"Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

Ізюмський депутат, екскомуніст Анатолій Фомічевський використав міський тарифний мітинг для пропаганди російської вакцини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі з місця проведення акції протесту, група літніх жінок заявляє про намір вакцинуватися виключно вакциною російського виробництва.

"Ми будемо вакцинуватися, якщо російська вакцина буде... випробуємо на собі, а потім діткам... Ми американській вакцині не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - кажуть жінки.

Фомічевський сказав, що і сам готовий вакцинуватися російською вакциною і має намір вимагати її закупівлі від усіх державних органів.

Фомічевський перебуває в базі "Миротворець" як пособник терористів і російських окупантів.

