Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть возможное кнопкодавство вместо Суркиса. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть возможное кнопкондавство в Верховной Раде во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.
Об этом Разумков сообщил по результатам совещания всех фракций и групп, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к комитету. Поступило заявление от двух фракций, оно будет расписано и направлено на комитет. На ближайшем заседании комитета, которое состоится по графику, рассмотреть ситуацию, которая, возможно, имела место в одном из голосований вчера и изучить эту ситуацию на регламентном комитете", - сказал он.
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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