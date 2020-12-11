В Одесі затримали кримінального авторитета, - Нацполіція. ВIДЕО

В Одесі поліцейські затримали кримінального "авторитета", який намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"В автомобілі, на якому переміщався 30-річний вихідець з однієї з пострадянських країн Сходу, поліцейські виявили вогнепальну зброю і боєприпаси. За висновком експерта, зброя виявилася бойовою разом із патронами придатними до стрільби. Також встановлено, що її було викрадено в одній з військових частин Одеської області", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Кримінального авторитета 1990-х на прізвисько Бзік застрелили на подвір’ї в матері у Трускавці, - ЗМІ. ФОТО

Зловмисник потрапляв у поле зору правоохоронних органів у 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів і вогнепальної зброї його було засуджено до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік і три місяці. Під час перебування на випробувальному терміні правопорушник вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, за що суд взяв його під варту, проте згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 10 млн гривень. Крім цього, відновлено розгляд вироку 2017 року, за яким зловмисник так і не відбув покарання.