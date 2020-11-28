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Яценюк: Запад должен ввести санкции против депутатов пропутинской партии ОПЗЖ. ВИДЕО

Яценюк: Запад должен ввести санкции против депутатов пропутинской партии ОПЗЖ. ВИДЕО

Против депутатов пропутинскои партии ОПЗЖ, которые выполняют российский заказ по подрыву отношений Украины с США и ЕС, Запад должен ввести санкции и лишить их права въезда. А СБУ обязано бороться со всей российской агентурой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер "НФ" Арсений Яценюк 27 ноября в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он отметил, что лидеры ОПЗЖ регулярно встречаются с Путиным, "по приказу которого убивают украинских военнослужащих и гражданских лиц Украины, по приказу которого захватили территорию Автономной Республики Крым, который отправил свои войска, фсбшников и грушников в Донецк и Луганск".

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Многие из депутатов ОПЗЖ являются миллионерами и миллиардерами, подчеркнул лидер "НФ": "У них яхты, дома во Франции. У них невероятные состояния. Против этих людей должны быть введены санкции, и спецслужбы Украины должны "вскрыть" всю российскую агентуру".

"Департамент контрразведки обязан "вскрыть" все эти российских консервы. Вдумайтесь, кум Путина Медведчук контролирует половину медийного рынка новостных каналов в Украине. Я когда-то обращался к президенту Порошенко в 2019 году - освободите Украину от кума Путина. Сейчас я обращаюсь к президенту Зеленскому. Господин президент, освободите Украину от российской агентуры и от легального представителя Путина в Украине, кем является господин Медведчук", - подчеркнул Яценюк.

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"Идет борьба. Это серьезная комбинация, за которой стоит в первую очередь Россия", - сказал он, подчеркнув, что РФ использует представителей ОПЗЖ для подрыва национальных устоев украинского государства.

"Они пытаются изменить парадигму. Нам надо устоять. Мы устояли в 2014-м, мы устоим и в 2020, и в 2021. Ваш план не удастся", - подчеркнул Яценюк.

Автор: 

санкции (11291) Яценюк Арсений (8006) Народный фронт (1332) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+25
Давно пора...
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28.11.2020 16:05
+23
А де ж ти, Арсєній Міхалич, був пару років тому і чому тоді, навіть в Україні, не призивав до санкцій проти попоблоку?
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28.11.2020 16:05
+23
Ну это уже чистой воды популизм.
Запад должен вводить санкции против граждан Украины, к которым украинские правоохранительные органы не имеют претензий?
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28.11.2020 16:06
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Сеня бендер - "Заграница нам поможет, запад с нами!"
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28.11.2020 18:53 Ответить
Опять кто то ДОЛЖЕН что то ввести. А почему Украина и украинская власть предыдущего и нынешнего президентов воюющей страны не в состоянии с этим ничего сделать ( тот же бывший премьер Яценюк, задним числом "герой"( чеченской войны). Опять за нас кто то что то должен делать, а как же мы сами. Слабо. ( и не нужно только рассказывать что Порошенко вел с ними бескомпромиссную, или вообще какую то борьбу..., да не вел он вообще с ними ничего кроме договорняков, о Зеленском вообще даже речи нет в этом плане. Как говорил герой известного фильма " Нет у вас методов против Кости Сапрыкина" Оказалось против пятой колонны у нас методов не оказалось, не смотря на 7 лет войны. . А теперь мы призываем кого то что то сделать.., так проще тогда сначала с нами что то сделать.
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28.11.2020 19:14 Ответить
Ничего нам Запад не должен.ОПЗЖ откудо взялось? Народ выбрал и поддерживает его 17% недоумков.Вернее врагов Украины.Народу нравиться.Благодаря народу Украины 17% они прошли во власть.Ну а Запад что?
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28.11.2020 19:21 Ответить
Запад ничего не должен Арсений, Украина должна их посадить и ещё давно
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28.11.2020 19:26 Ответить
Сєня десь таки почуяв кров... Деркач, як перша ластівка тьху... не перша.. Медведчук. Суркіси - давно ж до США не в'їзні... Але Сєня почуяв кров... і вже не відступиться. Іде по сліду... моджахєд...
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28.11.2020 19:30 Ответить
Скоро Сеня посадит Запад в долговую яму.
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28.11.2020 19:33 Ответить
Он наверное поставил их на "счётчик" ?
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28.11.2020 19:45 Ответить
Стопудов. Сдаст в ломбард этот оборзевший Запад.
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28.11.2020 19:50 Ответить
Сеню за Крым нужно дано посадить.
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28.11.2020 20:24 Ответить
Когда цивилизованные страны введут действенные именные санкции на вождей путинизма в Украине, тогда последние смогут наконец честно сказать, что страна находится под внешним управлением.
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28.11.2020 19:37 Ответить
спочатку сєня поясни нам, чому з 2014 року та донині валюта окупанта вільно обертається в Україні! Мабуть з того всі владні курви мають досі свій зиск?
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28.11.2020 19:41 Ответить
Сень, а сень, где стена ?
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28.11.2020 19:53 Ответить
Дурники задовбали тою стіною. Стіна побудована на стільки на скільки було виділено коштів. Цікавишся - спитай Гугл. Що не правильного в тому, що нарешті почали будувати загородку від адічалих? так давно зробили прибалти
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28.11.2020 23:01 Ответить
Дурбецало її розпіарив, тепер хай пожинає результат своєї праці.
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29.11.2020 00:43 Ответить
Дурням незакінчену роботу не можна показувати, тим більше щось про неї розповідати. Воно ж дурне, раз називається проект "Стіна" так там і буде велика китайська стіна
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29.11.2020 15:04 Ответить
Дурню, Яценюк строил "стену" для защиты от российской агрессии. А то, что построил это проволочное ограждение, как у прибалтов предназначено для защиты от нелегальных мигрантов. Какая от этого польза? Максимум это закрытие границ для собственных беженцев и распил средств, хороший такой распил...
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29.11.2020 04:24 Ответить
От скажи мені петров, яку треба побудувати стіну, щоб вона втримала танки і авацію? Проект називається "Стіна" так і було показано : сітка, засоби спостереження, рокардна дорога, і т.д. Місцями протитанковий рів. А ти, дурнику, думав, що будуть будувати велику китайську стіну, щоб і ядерна бомба не взяла?
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29.11.2020 15:03 Ответить
дурню, від агресії стіну не можливо збудувати, а ось від одічалих, запросто
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01.12.2020 16:59 Ответить
Все вокруг должны. У нас бандиты в депутатах а делать с этим что то должен евросоюз.
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28.11.2020 20:33 Ответить
Запад конечно должен ввести, но вот какого хера вы этих всех прокацапских выродков не посадили - к вам как раз вопрос...
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28.11.2020 20:56 Ответить
Нафига Сеня бороду отрастил?
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28.11.2020 21:06 Ответить
Закон физики, "Если в одном месте отнимается, в другом добавляется...!
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29.11.2020 07:57 Ответить
Какое трогательное письмо Арсений написал Санта Клаусу, но Санта исполняет желания только тех мальчиков, которые слушаются.
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28.11.2020 21:50 Ответить
А желания послушных кроликов, стало быть тоже не выполняет? Сеня-ж был послушным кроликом, дяде Вове безсопротивления и Крым отдал, и истерик не закатывал...
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29.11.2020 08:02 Ответить
Арсеній - один із найефективніших політиків. Жаль, що його розум і досвід ця влада не збирається використовувати. Згадую як в 2014 році кандидати в президенти наперебій розказували, якщо виберуть їх в прези то прем"єром стане Яценюк
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28.11.2020 23:05 Ответить
То вони піарастились...
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29.11.2020 07:59 Ответить
Маячна повна. Проти ОПЗЖ санкції повинна вводити Україна, а не Захід.
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29.11.2020 00:13 Ответить
А Сеня хоче і рибку з"їсти, і на сісти...
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29.11.2020 08:03 Ответить
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».
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29.11.2020 00:25 Ответить
Яценюк: Захід має запровадити санкції проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3651
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29.11.2020 01:05 Ответить
И В ОЧКО ИХ ВСЕХ ОТПОРОТЬ !)
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29.11.2020 08:43 Ответить
сєня молодець,а ківа гівно безродне.
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29.11.2020 23:17 Ответить
Однозначно.Вони всіма силами тягнуть нас в Расею(читай СРСР),а в той же час на отримані від москалів срібники не проти користуватись всіма благами європейської цивілізації.
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30.11.2020 09:30 Ответить
https://uvi.ua/watch/quot-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB-%D1%82%D1%8C-quot-%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_VdM52AuDzmFU4ed.html "Слушай ты, бл*ть": екс-нардепи Добкін і Парасюк поскандалили в прямому ефірі через Майдан
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30.11.2020 10:51 Ответить
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