В Одессе задержан криминальный авторитет, - Нацполиция. ВИДЕО
В Одессе полицейские задержали криминального "авторитета", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе. Также установлено, что оно было похищено в одной из воинских частей Одесской области", - говорится в сообщении.
Злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что суд взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, восстановлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За такі дії всіх суддів потрібно розстріляти без суду і слідства.