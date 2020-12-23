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После первого квартала 2021 года госбюджет может быть пересмотрен, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил пересмотр Госбюджета на 2021 год, если будет увеличение выполнения доходов.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Народные депутаты, Верховная Рада, вовремя приняли правительственный вариант бюджета на 2021 год. Работа была непростой, она была сделана не в 5 утра и не 31 декабря. ... Важной философией этого бюджета остается его реалистичность и сбалансированность. Если будем видеть увеличение выполнения доходов, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", - подчеркнул глава правительства.
По словам Шмыгаля, могут увеличить социальные выплаты, в том числе и заработную плату врачей.
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