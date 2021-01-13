"Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

Изюмский депутат, экс-коммунист Анатолий Фомичевский использовал городской тарифный митинг для пропаганды российской вакцины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с места проведения акции протеста, группа пожилых женщин заявляет о намерении вакцинироваться исключительно вакциной российского производства.

"Мы будем вакцинироваться, если российская вакцина будет... Испробуем на себе, а потом деткам... Мы американской вакцине не верим! Гадость нам какую-то уколят", - говорят женщины.

Фомичевский сказал, что и сам готов вакцинироваться российской вакциной и намерен требовать ее закупки от всех государственных органов.

Фомичевский находится в базе "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов.

