"Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО
Изюмский депутат, экс-коммунист Анатолий Фомичевский использовал городской тарифный митинг для пропаганды российской вакцины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с места проведения акции протеста, группа пожилых женщин заявляет о намерении вакцинироваться исключительно вакциной российского производства.
"Мы будем вакцинироваться, если российская вакцина будет... Испробуем на себе, а потом деткам... Мы американской вакцине не верим! Гадость нам какую-то уколят", - говорят женщины.
Фомичевский сказал, что и сам готов вакцинироваться российской вакциной и намерен требовать ее закупки от всех государственных органов.
Фомичевский находится в базе "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов.
Видео Ізюм TV
И этот же контингент линчевал врачей во время эпидемии чумы в Европе потому что врачи "отравляют воду".
Они никуда не денутся, нам с ними жить. Единственное лекарство - ограничивать таких в праве голоса на выборах.
ті падлюки, які при Мазепі не шведів, а кацапів підтримали
"каждому свое" было написано на воротах одного "учреждения"
пусть колятся и личинок своих колят - нам больше Пфайзера достанется
И наш ПФ тоже!
Скинемся народом этим бабкам ватницам на билет в одну сторону?
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Ну, ну:
https://petition.president.gov.ua/petition/111516
А Вовік - проект Кремля.
А может с самим Бубочкой договорился - что ему будет бакс заносить. Но адекватные граждане Украины по прежнему считают, что некоторых министров нужно не увольнять, а расстреливать.
ТАКИХ ТВАРИН ТРЕБА ПОЗБАВЛЯТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДЕПОРТУВАТИ НА МОСКОВІЮ
а куда смотрит СБУ? за что мы налоги им платим?
а посему-в спам москальное животное!
Вон ватная подстилка Ани Лорак приехала из Раши в Киев снимать новый клип, и никакие "миротворцы" ей не помеха.
Это только начало!
А мы удивляемся, почему выбрали зеленского или опзж... вот почему!
Новый предвыборной лозунг !
Каждой Пенсионерке добавка к пенсии ОТ ПРЕЗИДЕНТА: 5-ть спутников в подарок и бесплатный проезд на Марс!
Но, на самом деле жаль этих безмозглых обворованных государством старушек.