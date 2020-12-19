Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного проходят учения спецназовцев пограничной комендатуры быстрого реагирования в рамках программы JMTG-U

С начала ноября текущего года спецназовцы пограничной комендатуры быстрого реагирования (ПКБР) тренировались в рамках JMTG-U (Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина) на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Вчера, как подчеркивается, были подведены итоги батальонных тактических учений, на которых иностранные коллеги отметили высокий уровень подготовки украинских пограничников и слаженность действий подразделения Госпогранслужбы.

В ходе учений офицеры ПКБР отрабатывали вопросы управления подразделением и огнем во время прикрытия государственной границы и борьбы с диверсионно-разведывательными группами по стандартам НАТО с указанием действий подразделений на местности.

Бойцы пограничного спецотряда "Шквал" осуществляли прикрытие государственной границы в районе выполнения задания. Пограничники отработали поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, проведение стабилизационных действий. В частности действия во время ухода пограничного подразделения в запасной район после вторжения через государственную границу превосходящих сил противника.

В сообщении также отмечается, что обучение пограничников в рамках программы JMTG-U проходят совместно с 58-й отдельной мотопехотной бригадой имени гетмана Ивана Выговского Вооруженных Сил Украины и завершатся в конце декабря бригадными тактическими учениями.









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