Украинские миротворцы вылетели на ротацию в Косово. ВИДЕО

Очередная ротация украинских миротворцев вылетела с военного аэродрома аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт Приштина.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый из новоприбывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошо владеет иностранным языком, имеет прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания. Ротация в Косово у военнослужащих продлится шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Перед отправкой в Косово всем военнослужащим сделали необходимые прививки. Кроме того, они прошли специальную изоляцию и сдали тесты на коронавирус.

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Также все военнослужащие были снабжены средствами индивидуальной защиты на период ротации.