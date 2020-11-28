Яценюк: Захід має запровадити санкції проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ. ВIДЕО
Проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ, які виконують російське замовлення щодо підриву відносин України зі США та ЄС, Захід має запровадити санкції та позбавити їх права в'їзду. А СБУ зобов'язана боротися з усією російською агентурою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр України, лідер "НФ" Арсеній Яценюк 27 листопада в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".
Він наголосив, що лідери ОПЗЖ регулярно зустрічаються з Путіним, "за наказом якого вбивають українських військовослужбовців і цивільних громадян України, за наказом якого захопили територію Автономної Республіки Крим, який відправив свої війська, фсбівціві та працівників ГРУ у Донецьк і Луганськ".
Багато з депутатів ОПЗЖ є мільйонерами і мільярдерами, підкреслив лідер "НФ": "У них яхти, будинки у Франції. У них неймовірні статки. Проти цих людей повинні бути введені санкції, і спецслужби України повинні "вскрити" всю російську агентуру".
"Департамент контррозвідки зобов’язаний "вскрити" всі ці російські консерви. Вдумайтесь, кум Путіна Медведчук контролює половину медійного ринку новинних каналів в Україні. Я колись звертався до президента Порошенка в 2019 році - звільніть Україну від кума Путіна. Зараз я звертаюся до президента Зеленського. Пане президенте, звільніть Україну від російської агентури і від легального представника Путіна в Україні, ким є пан Медведчук", - підкреслив Яценюк.
"Іде боротьба. Це серйозна комбінація, за якою стоїть в першу чергу Росія", - сказав він, наголосивши, що РФ використовує представників ОПЗЖ для підриву національних устоїв української держави.
"Вони намагаються змінити парадигму. Нам треба встояти. Ми встояли в 2014-му, ми встоїмо і в 2020, і в 2021. Ваш план не вдасться", - підкреслив Яценюк.
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«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».