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ВР (27373) кнопкодавство (102) Разумков Дмитрий (1520)

Рада хочет усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры, - Разумков

Рада хочет усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры, - Разумков

Разумков поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил Разумков после совещания представителей всех депутатских фракций и групп вместе с премьер-министром.

Разумков поручил разработать изменения в законодательство относительно увеличения штрафов за кнопкодавство, а также ужесточить уголовную ответственность.

"Это совместная позиция всех депутатских фракций и групп… разработать изменения в законодательство, которые бы ввели более жесткую ответственность за неперсональное голосование и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках административной (ответственности. - Ред.). Это необходимо сделать до 15 января", - рассказал спикер парламента.

Кроме того, Разумков сообщил, что в Верховной Раде могут установить дополнительные камеры.

"Также все фракции обратились с предложением установить дополнительные камеры в зале, которые бы фиксировали неперсональнок голосование. Там где их нет, например, в ложах. Во всех ложах", - сказал Разумков.

Также спикер сообщил, что фракции договорились, что голосовать можно будет только на отведенных для фракций, групп местах еще в начале работы Рады, а все остальные будут отключены от системы Рада.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Читайте: Разумков обещает разобраться с вероятным кнопкодавством при назначении Шкарлета: У нас действует закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование

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Топ комментарии
+6
"Разумков поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование."
Зачем? Кого наказали по действующим нормам?
Суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения?
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18.12.2020 11:52
+3
До этого времени не было?
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18.12.2020 11:36
+1
Да сделайте уже чтоб можно было онлайн голосовать через Дiю или спецпрогу и закройте эту позорную тему !
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18.12.2020 11:38
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До этого времени не было?
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18.12.2020 11:36 Ответить
Да сделайте уже чтоб можно было онлайн голосовать через Дiю или спецпрогу и закройте эту позорную тему !
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18.12.2020 11:38 Ответить
Давайте сюда волка Шоопять.
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18.12.2020 11:39 Ответить
"Разумков поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование."
Зачем? Кого наказали по действующим нормам?
Суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения?
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18.12.2020 11:52 Ответить
Не треба ніякої ТЕОРЕТИЧНОЇ кримінальної відповідальності. Достатньо запровадити норму, за якою АВТОМАТИЧНО депутат, що проголосував чужою карткою, і депутат, який передав свою картку іншому, втрачають мандати і повертають всю свою зарплатню, отриману з початку каденції та втрачають право будь-коли будь-куди обиратися (на будь-які посади у виборні органи влади). І все це зразу ж після ПЕРШОГО зафіксованого випадку!
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18.12.2020 12:59 Ответить
УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА УЖЕСТОЧАЮТ это безобразие
мляди !!!!!!!!!! .
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18.12.2020 11:53 Ответить
Монобильшисть уже не так монолитна

Сначала слуги успеют накнопкодавить все, что им нужно, а потом "ужесточат"
Может быть.
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18.12.2020 11:55 Ответить
А камеры где?т В СИЗО?.
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18.12.2020 12:08 Ответить
одиночки
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18.12.2020 12:21 Ответить
И Обязать всю свою переписку подставлять под Камеры и чтобы это Было достоянием Гласности. Говорят , что Дно , - та до Дна еще есть пространство и блеск ума еще даст о себе знать в полной мере.
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18.12.2020 12:27 Ответить
Знову імпотенти імітують бурхливу діяльність.
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18.12.2020 12:28 Ответить
Задолбали уже эти 450 дармоедов на шее народа. Ума не хватает решить вопрос о невозможности кнопкодавить и продаваться. Сколько можно уже терпеть эти издевательства. Стыдно смотреть на их работу. Людям жрать нечего и лечится негде., а они играют на нервах.
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18.12.2020 12:49 Ответить
Та заведіть порядок, за яким депутату особисто за посвідченням видається картка для голосування лише, коли він в день пленарних засідань заходить до будівлі ВР, і відбирається на виході з цієї будівлі (поки не здаш -- не вийдеш). І все, кнопкодавства більше не буде (хіба що за того, кому раптом захотілося у вбиральню чи буфет). Як варіант, пропонований підхід можна посилити, взагалі видаючи та відбираючи картку для голосування прямо на поверсі, де вхід до зали пленарних засідань. Запровадити це можна буквально протягом кількох днів, і коштувати буде на рівні місячної зарплатні службовця, який буде займатися видачею.
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18.12.2020 12:51 Ответить
Любий китайський телефон за 3 рублі має сканер відпичатків пальців. Депутати незнають
шо воно таке? Але ціль інша: камера- слідство- суд- камера (тюрма) = грошенят зібрати )))
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18.12.2020 15:40 Ответить
 
 