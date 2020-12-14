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Украинские миротворцы вылетели на ротацию в Косово. ВИДЕО

Очередная ротация украинских миротворцев вылетела с военного аэродрома аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт Приштина.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый из новоприбывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошо владеет иностранным языком, имеет прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания. Ротация в Косово у военнослужащих продлится шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Перед отправкой в Косово всем военнослужащим сделали необходимые прививки. Кроме того, они прошли специальную изоляцию и сдали тесты на коронавирус.

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Также все военнослужащие были снабжены средствами индивидуальной защиты на период ротации.

Автор: 

Косово (215) миротворцы (1167)


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Как только из Косово выгнали кацапских "миротворцев", там восстановился мир. Следующим будет Приднестровье и продолжение следует.....
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14.12.2020 20:42 Ответить
подлые твари, везде несут с собой войну и раздор.
Українські миротворці вилетіли на ротацію в Косово - Цензор.НЕТ 4604
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15.12.2020 11:06 Ответить
 
 