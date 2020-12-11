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В Одессе задержан криминальный авторитет, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одессе полицейские задержали криминального "авторитета", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе. Также установлено, что оно было похищено в одной из воинских частей Одесской области", - говорится в сообщении.

В Одессе задержан криминальный авторитет, - Нацполиция 01

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Злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что суд взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, восстановлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.

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криминалитет (602) Одесса (7885) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+7
Классные у нас суды, наркоману за коробок травы дают 3 года и садят на зону, а тут условно. Я думаю, что 99.99% наших судей должны сидеть, *********, одним словом.
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11.12.2020 18:11
+1
Вор в законе не носит оружие.Запрещено.Не по понятиям.
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11.12.2020 20:17
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редактори (чи хто там замість них), в російській мові цього суб'єкта заведено супроводжувати епітетом "уголовный"
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11.12.2020 17:49 Ответить
попал в поле зрения в 2017?запоздалая эрекция...
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11.12.2020 17:50 Ответить
+
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12.12.2020 11:31 Ответить
бывший князь, а ныне трудящийся Востока,гражданин Гигиенишвили
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11.12.2020 18:03 Ответить
Классные у нас суды, наркоману за коробок травы дают 3 года и садят на зону, а тут условно. Я думаю, что 99.99% наших судей должны сидеть, *********, одним словом.
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11.12.2020 18:11 Ответить
Как хочется, что бы криминал знал ,что он криминал- а не хозяева жизни в Украине!!!!
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11.12.2020 18:33 Ответить
"...Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что суд взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест..."

За такі дії всіх суддів потрібно розстріляти без суду і слідства.
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11.12.2020 19:19 Ответить
Вор в законе не носит оружие.Запрещено.Не по понятиям.
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11.12.2020 20:17 Ответить
А сколько авторитетов пока не задержано? Огласите весь сиписок, пожалуйста!
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12.12.2020 15:59 Ответить
Эти суды ******* точно..задержали - отпустили..задержали - отпустили. Какого хера вам дают такие льготы и зарплаты?
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12.12.2020 17:04 Ответить
 
 