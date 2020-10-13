РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4799 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
27 124 30

Убитые солдаты ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

Военнослужащие армии Армении опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы тела убитых азербайджанских военных. Внимание! Видеозапись не рекомендована для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана, вероятнее всего, на телефон одного из армянских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана"

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Печальная участь армян от этого не улучшится.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:38
+19
на войне не без убитых, то что там армяне с трудом нарыли на поснимать - не отменяет того факта что они жидко обделались, надувая щеки мол какие они крутые воины и каждый воюет как десяток азеров. Жизнь показала лишь пару жидких видосов от армян и огромную киноленту дрон-видео, где толпы армянских супер-пупер-бойцов разлетаются как кегли в радиусе 100 метров, отдельно от своих конечностей
показать весь комментарий
13.10.2020 16:47
+18
В ответ на армянское видео азербайжанцы выложили свое.
Там мёртвых армян раз в пять больше. Плюс съемка на армянских позициях, которые те потеряли.
Лучше бы и не начинать. Но если враг так хочет то пусть получает
показать весь комментарий
13.10.2020 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Печальная участь армян от этого не улучшится.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:38 Ответить
Показывать убитых военных, будь то азербайджанцы или армяне считаю не этичным. Еще бы головы отрезали и складывали в пирамиды по примеру Тамерлана, снимали на видосы и выкладывали в сети. Считаю это позорным явлением для людей в погонах.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:40 Ответить
В погонах они там или нет, то такое. Зачем это на цензоре размещать?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:42 Ответить
Наверное хотят показать "отвратительный оскал войны", как будто у нас уже почти 7 лет нет войны...
показать весь комментарий
13.10.2020 16:45 Ответить
Кому это надо может в ютюбе посмотреть. Давай тогда в воспитательных целях, трупы умерших от цирроза алкоголиков показывать, тех поболее будет...
показать весь комментарий
13.10.2020 16:48 Ответить
Для укрепления армяно-азерской многовековой дружбы
показать весь комментарий
13.10.2020 16:46 Ответить
Чтоб не забывали что такое война
показать весь комментарий
13.10.2020 17:03 Ответить
В ответ на армянское видео азербайжанцы выложили свое.
Там мёртвых армян раз в пять больше. Плюс съемка на армянских позициях, которые те потеряли.
Лучше бы и не начинать. Но если враг так хочет то пусть получает
показать весь комментарий
13.10.2020 16:45 Ответить
а мне не понятно, почему вроде бы как в одно время снимают и выкладывают погибших, у армян снег, а у азербайджанце нет
показать весь комментарий
13.10.2020 22:51 Ответить
на тебе целый грузовик азер. трупов. Этих не успели вывезти
https://www.youtube.com/watch?v=jP5iFH9LHa4&feature=emb_logo
показать весь комментарий
14.10.2020 08:55 Ответить
Не всі вірмени - собаки, як і не всі Українці - янголи!
Але про парашу ВСЕ ВІРНО.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:49 Ответить
на войне не без убитых, то что там армяне с трудом нарыли на поснимать - не отменяет того факта что они жидко обделались, надувая щеки мол какие они крутые воины и каждый воюет как десяток азеров. Жизнь показала лишь пару жидких видосов от армян и огромную киноленту дрон-видео, где толпы армянских супер-пупер-бойцов разлетаются как кегли в радиусе 100 метров, отдельно от своих конечностей
показать весь комментарий
13.10.2020 16:47 Ответить
Убитые солдаты ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. ВИДЕО 18+

Убитые армянские солдаты в районе Джабраила. ВИДЕО 18+

Подсчитал потери: у ар 10 (видимых по видео), у азеров - 5
У ар видос в тумане
показать весь комментарий
13.10.2020 16:53 Ответить
Білі плями на землі - то часом не залишки снігу?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:57 Ответить
Так то сніг. На півночі карабаху досить високі гори 3.5км. Відео очевидно звідти.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:03 Ответить
иметь уважение?
- А зачем?
недурно их пранкуют.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:00 Ответить
Тут же не форум некрофилов, зачем вообще такие видео размещать. Типа мы не понимаем, что на любой войне убивают с любой стороны, а также понимаем, что не количество мертвых тел определяет победителя и проигравшего. Достаточно информации, что армяне/азербайджанцы заняли такие-то позиции, ликвидировали ДРГ или подобное. Вместо видео с телами можно дать пару скринов без трупов, с уточнением, что на таком-то ресурсе есть видео, подтверждающее это заявление такой-то стороны. Все равно гиперссылки на источник цензор дает. Ну как бы просто так размещать видео с трупами, это для любителей смотреть на трупов. Ладно разбитая техника, это информативно, можно видеть, что у кого на вооружении, делать выводы о способах поражения. Но трупы, какую информативность они несут, что убили солдат противника - а для кого это вообще секрет. Ну допустим, армянам/азербайджанцам может чисто в кайф смотреть на трупы противника, нам-то это зачем?
показать весь комментарий
13.10.2020 17:08 Ответить
Нас ждет подсчет своих и кацапских трупов. Должны привыкнуть. А то в Крыму вместо того чтобы стрелять на поражение "гимн пели". Допелись до аннексии и оккупации...
показать весь комментарий
13.10.2020 17:59 Ответить
Мені це не зрозуміло. Навіщо таке тут показувати???
показать весь комментарий
16.10.2020 01:56 Ответить
Зачем это видео? Прекрасно знаем сколько армян и азербайджанцев в Украине.Вы хотите поножовщины?
показать весь комментарий
13.10.2020 18:31 Ответить
нет, хотим чтоб они ехали на свои родины в общих вагонах
показать весь комментарий
13.10.2020 20:40 Ответить
....во время 2х Чеченских войн ВСЕГДА показывали убитых ПАРТИЗАН в новостях !!!! они их выкладывали в рядочки и снимали ((((( жуть !!! не берегли ПСИХИКУ тех кто был у телевизоров !!! война это КРОВЬ , ГОРЕ и СМЕРТИ и прав тот кто ПОБЕДИЛ !!!
показать весь комментарий
13.10.2020 18:40 Ответить
Такое впечатление, шо и ары и азеры снимают свои видосы на Самсунг М35, или еще более старые телефоны.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:51 Ответить
Тем временем азербайджанские войска опять взяли Гадрут. Уже в четвертый раз с 9 октября
показать весь комментарий
14.10.2020 08:58 Ответить
Азербайджанские военные расстреляли двух мужчин, которые сдались в плен. Внимание Как сообщает https://censor.net/, видеозапись пленения опубликовано на одном из телеграмм-каналов, а видео расстрела опубликовал пользователь https://www.facebook.com/tigran.avagyan.5/videos/4815384305168700 Tigran Avakian на своей странице в соцсети. Источник: https://censor.net/ru/v3225020

НІКОГО НЕ НАПРЯГАЄ ХФАМІЛІЯ "БЛОГЕРА" АВАКЯН
В ДЄЛО ПІШЛИ ВІДЄОПОСТАНОВКІ АРМЯНСЬКОГО ТЄАТРА У ДУСІ "РАСПЯТИХ МАЛЬЧІКОВ"

показать весь комментарий
15.10.2020 22:44 Ответить
Це перше, шо мене "напрягло" Та головне не це. Як на мене, головне те, шо їх розстріляли Після огляду речей, тобто там шось таке знайшли..., шо розстріляли відразу, при чому великою групою вояків.
показать весь комментарий
16.10.2020 01:59 Ответить
Армянська пропаганда
показать весь комментарий
16.10.2020 13:05 Ответить
Меня лица жмуров не интересуют...меня интересует характер ранений, а так же при каких обстоятельствах убиты, чем убиты, ошибка командира, чем были вооружены, почему не предвидели свою смерть ..и т.д...
показать весь комментарий
16.10.2020 13:11 Ответить
 
 