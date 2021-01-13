РУС
"Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

Изюмский депутат, экс-коммунист Анатолий Фомичевский использовал городской тарифный митинг для пропаганды российской вакцины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с места проведения акции протеста, группа пожилых женщин заявляет о намерении вакцинироваться исключительно вакциной российского производства. 

"Мы будем вакцинироваться, если российская вакцина будет... Испробуем на себе, а потом деткам... Мы американской вакцине не верим! Гадость нам какую-то уколят", - говорят женщины.

Фомичевский сказал, что и сам готов вакцинироваться российской вакциной и намерен требовать ее закупки от всех государственных органов.

Фомичевский находится в базе "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов.

Видео Ізюм TV

вакцина (3815) карантин (16729) протест (5905) Изюм (287) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Деток они потом своих, юля, уколют)))))
когда вы уже сдохните старые курицы!
каждой - по три новичка5.. а лучше - по пять)) дорогу на кладбище им уже построили))
на самом деле, это тот же контингент который жег автобусы в Санжарах или перекапывал дороги во Львовский области.
И этот же контингент линчевал врачей во время эпидемии чумы в Европе потому что врачи "отравляют воду".
Они никуда не денутся, нам с ними жить. Единственное лекарство - ограничивать таких в праве голоса на выборах.
Премия Дарвина.
Ця гидота з РФ ще більш шкідлива ніж з США, бо там в РФ вже немає науки, і там немає фахівців, що лікують, там лише учні доктора Майрановського, які вміють тільки вбивати як Навального чи Скрипаля. З таким успіхом можна вколоти глюкози з написом "Спутнік" .
Три старые калеки и проплаченный депутат Мертвечука, это не акция, это цирк.
Колитесь, совкодрочеры, скорее передохнете.
Ну вот что выбешивает просто, это скотское прикрытие "детками" и прочим соплевыжимательным закидоном... Не верят- нахер с пляжа, им самим не верят в первую, вторую и третью очередь. Вояки- за женщинами и детьми, женщины за детей, а дети то за кем спрячутся, не желают ответить эти прикацапленные твари? Я то помню прекрасно, Янека выбирали- о детях чес стоял, Зелю проталкивали, опять детьми попрекали, скоты... "Вы лишаете детей будущего" где оно, будущее? Подсрачниками кобыл старых, по норам, чтобы сидели и на улицу вместе с детьми не совались, за детьми и смотрели- больше пользы будет... Доколе старые безмозглые крысы решать за детей будут, что тем лучше?
тут я 100% підтримую. таких тільки російською вакциною.
Це якась московська глибинка… йклмн!!!
рідненька Малороссія - Лівобережжя.
ті падлюки, які при Мазепі не шведів, а кацапів підтримали
уколите их сразу в ... голову, чтоб наверняка и не долго мучились

"каждому свое" было написано на воротах одного "учреждения"

пусть колятся и личинок своих колят - нам больше Пфайзера достанется
Я только ЗА!!!!!
И наш ПФ тоже!
Скинемся народом этим бабкам ватницам на билет в одну сторону?
Ваты в Украине - половина, а в правительстве и того больше, жаль только патриотов на передовой.
Росiйськомовнi колаборанти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Слава Україні!
Я даже "ЗА", чтоб эту вату кололи кацапской вакциной
Я был против закупки российской вакцины, но теперь вижу, что надо. Надо таких маразматиков колоть именно ей. Смысл их спасать?
Закупать Спутник только за счет благотворителей- Медведчука, Бойко, Кивы, Мураева. Не из бюджета. Даже за упокой такой ваты не хочу платить свои налоги.
Російським Спутніком?
Ну, ну:
https://petition.president.gov.ua/petition/111516
Результат роботи ОПЗЖ і російських телеканалів. А влада що? А влада, це і Дубінські, і Деркачі, і Татарови, і Єрмаки, і тисячі куплених і перепроданих, і тисячі агентів Москви.
А Вовік - проект Кремля.
Ну так в чому проблема- звіздуйте в кацапію,і вакцинуйтесь,скільки влізе.
Повністю підтримую ініціатиуву цих бабушек! Вколіть їх спутніком москальським якнаскоріше!
А зачем на них американскую тратить? Пусть колется и РФ оплатит. Логично
Всех опознать и уколоть Спутником
ну кака проблема, пусть в аптеках будет продаваться, пенсионэрам скидка, пусть покупают и ширяются до упаду..., а закупит пусть степанов через свои прокладки, или что там у него..., специально для бабушек российскую... и вообще, я предлагаю референдум - или российскую для пенсионэров, но по 3 или американскую для вменяемых, но по 5... ))))
Руську за гроші при 100% ввізному миту, американську безкоштовно. Це буде справедливо та корисно!
А Степанов молодца, видно договорился в Елдаком, что с каждой дозы будет Елдаку бакс заносить, вот и творит, что хочет.

А может с самим Бубочкой договорился - что ему будет бакс заносить. Но адекватные граждане Украины по прежнему считают, что некоторых министров нужно не увольнять, а расстреливать.
Мобілізувати на фронт, там його вакцинують руською вакциною в голову.
этим старым, безмозглым блдм кацапскую вакцину (если такое возможно) нужно колоть в первую очередь.. для спасения их же внуков от "взрослой" тупости..
Колите вате российскую - быстрее зажмурится
Постановочное видео, очевидно же.
согласен! антиукраинская пропаганда идет в Украине полным ходом,с молчаливого согласия Зеленского! видимо ето плата за "перемирие" на Донбассе
Никакое оно не постановочное. Лично знаю человека, который был на двух Майданах, помогал армии и который это видео делал. Ничего он не ставил. И видео тупо спёрто, просто вырезан кусочек из полного: https://www.facebook.com/izyum.tv/videos/970437416817027 Изюмчане ПРОТИВ тарифов и ЗА российскую вакцину! И канал "Ізюм TV" - молодой (всего 10 месяцев ему) проукраинский канал в ватоголовом городе Изюм. Найдите там что-то пророссийское или просоветское: https://www.facebook.com/izyum.tv А ватничики там или постепенно уходят в ЧС, или язык в заднице прячут, или общаются аккуратно, как вот после этой публикации https://www.facebook.com/izyum.tv/photos/a.111676260480222/225241269123720/ Всі, хто скучив за СРСР та бажає до нього повернутися, тепер мають реальну можливість жити в зниклій країні! Это пост от администратора канала и группы. А то, что бешеные бабки несут российскую пропаганду - это показатель вседозволенности в условиях войны с рашкой.
Надеюсь это произойдет. По другому этот совковый ватоскот,голосующий за вражин Украины, подыхать принципиально не хочет.
Даже готов оплатить нескольким этим животным билет на концерт кобзона ввиде спутника пять
Хоть я по возрасту и отношусь к этой категории населения, но я с вами полностью согласна. )
Адекватность не определяется возрастом.Скорее воспитанием,образованием и наличием развитого мозга.
Руска свинота вакцину хоче.
Изюмский депутат, экс-коммунист Анатолий Фомичевский использовал городской тарифный митинг для пропаганды российской вакцины. Источник: https://censor.net/ru/v3241515

ТАКИХ ТВАРИН ТРЕБА ПОЗБАВЛЯТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДЕПОРТУВАТИ НА МОСКОВІЮ
Только "Новичок", только хардкор!
Фомичевский находится https://myrotvorets.center/criminal/fomichevskij-anatolij-stanislavovich/?fbclid=IwAR1vPHhlCEJ5olt-8w9RzSe2ONOHRTT3R8-jfMGDWgWIRLj5gLZNryiSo4Q в базе "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов

а куда смотрит СБУ? за что мы налоги им платим?
а что такое этот "Миротворец"? А ничего, пшик.
https://censor.net/ru/user/479849,кацапа,а вот судя по лайкам -ни один украинец с тобой не согласен!

а посему-в спам москальное животное!
да чего мелочиться, внеси меня в Миротворец сразу, я свои данные дам.
https://censor.net/ru/user/479849,свинорус, приезжай сразу ко мне в Одессу-угощу тебя шашлыком по-одесски ,как на 2 мая
ну, значит ты согласен что толку с того "миротворца" = 0.
Вон ватная подстилка Ани Лорак приехала из Раши в Киев снимать новый клип, и никакие "миротворцы" ей не помеха.
нужно на всех украинских каналах говорить,что нельзя доверять стране-агрессору и покупать у них вакцину: неизвестно что они там набодяжат,-может Новичок
всім опзжопівцям дати спутнік хай коляться під відосіки 95 кварталу
комуняцкая тварь
сегодня на 112 канале выскочил знаете кто? старпёр Симоненко! такая ж тема горячая - - тарифы! и Бойко верещит російською мовою! Усі умови для наших старопёрок-баб!
Явка на виборах президента склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%) За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців .Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45% голосів виборців. Ще 2,31% виборців свої бюлетені зіпсували, адже у них вже немає графи "проти всіх". А ці бабки не полінувалися, дерлися на вибори з останніх сил і проголосували за Зе та ОПЗЖ. З ними все зрозуміло, а ось ці гребані 38,63%...? Какая разніца??? Маємо що маємо! Карма. Херово що б'є і всіх інших!
Явка на виборах президента склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%) За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців .Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45% голосів виборців. Ще 2,31% виборців свої бюлетені зіпсували, адже у них вже немає графи "проти всіх". А ці бабки не полінувалися, дерлися на вибори з останніх сил і проголосували за Зе та ОПЗЖ. З ними все зрозуміло, а ось ці гребані 38,63%...? Какая разніца??? Маємо що маємо! Карма. Херово що б'є і всіх інших!
всех совкопитеков можно и нужно вакцинировать росийской вакциной, быстрее подохнут
Эх. Пристрелить бы их, чтобы не мучились. Только "Общество защиты животных" - против.
Сделать бы им прививку и желательно прямо в мозг.
*****,я далеко не молод,но как же задолбали эти старперды!!!
Зайдите в любую больничную палату в РФ и внимательно посмотрите вокруг.Вы не увидите медицинского оборудования изготовленного в РФ.Да и качественного лекарства не найдете. Так как же могли эти "ученые"вдруг изобрести вакцину им. Путина / с ПУТНИК V /володя/ в такие короткие сроки? Может она уже была у них? Столетиями ничего путевого не производили и вдруг ПРОРЫВ? Лажа все это.Пусть Путин сам ее колет.
Какие то эти митинги не стихийные, похоже, что организованы из одного центра.
Что самое интересное, эти люди никакой вакциной не собираются вакцинироваться.
В точку!!! Она до них просто не дойдёт...ведь в планах госздрава на 2021 год ,вакцинация около 2х млн человек-медиков и силовые структуры!!!А потом пойдут "блатные".... А так как эти пенсы на митинге,являются обыкновенными нищебродами-то ждать им бесплатную вакцину до конца их века!!!
А вы думали постоянная скупка каналов Медведчуком не сильно отразится на "простом народе" ?
Это только начало!
Ничего не имею против!
Зробіть масовий Передоз- буде саме те!
Путин и Зеленский действуют сообща. "Зеленый человечек" Зеленский и его банда хотят решить "украинский вопрос", на этот раз уже окончательно - входом Украины в состав России областями. Завоевание УНР и Геноцид 1918-1933 покажутся раем если украинцы не проснуться. Этот сон может стать мертвым сном.
Не, ну..... в принципе я бы для них заказал бы. За ихний же счет разумеется. И бюджет пополним и ватное поголовье резко сократим. Одни плюсы. А комуняк насильно вакцинировать спутником. А то знаю я этих мудаков. На митингах попрыгают, вату заведут, а сами в израильские клиники за пфайзером сдрыснут.
Начни колоть им рузькую вакцину, так они и согласятся. Языком молоть не в рузьком мире жить. В Донецк же не едут, а в Изюме за спиной ВСУ жирно.
а де СБУ
Так це ж чудова новина. Є шанс позбавитися від пенсійної совкодрочі,та нащадків кацапської завезенки.
хлоркой вакцинировать вату и сразу Украине легче будет
От этого сброда, уже за версту несет старым салом в любое время года! Когда уже они все подохнут!?
и сколько таких дегенератов по все Украине...
А мы удивляемся, почему выбрали зеленского или опзж... вот почему!
Уколите ему раз 5, как минимум.
Вакцинируйте этот старый курятник.
Конечно надо вакцинироваться! Поезда в кацапстан ходят? Вперёд!
бабки опять ведут себе в хату русский мир,потом будуть плакать что в их городе есть алея ангелов..твари кончанные
Забыл еще сказать что апельсины наколят еще и печеньки, гандон кацапский. Когда таких садить уже будут? Информация и дезинформация сейчас намного больше делает в войне, чем автоматы.
Вакцинируйте этот старый курятник.
Следовало бы в качестве пояснения к новости добавить, что акция организована по заказу ОПЗЖ для пула медведчуковских каналов.
Кольните их спутничком
Знаю одного пристарілого ватана, він мені сєсєсєр жалівся, мовляв розвалили гади, а от на питання: так як так вийшло, що ваше покоління це допустило, не майданило, не чинило опір, мовчить ска, як вуж шипить але мовчить. То як чуєте питайте, нафуя їхнє покоління таку дєржаву похєрило.
Самое интересное, что мертвечук, с помощью подобных акций, буквально уничтожает рейтинг зеплесени и открыто шатает власть... но, по мнению зебилов - переворот готовит Порошенко...
Порошенко сместился на третье место в рейтингах, поэтому для него единственый возможный вариант - это только майдан. Потому что на сегодня электоральный расклад таков, что во второй тур выходит Зе и Бойко, после чего весь электорат Порошенко голосует за первого. Схема отработана еще Кучмой, когда прозападный электорат голосует за того, кого ненавидит, лишь бы к власти не пришел откровенно пророссийский кандидат. Так что, как раз политтехнологи Зе знают, что делают
Да сделайте ему вакцину тройничком и пусть идет спать!
нУ! и ГДЕ СБУ !? сЕПОР петушиться, а они куй врот засунули что ли?! конечнно єТО НЕ БИЗНЕС кошмарить! не с чего урвать! а работать, непосредственно своим делом заниматься уже розучились!
А ты донос написал? Или думаешь, что СБУ должно за каждым гражданином бегать, определяя его благонадежность?
Такие как вы и ваши кацапские родители может пишут и писали доносы ! Но, не я. Во вторых, что вы мне тыкаете, безкультурное жевотное! Вы часом ментом не работали? И да, считаю что все публичные призывы сепорского толка СБУ должна за каждым бегать!
Хотел написать :

Новый предвыборной лозунг !
Каждой Пенсионерке добавка к пенсии ОТ ПРЕЗИДЕНТА: 5-ть спутников в подарок и бесплатный проезд на Марс!
Но, на самом деле жаль этих безмозглых обворованных государством старушек.
Вообще не понимаю запрета производства российской вакцины в Украине. ИМХО, единственное, что должно сделать государство - обязать предупреждать вакцинируемых о производителе вакцины, но это и так у нас есть. А дальше - выбор за человеком, какую вакцину использовать. Тем более, если российская вакцина так опасна, как утверждают, то вызовет последствия у вакцинируемых, после которых адекватные люди точно откажутся от нее.
Та нехай хоч лайном собачим натираються - мені яка до того справа. Аби мені не навязували.
Всех поклонников партии ЖОПА и русскага мира вакицинировать только "Спутник V.V.P", причем насильственно. Там мозгов нет, терять нечего. Пусть до конца мутируют.
і клеймо на чолі "зобов'язаний перебувати в людних місцях в масці" (чим більше букв - тим краще).
Оцей комік до "Біолека" не має стосунку? Жодного?
"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу - Цензор.НЕТ 1248"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу - Цензор.НЕТ 3848
Власникам російських щелеп - тільки російську вакцину.
Коммунисты-которые во все времена , были хуже фашистов,. опять при зеленском, начали поднимать свои безмозглые головы!! Что??..... Вам мало, что положили за времена свое паразитической и подлой деятельности, во главе с сифилитиком лениным, более 80 миллионов граждан СССР!! Опять эта гидра краснознаменная, начала скулит по подворотням наших городов и сёл!!! Что же до Пуйловсой фуфловакцины, так это же смертельный яд, а не вакцина!! Своих россиян они видите ли не вакциниируют, попому, что не мощностей производства.. Путинская и медведчуковская наглая ложь!! Таким образом они во всём мире хотят провести третий этап клинического испытания своей вакцины!! И понаблюдать со стороны , а что же будет!! И только потом, может быть, будут прививать своих россиян!!, Не нужна украинцам такая российская вакцина -яд, даже бесплатно!!!!
