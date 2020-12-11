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В Одесі затримали кримінального авторитета, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одесі поліцейські затримали кримінального "авторитета", який намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"В автомобілі, на якому переміщався 30-річний вихідець з однієї з пострадянських країн Сходу, поліцейські виявили вогнепальну зброю і боєприпаси. За висновком експерта, зброя виявилася бойовою разом із патронами придатними до стрільби. Також встановлено, що її було викрадено в одній з військових частин Одеської області", - сказано в повідомленні.

В Одесі затримали кримінального авторитета, - Нацполіція 01

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Зловмисник потрапляв у поле зору правоохоронних органів у 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів і вогнепальної зброї його було засуджено до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік і три місяці. Під час перебування на випробувальному терміні правопорушник вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, за що суд взяв його під варту, проте згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 10 млн гривень. Крім цього, відновлено розгляд вироку 2017 року, за яким зловмисник так і не відбув покарання.

Автор: 

криміналітет (301) Одеса (5458) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Классные у нас суды, наркоману за коробок травы дают 3 года и садят на зону, а тут условно. Я думаю, что 99.99% наших судей должны сидеть, *********, одним словом.
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11.12.2020 18:11
+1
Вор в законе не носит оружие.Запрещено.Не по понятиям.
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11.12.2020 20:17
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редактори (чи хто там замість них), в російській мові цього суб'єкта заведено супроводжувати епітетом "уголовный"
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11.12.2020 17:49 Відповісти
попал в поле зрения в 2017?запоздалая эрекция...
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11.12.2020 17:50 Відповісти
+
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12.12.2020 11:31 Відповісти
бывший князь, а ныне трудящийся Востока,гражданин Гигиенишвили
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11.12.2020 18:03 Відповісти
Классные у нас суды, наркоману за коробок травы дают 3 года и садят на зону, а тут условно. Я думаю, что 99.99% наших судей должны сидеть, *********, одним словом.
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11.12.2020 18:11 Відповісти
Как хочется, что бы криминал знал ,что он криминал- а не хозяева жизни в Украине!!!!
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11.12.2020 18:33 Відповісти
"...Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, за что суд взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест..."

За такі дії всіх суддів потрібно розстріляти без суду і слідства.
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11.12.2020 19:19 Відповісти
Вор в законе не носит оружие.Запрещено.Не по понятиям.
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11.12.2020 20:17 Відповісти
А сколько авторитетов пока не задержано? Огласите весь сиписок, пожалуйста!
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12.12.2020 15:59 Відповісти
Эти суды ******* точно..задержали - отпустили..задержали - отпустили. Какого хера вам дают такие льготы и зарплаты?
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12.12.2020 17:04 Відповісти
 
 