Убитые солдаты ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+
Военнослужащие армии Армении опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы тела убитых азербайджанских военных. Внимание! Видеозапись не рекомендована для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана, вероятнее всего, на телефон одного из армянских военных.
Топ комментарии
+20 Garry Grant
показать весь комментарий13.10.2020 16:38
+19 ватникобой
показать весь комментарий13.10.2020 16:47
+18 Verter_98
показать весь комментарий13.10.2020 16:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там мёртвых армян раз в пять больше. Плюс съемка на армянских позициях, которые те потеряли.
Лучше бы и не начинать. Но если враг так хочет то пусть получает
https://www.youtube.com/watch?v=jP5iFH9LHa4&feature=emb_logo
Але про парашу ВСЕ ВІРНО.
Убитые армянские солдаты в районе Джабраила. ВИДЕО 18+
Подсчитал потери: у ар 10 (видимых по видео), у азеров - 5
У ар видос в тумане
- А зачем?
недурно их пранкуют.
НІКОГО НЕ НАПРЯГАЄ ХФАМІЛІЯ "БЛОГЕРА" АВАКЯН
В ДЄЛО ПІШЛИ ВІДЄОПОСТАНОВКІ АРМЯНСЬКОГО ТЄАТРА У ДУСІ "РАСПЯТИХ МАЛЬЧІКОВ"