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Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного проходят учения спецназовцев пограничной комендатуры быстрого реагирования в рамках программы JMTG-U

С начала ноября текущего года спецназовцы пограничной комендатуры быстрого реагирования (ПКБР) тренировались в рамках JMTG-U (Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина) на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Вчера, как подчеркивается, были подведены итоги батальонных тактических учений, на которых иностранные коллеги отметили высокий уровень подготовки украинских пограничников и слаженность действий подразделения Госпогранслужбы.

В ходе учений офицеры ПКБР отрабатывали вопросы управления подразделением и огнем во время прикрытия государственной границы и борьбы с диверсионно-разведывательными группами по стандартам НАТО с указанием действий подразделений на местности.

Бойцы пограничного спецотряда "Шквал" осуществляли прикрытие государственной границы в районе выполнения задания. Пограничники отработали поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, проведение стабилизационных действий. В частности действия во время ухода пограничного подразделения в запасной район после вторжения через государственную границу превосходящих сил противника.

В сообщении также отмечается, что обучение пограничников в рамках программы JMTG-U проходят совместно с 58-й отдельной мотопехотной бригадой имени гетмана Ивана Выговского Вооруженных Сил Украины и завершатся в конце декабря бригадными тактическими учениями.

Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО 01
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО 02
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО 03
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Десантно-штурмовые войска учились на юге Украины удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6479) НАТО (10002) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+4
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4903
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19.12.2020 13:46
+1
Якщо не встануть люди за Тетяну Чорновіл, то вже не буде майданів...
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19.12.2020 13:43
+1
кацапи всир*ються від цього фото
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19.12.2020 14:25
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Правила форума Совет форумчан
діло нужне..але якщо кацап попре, то танки будуть на Дарниці у Києві через дві години..
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19.12.2020 13:40 Ответить
двигаются как беременные тараканы
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19.12.2020 14:23 Ответить
та хрен там
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19.12.2020 14:25 Ответить
"...то танки будуть на Дарниці у Києві через дві години..",

то якщо вони через Рекявік поїдуть,
а навпростець, городами та левадами за 10 хвилин домчать



баклан.....
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19.12.2020 18:13 Ответить
а шо веселого у тому, що нам вже декілька років парять про надміцну армію..? тільки немає авіації..і флоту..а без авіації у ******** війні можна бути лише міцним партизанським загоном..
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21.12.2020 19:48 Ответить
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:40 Ответить
Якщо не встануть люди за Тетяну Чорновіл, то вже не буде майданів...
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19.12.2020 13:43 Ответить
согласен идиот- идиотские это более менее а вот идиот понимающий что он идиот и играющий идиота это таки самое западло...
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19.12.2020 13:45 Ответить
Спецназ пограничной комендатуры быстрого реагирования провел учения по прикрытию госграницы по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 4903
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19.12.2020 13:46 Ответить
Спецпризначенці прикордонної комендатури швидкого реагування провели навчання з прикриття держкордону за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 6355
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19.12.2020 14:19 Ответить
кацапи всир*ються від цього фото
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19.12.2020 14:25 Ответить
так, симпатичний значок
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19.12.2020 14:26 Ответить
ну це ж просто такий піксель, так?
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19.12.2020 14:35 Ответить
В Германии тоже всырались от таких фото !
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19.12.2020 14:51 Ответить
Вот они приоритеты руководства ДПСУ - западное направление усиливаем, а восточное - пихуй!(с) и вновь созданный ПКШР "Харьков" по-прежнему в жопе
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19.12.2020 14:41 Ответить
А беспилотники где?
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19.12.2020 14:45 Ответить
Це ті файні хлопці, що в 2014 році захистили український Крим від російської окупації?
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19.12.2020 17:27 Ответить
Те были не файни, а местные, сменили нашивки и перешли в армию РФ.
Были бы галычаны, Крым остался украинским
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19.12.2020 21:32 Ответить
 
 