Українські миротворці вилетіли на ротацію в Косово. ВIДЕО
Чергова ротація українських миротворців вилетіла з військового аеродрому аеропорту "Бориспіль" у міжнародний аеропорт Приштина.
Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО/ООС, добре володіє іноземною мовою, має прекрасну фізичну підготовку і професійні знання. Ротація в Косово у військовослужбовців триватиме шість місяців", - сказано в повідомленні.
Перед відправкою в Косово всім військовослужбовцям зробили необхідні щеплення. Крім того, вони пройшли спеціальну ізоляцію і здали тести на коронавірус.
Також усі військовослужбовці були забезпечені засобами індивідуального захисту на період ротації.
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Григорий Слободянок
показати весь коментар14.12.2020 20:42 Відповісти Мені подобається 1
Alex als
показати весь коментар15.12.2020 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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