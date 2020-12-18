Рада хоче посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери, - Разумков
Разумков доручив профільному комітету до 15 січня розробити зміни до законодавства України, які б посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за неперсональне голосування.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, Разумков доручив розробити зміни до законодавства щодо збільшення штрафів за кнопкодавство, а також посилити кримінальну відповідальність.
"Це спільна позиція всіх депутатських фракцій і груп... розробити зміни до законодавства, які б ввели більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування і в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках адміністративної (відповідальності. - ред.). Це необхідно зробити до 15 січня" , - розповів спікер парламенту.
Крім того, Разумков повідомив, що у Верховній Раді можуть встановити додаткові камери.
"Також усі фракції звернулися з пропозицією встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональні голосування. Там, де їх немає, наприклад, в ложах. У всіх ложах", - сказав Разумков.
Також спікер повідомив, що фракції домовилися, що голосувати можна буде тільки на відведених для фракцій і груп місцях ще на початку роботи Ради, а всі інші будуть відключені від системи Рада
Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.
Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.
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Зачем? Кого наказали по действующим нормам?
Суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения?
мляди !!!!!!!!!! .
Сначала слуги успеют накнопкодавить все, что им нужно, а потом "ужесточат"
Может быть.
шо воно таке? Але ціль інша: камера- слідство- суд- камера (тюрма) = грошенят зібрати )))