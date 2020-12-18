Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть возможное кнопкодавство вместо Суркиса. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету рассмотреть возможное кнопкондавство в Верховной Раде во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом Разумков сообщил по результатам совещания всех фракций и групп, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к комитету. Поступило заявление от двух фракций, оно будет расписано и направлено ​​на комитет. На ближайшем заседании комитета, которое состоится по графику, рассмотреть ситуацию, которая, возможно, имела место в одном из голосований вчера и изучить эту ситуацию на регламентном комитете", - сказал он.

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.