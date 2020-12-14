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Українські миротворці вилетіли на ротацію в Косово. ВIДЕО

Чергова ротація українських миротворців вилетіла з військового аеродрому аеропорту "Бориспіль" у міжнародний аеропорт Приштина.

Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО/ООС, добре володіє іноземною мовою, має прекрасну фізичну підготовку і професійні знання. Ротація в Косово у військовослужбовців триватиме шість місяців", - сказано в повідомленні.

Перед відправкою в Косово всім військовослужбовцям зробили необхідні щеплення. Крім того, вони пройшли спеціальну ізоляцію і здали тести на коронавірус.

Також усі військовослужбовці були забезпечені засобами індивідуального захисту на період ротації.

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Автор: 

Косово (93) миротворці (842)


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Как только из Косово выгнали кацапских "миротворцев", там восстановился мир. Следующим будет Приднестровье и продолжение следует.....
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14.12.2020 20:42 Відповісти
подлые твари, везде несут с собой войну и раздор.
Українські миротворці вилетіли на ротацію в Косово - Цензор.НЕТ 4604
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15.12.2020 11:06 Відповісти
 
 