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Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть возможное кнопкодавство вместо Суркиса. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть возможное кнопкондавство в Верховной Раде во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом Разумков сообщил по результатам совещания всех фракций и групп, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к комитету. Поступило заявление от двух фракций, оно будет расписано и направлено ​​на комитет. На ближайшем заседании комитета, которое состоится по графику, рассмотреть ситуацию, которая, возможно, имела место в одном из голосований вчера и изучить эту ситуацию на регламентном комитете", - сказал он.

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Автор: 

ВР (29258) Суркис (338) кнопкодавство (102) Разумков Дмитрий (1521) Шкарлет Сергей (297)


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"Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
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18.12.2020 12:10 Ответить
можно еще шкаралета назначить расследовать нарушения при назначении шкаралета.
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18.12.2020 12:23 Ответить
А сделать голосование по отпечатку пальца слабо? Копеечная вещь, но работать будет. В каждом третьем телефоне есть, если что. Но, видать, не хотца.
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18.12.2020 12:34 Ответить
та ну краще вже одразу чіп у те місце, де у людей мозок, щоб кнопка нажималась лише у присутості носія, та і не погано, щоб пищала при покиданні зали у невстановлений час, а мо ще і при виїзді за кордон.
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18.12.2020 12:55 Ответить
ОДНО ИЗ ГОЛОСОВАНИЙ КНОПКОДАВСТТВО?давшее РОВНО 226 голосов - **** Разумков , это твои опозажописты фальсифицировали выборы министра-вора в образовании!
РАЗУМКОВ ТЫ РЕГИОНАЛНОКРЕМЛЕВСКАЯ МРАЗЬ - ПРодажная и фальшивая!
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18.12.2020 12:41 Ответить
а заголовок придурок писав!
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18.12.2020 12:53 Ответить
 
 