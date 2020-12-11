В Одессе задержан криминальный авторитет, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одессе полицейские задержали криминального "авторитета", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе. Также установлено, что оно было похищено в одной из воинских частей Одесской области", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что суд взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, восстановлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.

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