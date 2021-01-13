УКР
"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

Ізюмський депутат, екскомуніст Анатолій Фомічевський використав міський тарифний мітинг для пропаганди російської вакцини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі з місця проведення акції протесту, група літніх жінок заявляє про намір вакцинуватися виключно вакциною російського виробництва.

"Ми будемо вакцинуватися, якщо російська вакцина буде... випробуємо на собі, а потім діткам... Ми американській вакцині не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - кажуть жінки.

Фомічевський сказав, що і сам готовий вакцинуватися російською вакциною і має намір вимагати її закупівлі від усіх державних органів.

Фомічевський перебуває в базі "Миротворець" як пособник терористів і російських окупантів.

Відео Ізюм TV

Також дивіться: "Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО

вакцина (4419) карантин (18172) протест (2445) Ізюм (348) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+106
Деток они потом своих, юля, уколют)))))
"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - ізюмські бабусі вийшли на акцію протесту - Цензор.НЕТ 3386
показати весь коментар
13.01.2021 13:10 Відповісти
+80
когда вы уже сдохните старые курицы!
показати весь коментар
13.01.2021 13:02 Відповісти
+77
каждой - по три новичка5.. а лучше - по пять)) дорогу на кладбище им уже построили))
показати весь коментар
13.01.2021 13:02 Відповісти
на самом деле, это тот же контингент который жег автобусы в Санжарах или перекапывал дороги во Львовский области.
И этот же контингент линчевал врачей во время эпидемии чумы в Европе потому что врачи "отравляют воду".
Они никуда не денутся, нам с ними жить. Единственное лекарство - ограничивать таких в праве голоса на выборах.
показати весь коментар
13.01.2021 14:07 Відповісти
Премия Дарвина.
показати весь коментар
13.01.2021 14:08 Відповісти
Ця гидота з РФ ще більш шкідлива ніж з США, бо там в РФ вже немає науки, і там немає фахівців, що лікують, там лише учні доктора Майрановського, які вміють тільки вбивати як Навального чи Скрипаля. З таким успіхом можна вколоти глюкози з написом "Спутнік" .
показати весь коментар
13.01.2021 14:13 Відповісти
Три старые калеки и проплаченный депутат Мертвечука, это не акция, это цирк.
показати весь коментар
13.01.2021 14:15 Відповісти
Колитесь, совкодрочеры, скорее передохнете.
показати весь коментар
13.01.2021 14:16 Відповісти
Ну вот что выбешивает просто, это скотское прикрытие "детками" и прочим соплевыжимательным закидоном... Не верят- нахер с пляжа, им самим не верят в первую, вторую и третью очередь. Вояки- за женщинами и детьми, женщины за детей, а дети то за кем спрячутся, не желают ответить эти прикацапленные твари? Я то помню прекрасно, Янека выбирали- о детях чес стоял, Зелю проталкивали, опять детьми попрекали, скоты... "Вы лишаете детей будущего" где оно, будущее? Подсрачниками кобыл старых, по норам, чтобы сидели и на улицу вместе с детьми не совались, за детьми и смотрели- больше пользы будет... Доколе старые безмозглые крысы решать за детей будут, что тем лучше?
показати весь коментар
13.01.2021 14:16 Відповісти
тут я 100% підтримую. таких тільки російською вакциною.
показати весь коментар
13.01.2021 14:25 Відповісти
Це якась московська глибинка… йклмн!!!
показати весь коментар
13.01.2021 14:27 Відповісти
рідненька Малороссія - Лівобережжя.
ті падлюки, які при Мазепі не шведів, а кацапів підтримали
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
уколите их сразу в ... голову, чтоб наверняка и не долго мучились

"каждому свое" было написано на воротах одного "учреждения"

пусть колятся и личинок своих колят - нам больше Пфайзера достанется
показати весь коментар
13.01.2021 14:30 Відповісти
Я только ЗА!!!!!
И наш ПФ тоже!
Скинемся народом этим бабкам ватницам на билет в одну сторону?
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
Ваты в Украине - половина, а в правительстве и того больше, жаль только патриотов на передовой.
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
Росiйськомовнi колаборанти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
показати весь коментар
13.01.2021 18:35 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
14.01.2021 09:14 Відповісти
Я даже "ЗА", чтоб эту вату кололи кацапской вакциной
показати весь коментар
13.01.2021 14:34 Відповісти
Я был против закупки российской вакцины, но теперь вижу, что надо. Надо таких маразматиков колоть именно ей. Смысл их спасать?
показати весь коментар
13.01.2021 14:36 Відповісти
Закупать Спутник только за счет благотворителей- Медведчука, Бойко, Кивы, Мураева. Не из бюджета. Даже за упокой такой ваты не хочу платить свои налоги.
показати весь коментар
13.01.2021 17:36 Відповісти
Російським Спутніком?
Ну, ну:
https://petition.president.gov.ua/petition/111516
показати весь коментар
13.01.2021 14:37 Відповісти
Результат роботи ОПЗЖ і російських телеканалів. А влада що? А влада, це і Дубінські, і Деркачі, і Татарови, і Єрмаки, і тисячі куплених і перепроданих, і тисячі агентів Москви.
А Вовік - проект Кремля.
показати весь коментар
13.01.2021 14:38 Відповісти
Ну так в чому проблема- звіздуйте в кацапію,і вакцинуйтесь,скільки влізе.
показати весь коментар
13.01.2021 14:39 Відповісти
Повністю підтримую ініціатиуву цих бабушек! Вколіть їх спутніком москальським якнаскоріше!
показати весь коментар
13.01.2021 14:39 Відповісти
А зачем на них американскую тратить? Пусть колется и РФ оплатит. Логично
показати весь коментар
13.01.2021 14:41 Відповісти
Всех опознать и уколоть Спутником
показати весь коментар
13.01.2021 14:41 Відповісти
ну кака проблема, пусть в аптеках будет продаваться, пенсионэрам скидка, пусть покупают и ширяются до упаду..., а закупит пусть степанов через свои прокладки, или что там у него..., специально для бабушек российскую... и вообще, я предлагаю референдум - или российскую для пенсионэров, но по 3 или американскую для вменяемых, но по 5... ))))
показати весь коментар
13.01.2021 14:42 Відповісти
Руську за гроші при 100% ввізному миту, американську безкоштовно. Це буде справедливо та корисно!
показати весь коментар
13.01.2021 14:46 Відповісти
А Степанов молодца, видно договорился в Елдаком, что с каждой дозы будет Елдаку бакс заносить, вот и творит, что хочет.

А может с самим Бубочкой договорился - что ему будет бакс заносить. Но адекватные граждане Украины по прежнему считают, что некоторых министров нужно не увольнять, а расстреливать.
показати весь коментар
13.01.2021 14:47 Відповісти
Мобілізувати на фронт, там його вакцинують руською вакциною в голову.
показати весь коментар
13.01.2021 14:43 Відповісти
этим старым, безмозглым блдм кацапскую вакцину (если такое возможно) нужно колоть в первую очередь.. для спасения их же внуков от "взрослой" тупости..
показати весь коментар
13.01.2021 14:43 Відповісти
Колите вате российскую - быстрее зажмурится
показати весь коментар
13.01.2021 14:44 Відповісти
Постановочное видео, очевидно же.
показати весь коментар
13.01.2021 14:47 Відповісти
согласен! антиукраинская пропаганда идет в Украине полным ходом,с молчаливого согласия Зеленского! видимо ето плата за "перемирие" на Донбассе
показати весь коментар
13.01.2021 15:16 Відповісти
Никакое оно не постановочное. Лично знаю человека, который был на двух Майданах, помогал армии и который это видео делал. Ничего он не ставил. И видео тупо спёрто, просто вырезан кусочек из полного: https://www.facebook.com/izyum.tv/videos/970437416817027 Изюмчане ПРОТИВ тарифов и ЗА российскую вакцину! И канал "Ізюм TV" - молодой (всего 10 месяцев ему) проукраинский канал в ватоголовом городе Изюм. Найдите там что-то пророссийское или просоветское: https://www.facebook.com/izyum.tv А ватничики там или постепенно уходят в ЧС, или язык в заднице прячут, или общаются аккуратно, как вот после этой публикации https://www.facebook.com/izyum.tv/photos/a.111676260480222/225241269123720/ Всі, хто скучив за СРСР та бажає до нього повернутися, тепер мають реальну можливість жити в зниклій країні! Это пост от администратора канала и группы. А то, что бешеные бабки несут российскую пропаганду - это показатель вседозволенности в условиях войны с рашкой.
показати весь коментар
13.01.2021 18:20 Відповісти
Надеюсь это произойдет. По другому этот совковый ватоскот,голосующий за вражин Украины, подыхать принципиально не хочет.
показати весь коментар
13.01.2021 14:47 Відповісти
Даже готов оплатить нескольким этим животным билет на концерт кобзона ввиде спутника пять
показати весь коментар
13.01.2021 14:50 Відповісти
Хоть я по возрасту и отношусь к этой категории населения, но я с вами полностью согласна. )
показати весь коментар
13.01.2021 14:51 Відповісти
Адекватность не определяется возрастом.Скорее воспитанием,образованием и наличием развитого мозга.
показати весь коментар
13.01.2021 15:03 Відповісти
Руска свинота вакцину хоче.
показати весь коментар
13.01.2021 14:49 Відповісти
Изюмский депутат, экс-коммунист Анатолий Фомичевский использовал городской тарифный митинг для пропаганды российской вакцины. Источник: https://censor.net/ru/v3241515

ТАКИХ ТВАРИН ТРЕБА ПОЗБАВЛЯТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ І ДЕПОРТУВАТИ НА МОСКОВІЮ
показати весь коментар
13.01.2021 14:54 Відповісти
Только "Новичок", только хардкор!
показати весь коментар
13.01.2021 15:04 Відповісти
Фомичевский находится https://myrotvorets.center/criminal/fomichevskij-anatolij-stanislavovich/?fbclid=IwAR1vPHhlCEJ5olt-8w9RzSe2ONOHRTT3R8-jfMGDWgWIRLj5gLZNryiSo4Q в базе "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов

а куда смотрит СБУ? за что мы налоги им платим?
показати весь коментар
13.01.2021 15:18 Відповісти
а что такое этот "Миротворец"? А ничего, пшик.
показати весь коментар
14.01.2021 09:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479849,кацапа,а вот судя по лайкам -ни один украинец с тобой не согласен!

а посему-в спам москальное животное!
показати весь коментар
14.01.2021 10:57 Відповісти
да чего мелочиться, внеси меня в Миротворец сразу, я свои данные дам.
показати весь коментар
14.01.2021 11:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479849,свинорус, приезжай сразу ко мне в Одессу-угощу тебя шашлыком по-одесски ,как на 2 мая
показати весь коментар
14.01.2021 13:00 Відповісти
ну, значит ты согласен что толку с того "миротворца" = 0.
Вон ватная подстилка Ани Лорак приехала из Раши в Киев снимать новый клип, и никакие "миротворцы" ей не помеха.
показати весь коментар
14.01.2021 13:07 Відповісти
нужно на всех украинских каналах говорить,что нельзя доверять стране-агрессору и покупать у них вакцину: неизвестно что они там набодяжат,-может Новичок
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
всім опзжопівцям дати спутнік хай коляться під відосіки 95 кварталу
показати весь коментар
13.01.2021 15:20 Відповісти
комуняцкая тварь
показати весь коментар
13.01.2021 15:29 Відповісти
сегодня на 112 канале выскочил знаете кто? старпёр Симоненко! такая ж тема горячая - - тарифы! и Бойко верещит російською мовою! Усі умови для наших старопёрок-баб!
показати весь коментар
13.01.2021 18:06 Відповісти
Явка на виборах президента склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%) За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців .Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45% голосів виборців. Ще 2,31% виборців свої бюлетені зіпсували, адже у них вже немає графи "проти всіх". А ці бабки не полінувалися, дерлися на вибори з останніх сил і проголосували за Зе та ОПЗЖ. З ними все зрозуміло, а ось ці гребані 38,63%...? Какая разніца??? Маємо що маємо! Карма. Херово що б'є і всіх інших!
показати весь коментар
13.01.2021 15:38 Відповісти
Явка на виборах президента склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%) За даними Державного реєстру виборців, в Україні мають право голосувати близько 30 мільйонів виборців .Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко - 24,45% голосів виборців. Ще 2,31% виборців свої бюлетені зіпсували, адже у них вже немає графи "проти всіх". А ці бабки не полінувалися, дерлися на вибори з останніх сил і проголосували за Зе та ОПЗЖ. З ними все зрозуміло, а ось ці гребані 38,63%...? Какая разніца??? Маємо що маємо! Карма. Херово що б'є і всіх інших!
показати весь коментар
13.01.2021 15:40 Відповісти
всех совкопитеков можно и нужно вакцинировать росийской вакциной, быстрее подохнут
показати весь коментар
13.01.2021 15:40 Відповісти
Эх. Пристрелить бы их, чтобы не мучились. Только "Общество защиты животных" - против.
показати весь коментар
13.01.2021 15:42 Відповісти
Сделать бы им прививку и желательно прямо в мозг.
показати весь коментар
13.01.2021 15:43 Відповісти
*****,я далеко не молод,но как же задолбали эти старперды!!!
показати весь коментар
13.01.2021 15:50 Відповісти
Зайдите в любую больничную палату в РФ и внимательно посмотрите вокруг.Вы не увидите медицинского оборудования изготовленного в РФ.Да и качественного лекарства не найдете. Так как же могли эти "ученые"вдруг изобрести вакцину им. Путина / с ПУТНИК V /володя/ в такие короткие сроки? Может она уже была у них? Столетиями ничего путевого не производили и вдруг ПРОРЫВ? Лажа все это.Пусть Путин сам ее колет.
показати весь коментар
13.01.2021 15:56 Відповісти
Какие то эти митинги не стихийные, похоже, что организованы из одного центра.
показати весь коментар
13.01.2021 16:09 Відповісти
Что самое интересное, эти люди никакой вакциной не собираются вакцинироваться.
показати весь коментар
13.01.2021 16:24 Відповісти
В точку!!! Она до них просто не дойдёт...ведь в планах госздрава на 2021 год ,вакцинация около 2х млн человек-медиков и силовые структуры!!!А потом пойдут "блатные".... А так как эти пенсы на митинге,являются обыкновенными нищебродами-то ждать им бесплатную вакцину до конца их века!!!
показати весь коментар
13.01.2021 17:52 Відповісти
А вы думали постоянная скупка каналов Медведчуком не сильно отразится на "простом народе" ?
Это только начало!
показати весь коментар
13.01.2021 16:25 Відповісти
Ничего не имею против!
показати весь коментар
13.01.2021 16:42 Відповісти
Зробіть масовий Передоз- буде саме те!
показати весь коментар
13.01.2021 16:53 Відповісти
Путин и Зеленский действуют сообща. "Зеленый человечек" Зеленский и его банда хотят решить "украинский вопрос", на этот раз уже окончательно - входом Украины в состав России областями. Завоевание УНР и Геноцид 1918-1933 покажутся раем если украинцы не проснуться. Этот сон может стать мертвым сном.
показати весь коментар
13.01.2021 16:54 Відповісти
Не, ну..... в принципе я бы для них заказал бы. За ихний же счет разумеется. И бюджет пополним и ватное поголовье резко сократим. Одни плюсы. А комуняк насильно вакцинировать спутником. А то знаю я этих мудаков. На митингах попрыгают, вату заведут, а сами в израильские клиники за пфайзером сдрыснут.
показати весь коментар
13.01.2021 17:01 Відповісти
Начни колоть им рузькую вакцину, так они и согласятся. Языком молоть не в рузьком мире жить. В Донецк же не едут, а в Изюме за спиной ВСУ жирно.
показати весь коментар
13.01.2021 17:38 Відповісти
а де СБУ
показати весь коментар
13.01.2021 17:01 Відповісти
Так це ж чудова новина. Є шанс позбавитися від пенсійної совкодрочі,та нащадків кацапської завезенки.
показати весь коментар
13.01.2021 17:15 Відповісти
хлоркой вакцинировать вату и сразу Украине легче будет
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
От этого сброда, уже за версту несет старым салом в любое время года! Когда уже они все подохнут!?
показати весь коментар
13.01.2021 17:51 Відповісти
и сколько таких дегенератов по все Украине...
А мы удивляемся, почему выбрали зеленского или опзж... вот почему!
показати весь коментар
13.01.2021 18:02 Відповісти
Уколите ему раз 5, как минимум.
показати весь коментар
13.01.2021 18:36 Відповісти
Вакцинируйте этот старый курятник.
показати весь коментар
13.01.2021 19:49 Відповісти
Конечно надо вакцинироваться! Поезда в кацапстан ходят? Вперёд!
показати весь коментар
13.01.2021 19:50 Відповісти
бабки опять ведут себе в хату русский мир,потом будуть плакать что в их городе есть алея ангелов..твари кончанные
показати весь коментар
13.01.2021 19:53 Відповісти
Забыл еще сказать что апельсины наколят еще и печеньки, гандон кацапский. Когда таких садить уже будут? Информация и дезинформация сейчас намного больше делает в войне, чем автоматы.
показати весь коментар
13.01.2021 20:36 Відповісти
Вакцинируйте этот старый курятник.
показати весь коментар
13.01.2021 20:54 Відповісти
Следовало бы в качестве пояснения к новости добавить, что акция организована по заказу ОПЗЖ для пула медведчуковских каналов.
показати весь коментар
13.01.2021 21:11 Відповісти
Кольните их спутничком
показати весь коментар
13.01.2021 21:40 Відповісти
Знаю одного пристарілого ватана, він мені сєсєсєр жалівся, мовляв розвалили гади, а от на питання: так як так вийшло, що ваше покоління це допустило, не майданило, не чинило опір, мовчить ска, як вуж шипить але мовчить. То як чуєте питайте, нафуя їхнє покоління таку дєржаву похєрило.
показати весь коментар
13.01.2021 23:19 Відповісти
Самое интересное, что мертвечук, с помощью подобных акций, буквально уничтожает рейтинг зеплесени и открыто шатает власть... но, по мнению зебилов - переворот готовит Порошенко...
показати весь коментар
13.01.2021 23:32 Відповісти
Порошенко сместился на третье место в рейтингах, поэтому для него единственый возможный вариант - это только майдан. Потому что на сегодня электоральный расклад таков, что во второй тур выходит Зе и Бойко, после чего весь электорат Порошенко голосует за первого. Схема отработана еще Кучмой, когда прозападный электорат голосует за того, кого ненавидит, лишь бы к власти не пришел откровенно пророссийский кандидат. Так что, как раз политтехнологи Зе знают, что делают
показати весь коментар
14.01.2021 06:52 Відповісти
Да сделайте ему вакцину тройничком и пусть идет спать!
показати весь коментар
13.01.2021 23:48 Відповісти
нУ! и ГДЕ СБУ !? сЕПОР петушиться, а они куй врот засунули что ли?! конечнно єТО НЕ БИЗНЕС кошмарить! не с чего урвать! а работать, непосредственно своим делом заниматься уже розучились!
показати весь коментар
14.01.2021 03:32 Відповісти
А ты донос написал? Или думаешь, что СБУ должно за каждым гражданином бегать, определяя его благонадежность?
показати весь коментар
14.01.2021 06:53 Відповісти
Такие как вы и ваши кацапские родители может пишут и писали доносы ! Но, не я. Во вторых, что вы мне тыкаете, безкультурное жевотное! Вы часом ментом не работали? И да, считаю что все публичные призывы сепорского толка СБУ должна за каждым бегать!
показати весь коментар
14.01.2021 16:09 Відповісти
Хотел написать :

Новый предвыборной лозунг !
Каждой Пенсионерке добавка к пенсии ОТ ПРЕЗИДЕНТА: 5-ть спутников в подарок и бесплатный проезд на Марс!
Но, на самом деле жаль этих безмозглых обворованных государством старушек.
показати весь коментар
14.01.2021 03:41 Відповісти
Вообще не понимаю запрета производства российской вакцины в Украине. ИМХО, единственное, что должно сделать государство - обязать предупреждать вакцинируемых о производителе вакцины, но это и так у нас есть. А дальше - выбор за человеком, какую вакцину использовать. Тем более, если российская вакцина так опасна, как утверждают, то вызовет последствия у вакцинируемых, после которых адекватные люди точно откажутся от нее.
показати весь коментар
14.01.2021 06:48 Відповісти
Та нехай хоч лайном собачим натираються - мені яка до того справа. Аби мені не навязували.
показати весь коментар
14.01.2021 07:41 Відповісти
Всех поклонников партии ЖОПА и русскага мира вакицинировать только "Спутник V.V.P", причем насильственно. Там мозгов нет, терять нечего. Пусть до конца мутируют.
показати весь коментар
14.01.2021 10:36 Відповісти
і клеймо на чолі "зобов'язаний перебувати в людних місцях в масці" (чим більше букв - тим краще).
показати весь коментар
14.01.2021 11:00 Відповісти
Оцей комік до "Біолека" не має стосунку? Жодного?
показати весь коментар
14.01.2021 10:58 Відповісти
"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу - Цензор.НЕТ 1248"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу - Цензор.НЕТ 3848
показати весь коментар
14.01.2021 11:26 Відповісти
Власникам російських щелеп - тільки російську вакцину.
показати весь коментар
14.01.2021 12:56 Відповісти
Коммунисты-которые во все времена , были хуже фашистов,. опять при зеленском, начали поднимать свои безмозглые головы!! Что??..... Вам мало, что положили за времена свое паразитической и подлой деятельности, во главе с сифилитиком лениным, более 80 миллионов граждан СССР!! Опять эта гидра краснознаменная, начала скулит по подворотням наших городов и сёл!!! Что же до Пуйловсой фуфловакцины, так это же смертельный яд, а не вакцина!! Своих россиян они видите ли не вакциниируют, попому, что не мощностей производства.. Путинская и медведчуковская наглая ложь!! Таким образом они во всём мире хотят провести третий этап клинического испытания своей вакцины!! И понаблюдать со стороны , а что же будет!! И только потом, может быть, будут прививать своих россиян!!, Не нужна украинцам такая российская вакцина -яд, даже бесплатно!!!!
показати весь коментар
14.01.2021 13:23 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 