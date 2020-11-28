Яценюк: Запад должен ввести санкции против депутатов пропутинской партии ОПЗЖ. ВИДЕО
Против депутатов пропутинскои партии ОПЗЖ, которые выполняют российский заказ по подрыву отношений Украины с США и ЕС, Запад должен ввести санкции и лишить их права въезда. А СБУ обязано бороться со всей российской агентурой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер "НФ" Арсений Яценюк 27 ноября в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Он отметил, что лидеры ОПЗЖ регулярно встречаются с Путиным, "по приказу которого убивают украинских военнослужащих и гражданских лиц Украины, по приказу которого захватили территорию Автономной Республики Крым, который отправил свои войска, фсбшников и грушников в Донецк и Луганск".
Многие из депутатов ОПЗЖ являются миллионерами и миллиардерами, подчеркнул лидер "НФ": "У них яхты, дома во Франции. У них невероятные состояния. Против этих людей должны быть введены санкции, и спецслужбы Украины должны "вскрыть" всю российскую агентуру".
"Департамент контрразведки обязан "вскрыть" все эти российских консервы. Вдумайтесь, кум Путина Медведчук контролирует половину медийного рынка новостных каналов в Украине. Я когда-то обращался к президенту Порошенко в 2019 году - освободите Украину от кума Путина. Сейчас я обращаюсь к президенту Зеленскому. Господин президент, освободите Украину от российской агентуры и от легального представителя Путина в Украине, кем является господин Медведчук", - подчеркнул Яценюк.
"Идет борьба. Это серьезная комбинация, за которой стоит в первую очередь Россия", - сказал он, подчеркнув, что РФ использует представителей ОПЗЖ для подрыва национальных устоев украинского государства.
"Они пытаются изменить парадигму. Нам надо устоять. Мы устояли в 2014-м, мы устоим и в 2020, и в 2021. Ваш план не удастся", - подчеркнул Яценюк.
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«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».