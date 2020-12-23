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Новини Відео Бюджет-2021
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Після першого кварталу 2021 року держбюджет може бути переглянутий, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допустив перегляд Держбюджету на 2021 рік, якщо буде збільшення виконання доходів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати, Верховна Рада, вчасно ухвалили урядовий варіант бюджету на 2021 рік. Робота була непростою, вона була зроблена не о 5 ранку і не 31 грудня. ... Важливою філософією цього бюджету залишається його реалістичність і збалансованість. Якщо будемо бачити збільшення виконання доходів, то після першого кварталу бюджет може бути і буде переглянутий", - підкреслив глава уряду.

За словами Шмигаля, можуть збільшити соціальні виплати, в тому числі і заробітну плату лікарів.

Також читайте: Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко

Автор: 

держбюджет (2394) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+2
Ога, тобто, коли в першому кварталі просруть всі гроші закладені на рік-бюджет переглянуть. Геніально!
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23.12.2020 14:25
+2
Чтоб принять бюджет, нужны импичмент и перевыборы.
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23.12.2020 14:28
+1
Правильно, будем дороги строить как зима пройдет. Это самое главное в жизни!!!
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23.12.2020 14:26
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Ога, тобто, коли в першому кварталі просруть всі гроші закладені на рік-бюджет переглянуть. Геніально!
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23.12.2020 14:25 Відповісти
Так і буде
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Якщо крупний бізнес перестане мінімізувати податки через ФОПи то надходження до бюджетів всіх рівнів зростуть. Тому так важливо ввести касові апарати для ФОПів вже з 2021 року.
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23.12.2020 14:35 Відповісти
Також більшість ФОПів не хочуть введення касових апаратів, щоб податкова не знала їх реальні доходи і вони продовжували сплачувати копійки до бюджету на 1-й і 2-й групі
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23.12.2020 14:52 Відповісти
Правильно, будем дороги строить как зима пройдет. Это самое главное в жизни!!!
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23.12.2020 14:26 Відповісти
Чтоб принять бюджет, нужны импичмент и перевыборы.
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Главное в нашем деле этот, как его...Рюализм. Но все-же позволю не согласиться: не после первого квартала будет пересмотр, а после 95квартала. И это будет уже в январе 2021.
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Ура!
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23.12.2020 14:30 Відповісти
Шмигаль вангує, що після першого Кварталу до влади прий де другий?
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23.12.2020 14:33 Відповісти
еще ни одной гривни нового бюджета не потрачено,да и не собрано...а уже плановый секвестр после 1 квартала.
воистину специалюги и виртуозы
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23.12.2020 14:44 Відповісти
А после 95-го квартала там уже и пересматривать будет нечего.
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23.12.2020 14:46 Відповісти
Вже було. Якраз в першому кварталі поточного року. Подія називалась (називається) "секвестр". І він - буде. Бо поточний бюджет складено не для країни, а для наіпалова МВФ.
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23.12.2020 14:56 Відповісти
и так перед каждым праздником!!! Во контора!!!
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23.12.2020 16:10 Відповісти
 
 