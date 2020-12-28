"У вас не должно быть ограничений. Вы не должны раскаиваться за сделанное. "Преступление и наказание" Достоевского - это мерзкая книга", - воевавший за "Л/ДНР" российский неонацист Мильчаков. ВИДЕО

Воевавший в подразделениях российских террористов на Донбассе российский неонацист и садист Алексей Мильчаков рассказал о "логике нормального русского человека".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мильчаков заявил, что не имеет моральных ограничений и никогда не собирается раскаиваться в чем-либо.

"У меня нет моральных ограничений. Пусть их и у вас не будет. Вы должны понимать, что если вы сделали что-то, то не должны расскаиваться, как в этой мерзкой книге "Преступление и наказание", которую детям дают читать. А я считаю что это произведение Достоевского действительно мерзкое. Вы должны понимать, что не должны раскаиваться, а должны сделать все, чтобы вы были живой, здоровый, красивый и улыбающийся, а противник, в лучшем случае для него, мертв", - заявил неонацист в интервью российским пропагандистам.

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