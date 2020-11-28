Яценюк: Запад должен ввести санкции против депутатов пропутинской партии ОПЗЖ. ВИДЕО

Против депутатов пропутинскои партии ОПЗЖ, которые выполняют российский заказ по подрыву отношений Украины с США и ЕС, Запад должен ввести санкции и лишить их права въезда. А СБУ обязано бороться со всей российской агентурой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер "НФ" Арсений Яценюк 27 ноября в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он отметил, что лидеры ОПЗЖ регулярно встречаются с Путиным, "по приказу которого убивают украинских военнослужащих и гражданских лиц Украины, по приказу которого захватили территорию Автономной Республики Крым, который отправил свои войска, фсбшников и грушников в Донецк и Луганск".

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Многие из депутатов ОПЗЖ являются миллионерами и миллиардерами, подчеркнул лидер "НФ": "У них яхты, дома во Франции. У них невероятные состояния. Против этих людей должны быть введены санкции, и спецслужбы Украины должны "вскрыть" всю российскую агентуру".

"Департамент контрразведки обязан "вскрыть" все эти российских консервы. Вдумайтесь, кум Путина Медведчук контролирует половину медийного рынка новостных каналов в Украине. Я когда-то обращался к президенту Порошенко в 2019 году - освободите Украину от кума Путина. Сейчас я обращаюсь к президенту Зеленскому. Господин президент, освободите Украину от российской агентуры и от легального представителя Путина в Украине, кем является господин Медведчук", - подчеркнул Яценюк.

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"Идет борьба. Это серьезная комбинация, за которой стоит в первую очередь Россия", - сказал он, подчеркнув, что РФ использует представителей ОПЗЖ для подрыва национальных устоев украинского государства.

"Они пытаются изменить парадигму. Нам надо устоять. Мы устояли в 2014-м, мы устоим и в 2020, и в 2021. Ваш план не удастся", - подчеркнул Яценюк.