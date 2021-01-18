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В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин. ВИДЕО

Мужчина ударом с ноги "воспитывал" собаку в подъезде одного из киевских домов. Полиция составила на него протокол.

Киевляне Лев и Тата Ременевы опубликовали в Facebook видео камеры наблюдения, которая зафиксировала жестокое обращение с щенком, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция приехала, заявление составили. С его слов он отпустил собаку и уехал. Эту собаку подобрала некая девочка, но она на связь не выходит и говорит что ей завтра рано вставать на работу. Думаю в такой ситуации и с таким резонансом девочка могла бы и позвонить. Завтра будем узнавать все. Держим руку на пульсе", - сообщил Лев Ременев.

В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинца арестовали в аэропорту Нидерландов за жестокое обращение с 3-летней дочерью на борту самолета

"Последняя инфа на 23:20 - собачку не нашли. Обыскали все. Есть инфо что ее будто бы подобрали, но не подтверждена. Полиция была, составила протокол на владельца в его же присутствии, + написали заявление в качестве свидетелей. Ждем подтверждения, нашлась ли, завтра утром. Не беспокойте, пожалуйста, вопросом об адресе и данных, в комментариях уже об этом писали. С человеком, который забрал собаку, лично никто не общался, поэтому мы и не уверены что собачка в порядке", - сообщила Тата Ременева. К посту она приложила фото животного.

В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин 02
В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин 03
В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин 04

Также смотрите: Майор полиции Руденко в Кривом Роге издевался над собакой: насадил на вилы и хотел сжечь, - зоозащитники. ВИДЕО+ФОТО

За несколько часов посты собрали более тысячи комментариев и репостов.

Комментаторы, в частности, выяснили предполагаемые имя и адрес мужчины, попавшего на видео.

В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин 05

Смотрите также: Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке. ФОТО

Автор: 

животные (937) Киев (25795) жестокость (29)


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Топ комментарии
+22
Причем тут Зеленский к избитой собаке? Какого хрена вы тут тему спамите? Животное пострадало от ног живодера, но вам все сказать нечего, лепите агитки и прочую фигню, совсем уже с дуба рухнули.
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18.01.2021 01:10 Ответить
+21
Ты хрень написал, а не по теме. Резонанс из-за собаки нужен потому, что сегодня этот ущербный избивает щенка, а завтра становится новым Мильчаковым. Если тебе не нравится новость - не трать время на чтение и комментирование, а не рассказывай, чем другим людям лучше заняться.
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18.01.2021 02:19 Ответить
+18
Для всіх "людей" які пишуть, а що тут такого, яка важлива новина, спочатку ця тварина заб'є насмерть собаку, потім одного дня, відчувши безкарність,вб'є чи покалічить людину, читаючи схожі новини мені стає страшно. Куди ми рухаємось?
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18.01.2021 01:27 Ответить
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Причем тут Зеленский к избитой собаке? Какого хрена вы тут тему спамите? Животное пострадало от ног живодера, но вам все сказать нечего, лепите агитки и прочую фигню, совсем уже с дуба рухнули.
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18.01.2021 01:10 Ответить
кацапські провокатори , навіть мовою згодні писати , аби розділити українське суспільство .
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18.01.2021 01:38 Ответить
от я про це ж саме .
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18.01.2021 01:47 Ответить
Я вообще не пойму зачем такой резонанс из-за собаки? Сколько людей каждый день исчезает и никому нет дела, а тут прямо все поднялись как по тревоге. Можно сейчас сколько угодно на меня гнать что я псин не люблю, но я тут единственный кто по теме что-то сказал. Остальные опять разбираются кто больше народу в душу насрал - Порошенко или Зеленский. Хотя они оба зека переплюнули при том что у Зеленского еще 3,5 года в запасе.
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18.01.2021 01:21 Ответить
Ты хрень написал, а не по теме. Резонанс из-за собаки нужен потому, что сегодня этот ущербный избивает щенка, а завтра становится новым Мильчаковым. Если тебе не нравится новость - не трать время на чтение и комментирование, а не рассказывай, чем другим людям лучше заняться.
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18.01.2021 02:19 Ответить
Повеяло кацапом. В мордоре принято все проблемы сводить к нетрадиционной любви.
Научился бы сам по теме писать, а то учишь других.
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19.01.2021 21:34 Ответить
Тебе гнать на магадан бо ти козлориле бидло.
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18.01.2021 06:18 Ответить
А что ты обо мне знаешь, чмо, когда такие выводы делаешь? Я против рыгов и против ***** был когда ты ещё под стол ссался.
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19.01.2021 01:39 Ответить
Я про тебе знаю що ти хохол без Батьківщини. Ти хохол для кацапів бо живеш в Україні,ти хохол для українців бо тявкаєш на фені окупанта на восьмому році війни,такі як ти погані звали до нас ***** захищати їхній поганий язик.Ти бомж. А що до того хто куди сьцявся то я хоч і на пенсії вже давно ,а такому як ти у пащеку ще надзюрю.
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19.01.2021 07:39 Ответить
Тогда скажи мне, вышиватник рошеновский, что ты думаешь о тех русскоязычных патриотах, которые на Донбассе в окопах сдерживают армию ***** пока ты сидишь на своей пенсии и в памперсы сцышь, а потом голосуешь за свою Пете Рошена, который ходил 5 лет перед камерами ходит в вишиванке и 3.14здел на чистом украинском о своем патриотизме, а потом камеры выключались, он переходил на русский и шел свои грехи замаливать в гундяевскою церковь. А потом вместе с Кононенко, Демчиной и Грановским грабил Украину. С такими тупорылыми недопатриотами как ты и врагов не надо. Такие как ты называют полстраны врагами только за то, на каком языке они говорят. А этим пользуется враг и стравливает украинцев между собой. А кто тогда для тебя "щирі українці" Коцаба и Ганя Герман? Судить людей надо по делам.
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19.01.2021 15:53 Ответить
Крым чей ?
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19.01.2021 21:39 Ответить
Крым украинский! ПУТИН - *****! Вторая Мировая началась в 1939 году. Что у тебя там дальше по методичке, сектант рошеновский? По вашему ублюдочному мнению чтобы заслужить право быть патриотом Украины надо любить Порошенко, оправдывая всю его коррупцию, зверские реформы и госизмены, которых было несколько. Также надо любить Сороса и кланятся его портрету каждое утро. И, конечно, не говорить(как вам написали в методичке) "на фене оккупанта". Но вас, троллятину, не смущает что все каналы *********** кума Медведчучела именно на украинском языке агитируют за свой сраный "Спутник v". Так давайте, баранье, раскалывайте Украину на радость Рашке из за того что половина в быту говорит на русском. Я, житель Днепропетровщины, не виноват что во Львове думали не головой, а задницей когда сначала проголосовли за Садового, а потом связали ему руки выбрав ему в большинство БПП, которое сразу показало свою подлую собачью натуру и собралось чтобы перехватить власть насрав что избиратели хотели этого Садового видеть мэром. Главное власть и бабло. Так и Порошенко срал на нас всех 5 лет и набивал карманы. Но некоторым пяти лет мало чтобы понять что это за гнида. Войну он мог закончить в 2014-м после инаугурации когда кучка долбойобов с палками на Донбассе бегали. Но оно же перемирие объявило аж на 10 дней чтобы ***** подтянул свою армию, ГРАДы завез. А потом сказал, мол, идите, воюйте, чтобы вы все сдохли и на Майдан больше не выходили. А потом запретил Айдару Луганск брать. А когда все равно начали побеждать они вместе с Каломойшей Иловайск придумали чтобы доказать что нет военного пути, что мы должны быть нацией лузеров и сдаваться, подписывая унизительные Минские договорняки. Заодно и добровольцев в котлах уничтожил чтобы мешали воровать. И то что Зеленский - еще хуже не значит что надо вступать обратно в то дерьмо, из которого вылезли выбрав Зеленского. Украина большая страна, но надо же выбирать всякое фуфло по очереди. а теперь нас хотят поставить перед выбором: прямой реванш(Бойко) или еще 5 лет очковтирательства, предательства и коррупции(Порошенко). Кстати, почему при этом вашем "сивочолом гетьмане" и его мусорке Полтораке три года разворовывалось все что выделялось на "Широкий лан" и в результате строительство началось только при хреновом Зеленском и Загороднюке? Может потому что они принципиально решили тут не воровать, а назло построить. Но секта Пети Рошена этого видеть не хочет и дальше его боготворит. Да кому я это говорю, зачем зря время теряю..
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20.01.2021 01:18 Ответить
Насчет "остановить войну" - это ты втирай тем, кто не знает когда она началась и как далеко зашла к моменту, когда Порошенко вступил в должность президента Украины. Сплошные нарративы Кремля. Вот тебе список того, что в стране было сделано при президенте Порошенко:

Ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США.
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО
Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро".

Есть желание оспорить по каждому пункту ?
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04.02.2021 19:41 Ответить
И ещё скажу тебе, придурок. Русский язык ни Рашке ни ***** не принадлежит как и Киевская Русь. Их язык -татаро- монгольский. Но таким тупым вышиватникам как ты этого не понять.Вылизывай дальше сраку Пете, а потом Зеле по очереди раз нет ума проголосовать за националистов, а не за соросню.
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19.01.2021 15:56 Ответить
У Києві розшукують собаку, якого бив господар - Цензор.НЕТ 3477
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22.01.2021 10:30 Ответить
Для всіх "людей" які пишуть, а що тут такого, яка важлива новина, спочатку ця тварина заб'є насмерть собаку, потім одного дня, відчувши безкарність,вб'є чи покалічить людину, читаючи схожі новини мені стає страшно. Куди ми рухаємось?
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18.01.2021 01:27 Ответить
_Т. е. вот такие новости тебя пугают, идиота? Не война, которую ведёт против нас фашистская империя, и которая в этом году вторгнется на юг за водой. Не антинародная и антиукраинская власть, грабящая народ. Нет, тебя пугает новость про неадеквата, пинавшего шавку ногами - вот поистине ужасное событие! Такое ощущение что некоторые собаководы малость того... с креном системы ценностей. Сверхценная идея.
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18.01.2021 01:38 Ответить
Вот ты сейчас выс.ался в отношенит совершенно незнакомого тебе человека. Это явно не от большого ума. Вот с чего ты взял, что тех, кого возмущает подобное отношение к более слабому и зависимому существу, больше ничего не волнует? По моему мнению тот, кто способен так поступить с щенком, вполне способен так же поступить и с ребенком - склонности и мотивы те же. И не все, как ты, считают такое поведение недостойным внимания нормального общества.
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18.01.2021 02:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/368290 Вполнє возможен,не означає що зробить.В історії були любителі тваринок,які людей знищували мільйонами.
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18.01.2021 03:35 Ответить
Тем не менее уже давно замечена и исследована связь между жестоким обращением с животными и склонностью к насилию. Нацик Мильчаков с ангельским лицом тоже с собак начинал а потом переключился на отвартительные измывательства над трупами погибших солдат ВСУ и таких примеро сотни.
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18.01.2021 10:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/246395 Він не нацик.а звичайний москаль імперець.А от справжні нацисти любили собачок,а людей в газових камерах убивали.
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18.01.2021 15:20 Ответить
ага, газом от вшей?
ну, так пишут шо газом этим надо было чуть ли не целый день травить, да и "камеры" должны были быть не с деревянными дверями и самих их должны были сотни быть.
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18.01.2021 18:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400 Та газова камера,це гучна назва.Там банально закривалося приміщення,заганялися люди,підганявся танк і його вихлопами травили людей.Та й взагалі,по різному бувало.
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18.01.2021 19:05 Ответить
Ну понятно, значит про "цинлон б" вселгали, а просто куча танков жгли ресурс, а чо - их и так хватало - миллионы же были их.
Самый зашквар шо настаивают на 6 млн. жертв, но с Освенцимом обосрались и сказали шо там было чет не 4-4.5млн., а 3 млн.(ибо звучало уже слишком сверх всякой меры), но 6млн. в сумме..... так и остались
так шо если тебе лгут вот так прямо 6-1-1.5 = 6, то что уже про кучу танков или циклоны говорить? ах да, вот тут лгут, а там, как в ветхом завете - 100% правда, ага
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18.01.2021 19:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/402400 Та навіть якщо і не 6 мільйонів,а мільйон,це все одно багато.Є ж фото і відео.розстрілів і концлагерних людей.
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18.01.2021 20:27 Ответить
так и 10000 это много, я от том шо соврав раз - соврут и тыщу. и тем более - это же не совки шо 20-30млн. плюс-минус, всем до лампочки - это же б*жий народ, так что математика такая оттого что нам ну оооочень немало врут.
фото жертв зачастую подделки, даже Обаме подделку показали. так шо я имею право даже сказать что все это фуфло.
ну и уже то что в Европе их даже столько и не жило, как пишут(масса свалила) фото есть, да, есть и фото мешков с "гексогеном", то есть с сахаром - ну и что? куча поддельных фото, вот о чем речь.
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18.01.2021 21:03 Ответить
шавка - это ты и твое миропонимание, шавка - это тригер отношения, тебе это не понять - ты камень - а теперь по фактам - умеешь?:
мильчаков с Питера, также резал головы щенкам и выставлял это еще до войны, а теперь он у руССких - нац герой, если пропускать такие случаи - плодить моральных уродов в обществе - что тут не ясно?
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18.01.2021 02:26 Ответить
"...шавка - это ты и твое миропонимание, шавка - это тригер отношения" - О, да. Я знал что это сработает - всегда срабатывает. Всегда у помешанных на собаках срабатывает триггер, когда кто-то посмеет непочтительно высказаться о предмете их умопомешательства.
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18.01.2021 02:49 Ответить
хоть белку, кошку, твою голову, бабушку пофиг - главное, что с твоего дырявого рта вылилась эта гнилая жидкость, а дальше - дело времени - жги дальше, пустослов
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18.01.2021 03:04 Ответить
Собаканутые - известные гуманисты... И эрудиты!
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1089830 Толковый словарь Ушакова
ША́ВКА, шавки, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100333 жен. Маленькая собака, комнатная или дворняжка, обычно косматая, лохматая; употр. также как название шпица (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1093486 шпиц 2). «Соседка, перестань срамиться, ей (моське) шавка говорит.» Крылов.


https://www.youtube.com/watch?v=HFBpUQVNV7A "Полкан и шавка" - мультфильм по басне С. Михалкова. 1984
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18.01.2021 03:27 Ответить
буквовед ты знатный, конечно же) а вот мыслеплета - из тебя не вышло.
а есть свои мысли? - ну совсем чтобы не наносное или не ссылки?
Тебе не спалось? - и задело, то что люд обращает свое внимание не на 666 магазин рошен, открывшейся в Киеве, или же на очередной "приход" зеленского - а вот песёль - "задел", да?
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18.01.2021 03:47 Ответить
ну так они вСССе такое любят, почитай как белогвардейцев иСССтязало краСССножопое быдло.
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18.01.2021 18:53 Ответить
ты почитай за Италию Муссолини, "фошист". "срав.нивать" говно и Европу.... тьху!
и да, фашистская Италия нас бы давно завоевала, а русня просто тупая
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18.01.2021 18:52 Ответить
Садиста надо наказать, а собаке нужен новый хозяин.
Пусть будет у девочки.
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18.01.2021 01:57 Ответить
боюся , що той собака вже в пакеті на сміттєвому полігоні , а "дівчинка" з'явилась щоб відтягнути час ...
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18.01.2021 03:34 Ответить
Мощный мужчинка .
Просто кацапский бога-тырь !

Кто-то самоутверждается избив соперника на ринге .
Кто-то жену колотит - чуть меньше ростом но весом-то даже тяжелее овчарки и ротвейлера .

А када у тя руззкый мыр весь под ногами , то настоящий кацабский бога-тырь он самоутверждается через кило собачего веса ... Настоящий самэць , повелитель псов !
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18.01.2021 04:56 Ответить
Ну и мрак..."мужик" называется, в роже харкнуть такой матери которя сына уму разуму не научила. Шоб по его по роже так сапогом проехались!
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18.01.2021 05:42 Ответить
Собакой все прониклись да так что готовы разорвать тех кто непроникся ну давайте МЧС подключайте собаку нужно найти
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18.01.2021 06:56 Ответить
Зеля пусть возьмет под контроль. Как раз его уровень.
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18.01.2021 09:20 Ответить
Твой уровень сидеть на параше и кричать занято, урод.
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18.01.2021 10:06 Ответить
Ты похоже посрать сюда пришел.
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18.01.2021 10:27 Ответить
Ты о себе, Тебил? Зебила сюда приплел.
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18.01.2021 10:36 Ответить
Такое впечатление, что у нас все хорошо и полиции от скуки не ..чего делать
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18.01.2021 08:35 Ответить
Наша полиция очень чем то "занята"! Вот https://kr.informator.ua/2019/12/16/v-krivom-roge-delo-zhivodera-politsejskogo-kotoryj-nakolol-na-vily-sobaku-i-brosil-v-koster-peredayut-v-sud/ пример одного морального урода из ее рядов . Начальник розыска линейного отделения Криворожского горотдела полиции Александр Руденко https://www.youtube.com/watch?v=19OXqnN5BqA одел бездомную собаку на вилы и кинул в огонь .
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18.01.2021 10:02 Ответить
эта падла и к людям так же относится.. можете не сомневаться
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18.01.2021 09:27 Ответить
Хіба що к тим хто набагато слібше за нього. З чоловіками 100% він ввічливий пухнастий зайчик, бо чоловік може й у щелепу дати.
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18.01.2021 14:33 Ответить
По киоскам с шаурмой пробежитесь. Найдете там собаку, причем не одну.
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18.01.2021 10:00 Ответить
Хвора фантазія.
М'ясо собаки смердить, жорстке й за коліром не схоже на куряче що дає можливість дуже легко розпізнати його. Один ідіот бовкнув іньший підхопив й понеслося.
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18.01.2021 14:31 Ответить
Брось ты, давно уже все знают, что крысы дешевле и питательнее.
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19.01.2021 21:41 Ответить
Таких необходимо кастрировать и отрубать большие пальцы рук!
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18.01.2021 10:03 Ответить
я далеко не фанат собачек... но ***** этот тип реально больной на голову, наблюдаются явные садистские наклонности - так издеваться над беззащитным существом может только реальный садист
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18.01.2021 10:05 Ответить
с Рдером сделать то же самое что он с собачкой а потом еще по закону в петушарник отправить.....
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18.01.2021 10:29 Ответить
Гнусная тварь и урод.
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18.01.2021 13:27 Ответить
Люди які так поводяться з тваринами мають психологічні відхилення. Їх треба перевіряти на стан психологічного здоров'я, як що в нього є діти то вони можуть бути у небезпеці.
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18.01.2021 14:29 Ответить
Сколько беззащитных деток, лежачих больных стариков, зверюшек находятся в полной власти этих садистов, день за днем терпя издевательства и побои. Государство это мало заботит, только, когда их убивают и возникает розголос. Одна их надежда - на добрых и неравнодушных людей.
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18.01.2021 14:50 Ответить
Зае..ли уже своими собаками. Вот когда мы врага прогоним со своей земли, когда будем жить как люди, а не как нам Сорос или ***** приказывает(из-за чего люди от короны и умирают в никудышних больницах), тогда можно будет из-за псин страдать. А сейчас есть проблемы поважнее.
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19.01.2021 20:38 Ответить
За..али - не читай новости. А то за..али приходить под эти статьи и писать о том как вы устали от новостей о садистах, которые начинают с избиения собак, а заканчивают расчленением людей.
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19.01.2021 21:43 Ответить
Только больной на голову человек может ставить животных на один уровень с людьми. Ещё некоторые придурки говорят, мол, тот, кто не полюбил собаку никогда не сможет полюбить человека. Поэтому чтобы привить детям любовь к ближним, научить заботиться о ком-то надо обязательно держать дома псину чтобы он за ней какашки убирал. Тьфу, дебилы.
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20.01.2021 10:58 Ответить
Только клинический имбецил может думать, что не существует садистов, которые начинают с собак, а заканчивают людьми. То есть, если не человек - то можно и не париться гуманизмом. У таких имбецилов работает связка: животных можно мучить до смерти для удовольствия, негры - среднее между обезьянами и людьми, их можно мучить немного меньше, ребенок - еще не человек, женщина - почти человек, и только белый мужчина достоин уважения права на жизнь.

Что до любви к собаке и человеку - нет уж, речь шла о любви к садизму, а не о любви к животным. Любовь к садизму - она такая, касается всего, что можно помучить. И те, кто к этому склонен, ищут любые способы оправдать издевательства. А людей такие твари не убивают лишь потому, что их самих за это с большой вероятностью выпилят.
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26.01.2021 17:28 Ответить
Просто есть такие люди - зоофилы и зоошизы, которые мимо умирающего от инсульта человека пройдут и скажут, мол, алкаш опять нажрался, чтоб он сдох. А вот бездомную грязную псину накормят за последние деньги и ещё в задницу поцелуют. Что с больных взять кроме анализов.
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19.01.2021 20:41 Ответить
Просто есть такие люди, которые и нищему не дадут и слабого при случае пнут - животное, бомжа, женщину или ребенка. Душонка такая злобная и трусливая А еще есть такие, кто их косвенно защищает..
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19.01.2021 21:45 Ответить
Я их не защищаю, но против того, чтобы их пиарить как это здесь делается.
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20.01.2021 10:54 Ответить
 
 