюбе посмотреть. Давай тогда в воспитательных целях, трупы умерших от цирроза алкоголиков показывать, тех поболее будет...
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13.10.2020 16:48 Відповісти
Для укрепления армяно-азерской многовековой дружбы
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13.10.2020 16:46 Відповісти
Чтоб не забывали что такое война
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13.10.2020 17:03 Відповісти
В ответ на армянское видео азербайжанцы выложили свое.
Там мёртвых армян раз в пять больше. Плюс съемка на армянских позициях, которые те потеряли.
Лучше бы и не начинать. Но если враг так хочет то пусть получает
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13.10.2020 16:45 Відповісти
а мне не понятно, почему вроде бы как в одно время снимают и выкладывают погибших, у армян снег, а у азербайджанце нет
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13.10.2020 22:51 Відповісти
на тебе целый грузовик азер. трупов. Этих не успели вывезти
https://www.youtube.com/watch?v=jP5iFH9LHa4&feature=emb_logo
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14.10.2020 08:55 Відповісти
Не всі вірмени - собаки, як і не всі Українці - янголи!
Але про парашу ВСЕ ВІРНО.
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13.10.2020 16:49 Відповісти
на войне не без убитых, то что там армяне с трудом нарыли на поснимать - не отменяет того факта что они жидко обделались, надувая щеки мол какие они крутые воины и каждый воюет как десяток азеров. Жизнь показала лишь пару жидких видосов от армян и огромную киноленту дрон-видео, где толпы армянских супер-пупер-бойцов разлетаются как кегли в радиусе 100 метров, отдельно от своих конечностей
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13.10.2020 16:47 Відповісти
Убитые солдаты ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

Убитые армянские солдаты в районе Джабраила. ВИДЕО 18+

Подсчитал потери: у ар 10 (видимых по видео), у азеров - 5
У ар видос в тумане
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13.10.2020 16:53 Відповісти
Білі плями на землі - то часом не залишки снігу?
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13.10.2020 16:57 Відповісти
Так то сніг. На півночі карабаху досить високі гори 3.5км. Відео очевидно звідти.
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13.10.2020 17:03 Відповісти
иметь уважение?
- А зачем?
недурно их пранкуют.
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13.10.2020 17:00 Відповісти
Тут же не форум некрофилов, зачем вообще такие видео размещать. Типа мы не понимаем, что на любой войне убивают с любой стороны, а также понимаем, что не количество мертвых тел определяет победителя и проигравшего. Достаточно информации, что армяне/азербайджанцы заняли такие-то позиции, ликвидировали ДРГ или подобное. Вместо видео с телами можно дать пару скринов без трупов, с уточнением, что на таком-то ресурсе есть видео, подтверждающее это заявление такой-то стороны. Все равно гиперссылки на источник цензор дает. Ну как бы просто так размещать видео с трупами, это для любителей смотреть на трупов. Ладно разбитая техника, это информативно, можно видеть, что у кого на вооружении, делать выводы о способах поражения. Но трупы, какую информативность они несут, что убили солдат противника - а для кого это вообще секрет. Ну допустим, армянам/азербайджанцам может чисто в кайф смотреть на трупы противника, нам-то это зачем?
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13.10.2020 17:08 Відповісти
Нас ждет подсчет своих и кацапских трупов. Должны привыкнуть. А то в Крыму вместо того чтобы стрелять на поражение "гимн пели". Допелись до аннексии и оккупации...
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13.10.2020 17:59 Відповісти
Мені це не зрозуміло. Навіщо таке тут показувати???
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16.10.2020 01:56 Відповісти
Зачем это видео? Прекрасно знаем сколько армян и азербайджанцев в Украине.Вы хотите поножовщины?
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13.10.2020 18:31 Відповісти
нет, хотим чтоб они ехали на свои родины в общих вагонах
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13.10.2020 20:40 Відповісти
....во время 2х Чеченских войн ВСЕГДА показывали убитых ПАРТИЗАН в новостях !!!! они их выкладывали в рядочки и снимали ((((( жуть !!! не берегли ПСИХИКУ тех кто был у телевизоров !!! война это КРОВЬ , ГОРЕ и СМЕРТИ и прав тот кто ПОБЕДИЛ !!!
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13.10.2020 18:40 Відповісти
Такое впечатление, шо и ары и азеры снимают свои видосы на Самсунг М35, или еще более старые телефоны.
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13.10.2020 19:51 Відповісти
Тем временем азербайджанские войска опять взяли Гадрут. Уже в четвертый раз с 9 октября
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14.10.2020 08:58 Відповісти
Азербайджанские военные расстреляли двух мужчин, которые сдались в плен. Внимание Как сообщает https://censor.net/, видеозапись пленения опубликовано на одном из телеграмм-каналов, а видео расстрела опубликовал пользователь https://www.facebook.com/tigran.avagyan.5/videos/4815384305168700 Tigran Avakian на своей странице в соцсети. Источник: https://censor.net/ru/v3225020

НІКОГО НЕ НАПРЯГАЄ ХФАМІЛІЯ "БЛОГЕРА" АВАКЯН
В ДЄЛО ПІШЛИ ВІДЄОПОСТАНОВКІ АРМЯНСЬКОГО ТЄАТРА У ДУСІ "РАСПЯТИХ МАЛЬЧІКОВ"

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15.10.2020 22:44 Відповісти
Це перше, шо мене "напрягло" Та головне не це. Як на мене, головне те, шо їх розстріляли Після огляду речей, тобто там шось таке знайшли..., шо розстріляли відразу, при чому великою групою вояків.
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16.10.2020 01:59 Відповісти
Армянська пропаганда
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16.10.2020 13:05 Відповісти
Меня лица жмуров не интересуют...меня интересует характер ранений, а так же при каких обстоятельствах убиты, чем убиты, ошибка командира, чем были вооружены, почему не предвидели свою смерть ..и т.д...
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16.10.2020 13:11 Відповісти
 
 