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Новости Видео Бюджет-2021
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После первого квартала 2021 года госбюджет может быть пересмотрен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил пересмотр Госбюджета на 2021 год, если будет увеличение выполнения доходов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Народные депутаты, Верховная Рада, вовремя приняли правительственный вариант бюджета на 2021 год. Работа была непростой, она была сделана не в 5 утра и не 31 декабря. ... Важной философией этого бюджета остается его реалистичность и сбалансированность. Если будем видеть увеличение выполнения доходов, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, могут увеличить социальные выплаты, в том числе и заработную плату врачей. 

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Автор: 

госбюджет (1186) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+2
Ога, тобто, коли в першому кварталі просруть всі гроші закладені на рік-бюджет переглянуть. Геніально!
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23.12.2020 14:25
+2
Чтоб принять бюджет, нужны импичмент и перевыборы.
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23.12.2020 14:28
+1
Правильно, будем дороги строить как зима пройдет. Это самое главное в жизни!!!
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23.12.2020 14:26
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Ога, тобто, коли в першому кварталі просруть всі гроші закладені на рік-бюджет переглянуть. Геніально!
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23.12.2020 14:25 Ответить
Так і буде
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23.12.2020 14:28 Ответить
Якщо крупний бізнес перестане мінімізувати податки через ФОПи то надходження до бюджетів всіх рівнів зростуть. Тому так важливо ввести касові апарати для ФОПів вже з 2021 року.
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23.12.2020 14:35 Ответить
Також більшість ФОПів не хочуть введення касових апаратів, щоб податкова не знала їх реальні доходи і вони продовжували сплачувати копійки до бюджету на 1-й і 2-й групі
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23.12.2020 14:52 Ответить
Правильно, будем дороги строить как зима пройдет. Это самое главное в жизни!!!
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23.12.2020 14:26 Ответить
Чтоб принять бюджет, нужны импичмент и перевыборы.
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23.12.2020 14:28 Ответить
Главное в нашем деле этот, как его...Рюализм. Но все-же позволю не согласиться: не после первого квартала будет пересмотр, а после 95квартала. И это будет уже в январе 2021.
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23.12.2020 14:28 Ответить
Ура!
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23.12.2020 14:30 Ответить
Шмигаль вангує, що після першого Кварталу до влади прий де другий?
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23.12.2020 14:33 Ответить
еще ни одной гривни нового бюджета не потрачено,да и не собрано...а уже плановый секвестр после 1 квартала.
воистину специалюги и виртуозы
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23.12.2020 14:44 Ответить
А после 95-го квартала там уже и пересматривать будет нечего.
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23.12.2020 14:46 Ответить
Вже було. Якраз в першому кварталі поточного року. Подія називалась (називається) "секвестр". І він - буде. Бо поточний бюджет складено не для країни, а для наіпалова МВФ.
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23.12.2020 14:56 Ответить
и так перед каждым праздником!!! Во контора!!!
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23.12.2020 16:10 Ответить
 
 