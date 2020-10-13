Убитые солдаты ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

Военнослужащие армии Армении опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы тела убитых азербайджанских военных. Внимание! Видеозапись не рекомендована для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана, вероятнее всего, на телефон одного из армянских военных.

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