Рада хоче посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери, - Разумков

Разумков доручив профільному комітету до 15 січня розробити зміни до законодавства України, які б посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за неперсональне голосування.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, Разумков доручив розробити зміни до законодавства щодо збільшення штрафів за кнопкодавство, а також посилити кримінальну відповідальність.

"Це спільна позиція всіх депутатських фракцій і груп... розробити зміни до законодавства, які б ввели більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування і в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках адміністративної (відповідальності. - ред.). Це необхідно зробити до 15 січня" , - розповів спікер парламенту.

Крім того, Разумков повідомив, що у Верховній Раді можуть встановити додаткові камери.

"Також усі фракції звернулися з пропозицією встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональні голосування. Там, де їх немає, наприклад, в ложах. У всіх ложах", - сказав Разумков.

Також спікер повідомив, що фракції домовилися, що голосувати можна буде тільки на відведених для фракцій і груп місцях ще на початку роботи Ради, а всі інші будуть відключені від системи Рада

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення в ході голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був Григорій Суркіс, якого не було в цей час у Верховній Раді.

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