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Яценюк: Захід має запровадити санкції проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ. ВIДЕО

Яценюк: Захід має запровадити санкції проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ. ВIДЕО

Проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ, які виконують російське замовлення щодо підриву відносин України зі США та ЄС, Захід має запровадити санкції та позбавити їх права в'їзду. А СБУ зобов'язана боротися з усією російською агентурою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр України, лідер "НФ" Арсеній Яценюк 27 листопада в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Він наголосив, що лідери ОПЗЖ регулярно зустрічаються з Путіним, "за наказом якого вбивають українських військовослужбовців і цивільних громадян України, за наказом якого захопили територію Автономної Республіки Крим, який відправив свої війська, фсбівціві та працівників ГРУ у Донецьк і Луганськ".

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Багато з депутатів ОПЗЖ є мільйонерами і мільярдерами, підкреслив лідер "НФ": "У них яхти, будинки у Франції. У них неймовірні статки. Проти цих людей повинні бути введені санкції, і спецслужби України повинні "вскрити" всю російську агентуру".

"Департамент контррозвідки зобов’язаний "вскрити" всі ці російські консерви. Вдумайтесь, кум Путіна Медведчук контролює половину медійного ринку новинних каналів в Україні. Я колись звертався до президента Порошенка в 2019 році - звільніть Україну від кума Путіна. Зараз я звертаюся до президента Зеленського. Пане президенте, звільніть Україну від російської агентури і від легального представника Путіна в Україні, ким є пан Медведчук", - підкреслив Яценюк.

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"Іде боротьба. Це серйозна комбінація, за якою стоїть в першу чергу Росія", - сказав він, наголосивши, що РФ використовує представників ОПЗЖ для підриву національних устоїв української держави.

"Вони намагаються змінити парадигму. Нам треба встояти. Ми встояли в 2014-му, ми встоїмо і в 2020, і в 2021. Ваш план не вдасться", - підкреслив Яценюк.

Автор: 

санкції (11828) Яценюк Арсеній (2570) Народний фронт (656) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+25
Давно пора...
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28.11.2020 16:05
+23
А де ж ти, Арсєній Міхалич, був пару років тому і чому тоді, навіть в Україні, не призивав до санкцій проти попоблоку?
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28.11.2020 16:05
+23
Ну это уже чистой воды популизм.
Запад должен вводить санкции против граждан Украины, к которым украинские правоохранительные органы не имеют претензий?
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28.11.2020 16:06
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Сеня бендер - "Заграница нам поможет, запад с нами!"
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28.11.2020 18:53 Відповісти
Опять кто то ДОЛЖЕН что то ввести. А почему Украина и украинская власть предыдущего и нынешнего президентов воюющей страны не в состоянии с этим ничего сделать ( тот же бывший премьер Яценюк, задним числом "герой"( чеченской войны). Опять за нас кто то что то должен делать, а как же мы сами. Слабо. ( и не нужно только рассказывать что Порошенко вел с ними бескомпромиссную, или вообще какую то борьбу..., да не вел он вообще с ними ничего кроме договорняков, о Зеленском вообще даже речи нет в этом плане. Как говорил герой известного фильма " Нет у вас методов против Кости Сапрыкина" Оказалось против пятой колонны у нас методов не оказалось, не смотря на 7 лет войны. . А теперь мы призываем кого то что то сделать.., так проще тогда сначала с нами что то сделать.
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28.11.2020 19:14 Відповісти
Ничего нам Запад не должен.ОПЗЖ откудо взялось? Народ выбрал и поддерживает его 17% недоумков.Вернее врагов Украины.Народу нравиться.Благодаря народу Украины 17% они прошли во власть.Ну а Запад что?
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28.11.2020 19:21 Відповісти
Запад ничего не должен Арсений, Украина должна их посадить и ещё давно
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28.11.2020 19:26 Відповісти
Сєня десь таки почуяв кров... Деркач, як перша ластівка тьху... не перша.. Медведчук. Суркіси - давно ж до США не в'їзні... Але Сєня почуяв кров... і вже не відступиться. Іде по сліду... моджахєд...
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28.11.2020 19:30 Відповісти
Скоро Сеня посадит Запад в долговую яму.
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28.11.2020 19:33 Відповісти
Он наверное поставил их на "счётчик" ?
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28.11.2020 19:45 Відповісти
Стопудов. Сдаст в ломбард этот оборзевший Запад.
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28.11.2020 19:50 Відповісти
Сеню за Крым нужно дано посадить.
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28.11.2020 20:24 Відповісти
Когда цивилизованные страны введут действенные именные санкции на вождей путинизма в Украине, тогда последние смогут наконец честно сказать, что страна находится под внешним управлением.
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28.11.2020 19:37 Відповісти
спочатку сєня поясни нам, чому з 2014 року та донині валюта окупанта вільно обертається в Україні! Мабуть з того всі владні курви мають досі свій зиск?
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28.11.2020 19:41 Відповісти
Сень, а сень, где стена ?
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28.11.2020 19:53 Відповісти
Дурники задовбали тою стіною. Стіна побудована на стільки на скільки було виділено коштів. Цікавишся - спитай Гугл. Що не правильного в тому, що нарешті почали будувати загородку від адічалих? так давно зробили прибалти
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28.11.2020 23:01 Відповісти
Дурбецало її розпіарив, тепер хай пожинає результат своєї праці.
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29.11.2020 00:43 Відповісти
Дурням незакінчену роботу не можна показувати, тим більше щось про неї розповідати. Воно ж дурне, раз називається проект "Стіна" так там і буде велика китайська стіна
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29.11.2020 15:04 Відповісти
Дурню, Яценюк строил "стену" для защиты от российской агрессии. А то, что построил это проволочное ограждение, как у прибалтов предназначено для защиты от нелегальных мигрантов. Какая от этого польза? Максимум это закрытие границ для собственных беженцев и распил средств, хороший такой распил...
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29.11.2020 04:24 Відповісти
От скажи мені петров, яку треба побудувати стіну, щоб вона втримала танки і авацію? Проект називається "Стіна" так і було показано : сітка, засоби спостереження, рокардна дорога, і т.д. Місцями протитанковий рів. А ти, дурнику, думав, що будуть будувати велику китайську стіну, щоб і ядерна бомба не взяла?
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29.11.2020 15:03 Відповісти
дурню, від агресії стіну не можливо збудувати, а ось від одічалих, запросто
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01.12.2020 16:59 Відповісти
Все вокруг должны. У нас бандиты в депутатах а делать с этим что то должен евросоюз.
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28.11.2020 20:33 Відповісти
Запад конечно должен ввести, но вот какого хера вы этих всех прокацапских выродков не посадили - к вам как раз вопрос...
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28.11.2020 20:56 Відповісти
Нафига Сеня бороду отрастил?
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28.11.2020 21:06 Відповісти
Закон физики, "Если в одном месте отнимается, в другом добавляется...!
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29.11.2020 07:57 Відповісти
Какое трогательное письмо Арсений написал Санта Клаусу, но Санта исполняет желания только тех мальчиков, которые слушаются.
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28.11.2020 21:50 Відповісти
А желания послушных кроликов, стало быть тоже не выполняет? Сеня-ж был послушным кроликом, дяде Вове безсопротивления и Крым отдал, и истерик не закатывал...
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29.11.2020 08:02 Відповісти
Арсеній - один із найефективніших політиків. Жаль, що його розум і досвід ця влада не збирається використовувати. Згадую як в 2014 році кандидати в президенти наперебій розказували, якщо виберуть їх в прези то прем"єром стане Яценюк
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28.11.2020 23:05 Відповісти
То вони піарастились...
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29.11.2020 07:59 Відповісти
Маячна повна. Проти ОПЗЖ санкції повинна вводити Україна, а не Захід.
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29.11.2020 00:13 Відповісти
А Сеня хоче і рибку з"їсти, і на сісти...
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29.11.2020 08:03 Відповісти
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».
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29.11.2020 00:25 Відповісти
Яценюк: Захід має запровадити санкції проти депутатів пропутінської партії ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3651
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29.11.2020 01:05 Відповісти
И В ОЧКО ИХ ВСЕХ ОТПОРОТЬ !)
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29.11.2020 08:43 Відповісти
сєня молодець,а ківа гівно безродне.
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29.11.2020 23:17 Відповісти
Однозначно.Вони всіма силами тягнуть нас в Расею(читай СРСР),а в той же час на отримані від москалів срібники не проти користуватись всіма благами європейської цивілізації.
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30.11.2020 09:30 Відповісти
https://uvi.ua/watch/quot-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB-%D1%82%D1%8C-quot-%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D1%96-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_VdM52AuDzmFU4ed.html "Слушай ты, бл*ть": екс-нардепи Добкін і Парасюк поскандалили в прямому ефірі через Майдан
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30.11.2020 10:51 Відповісти
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