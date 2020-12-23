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Після першого кварталу 2021 року держбюджет може бути переглянутий, - Шмигаль. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допустив перегляд Держбюджету на 2021 рік, якщо буде збільшення виконання доходів.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Народні депутати, Верховна Рада, вчасно ухвалили урядовий варіант бюджету на 2021 рік. Робота була непростою, вона була зроблена не о 5 ранку і не 31 грудня. ... Важливою філософією цього бюджету залишається його реалістичність і збалансованість. Якщо будемо бачити збільшення виконання доходів, то після першого кварталу бюджет може бути і буде переглянутий", - підкреслив глава уряду.
За словами Шмигаля, можуть збільшити соціальні виплати, в тому числі і заробітну плату лікарів.
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+2 Myroslav Hrabovsky
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+2 IMPERIUM LEGIONIS #424687
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