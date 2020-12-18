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Рада хоче посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери, - Разумков

Рада хоче посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери, - Разумков

Разумков доручив профільному комітету до 15 січня розробити зміни до законодавства України, які б посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за неперсональне голосування.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, Разумков доручив розробити зміни до законодавства щодо збільшення штрафів за кнопкодавство, а також посилити кримінальну відповідальність.

"Це спільна позиція всіх депутатських фракцій і груп... розробити зміни до законодавства, які б ввели більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування і в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках адміністративної (відповідальності. - ред.). Це необхідно зробити до 15 січня" , - розповів спікер парламенту.

Крім того, Разумков повідомив, що у Верховній Раді можуть встановити додаткові камери.

"Також усі фракції звернулися з пропозицією встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональні голосування. Там, де їх немає, наприклад, в ложах. У всіх ложах", - сказав Разумков.

Також спікер повідомив, що фракції домовилися, що голосувати можна буде тільки на відведених для фракцій і груп місцях ще на початку роботи Ради, а всі інші будуть відключені від системи Рада

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

Читайте: Разумков обіцяє розібратися з імовірним кнопкодавством під час призначення Шкарлета: У нас діє закон про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування
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Топ коментарі
+6
"Разумков поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование."
Зачем? Кого наказали по действующим нормам?
Суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения?
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18.12.2020 11:52
+3
До этого времени не было?
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18.12.2020 11:36
+1
Да сделайте уже чтоб можно было онлайн голосовать через Дiю или спецпрогу и закройте эту позорную тему !
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18.12.2020 11:38
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До этого времени не было?
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18.12.2020 11:36 Відповісти
Да сделайте уже чтоб можно было онлайн голосовать через Дiю или спецпрогу и закройте эту позорную тему !
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18.12.2020 11:38 Відповісти
Давайте сюда волка Шоопять.
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18.12.2020 11:39 Відповісти
"Разумков поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование."
Зачем? Кого наказали по действующим нормам?
Суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения?
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18.12.2020 11:52 Відповісти
Не треба ніякої ТЕОРЕТИЧНОЇ кримінальної відповідальності. Достатньо запровадити норму, за якою АВТОМАТИЧНО депутат, що проголосував чужою карткою, і депутат, який передав свою картку іншому, втрачають мандати і повертають всю свою зарплатню, отриману з початку каденції та втрачають право будь-коли будь-куди обиратися (на будь-які посади у виборні органи влади). І все це зразу ж після ПЕРШОГО зафіксованого випадку!
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18.12.2020 12:59 Відповісти
УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА УЖЕСТОЧАЮТ это безобразие
мляди !!!!!!!!!! .
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18.12.2020 11:53 Відповісти
Монобильшисть уже не так монолитна

Сначала слуги успеют накнопкодавить все, что им нужно, а потом "ужесточат"
Может быть.
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18.12.2020 11:55 Відповісти
А камеры где?т В СИЗО?.
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18.12.2020 12:08 Відповісти
одиночки
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18.12.2020 12:21 Відповісти
И Обязать всю свою переписку подставлять под Камеры и чтобы это Было достоянием Гласности. Говорят , что Дно , - та до Дна еще есть пространство и блеск ума еще даст о себе знать в полной мере.
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18.12.2020 12:27 Відповісти
Знову імпотенти імітують бурхливу діяльність.
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18.12.2020 12:28 Відповісти
Задолбали уже эти 450 дармоедов на шее народа. Ума не хватает решить вопрос о невозможности кнопкодавить и продаваться. Сколько можно уже терпеть эти издевательства. Стыдно смотреть на их работу. Людям жрать нечего и лечится негде., а они играют на нервах.
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18.12.2020 12:49 Відповісти
Та заведіть порядок, за яким депутату особисто за посвідченням видається картка для голосування лише, коли він в день пленарних засідань заходить до будівлі ВР, і відбирається на виході з цієї будівлі (поки не здаш -- не вийдеш). І все, кнопкодавства більше не буде (хіба що за того, кому раптом захотілося у вбиральню чи буфет). Як варіант, пропонований підхід можна посилити, взагалі видаючи та відбираючи картку для голосування прямо на поверсі, де вхід до зали пленарних засідань. Запровадити це можна буквально протягом кількох днів, і коштувати буде на рівні місячної зарплатні службовця, який буде займатися видачею.
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18.12.2020 12:51 Відповісти
Любий китайський телефон за 3 рублі має сканер відпичатків пальців. Депутати незнають
шо воно таке? Але ціль інша: камера- слідство- суд- камера (тюрма) = грошенят зібрати )))
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18.12.2020 15:40 Відповісти
 
 