В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин. ВИДЕО

Мужчина ударом с ноги "воспитывал" собаку в подъезде одного из киевских домов. Полиция составила на него протокол.

Киевляне Лев и Тата Ременевы опубликовали в Facebook видео камеры наблюдения, которая зафиксировала жестокое обращение с щенком, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция приехала, заявление составили. С его слов он отпустил собаку и уехал. Эту собаку подобрала некая девочка, но она на связь не выходит и говорит что ей завтра рано вставать на работу. Думаю в такой ситуации и с таким резонансом девочка могла бы и позвонить. Завтра будем узнавать все. Держим руку на пульсе", - сообщил Лев Ременев.

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"Последняя инфа на 23:20 - собачку не нашли. Обыскали все. Есть инфо что ее будто бы подобрали, но не подтверждена. Полиция была, составила протокол на владельца в его же присутствии, + написали заявление в качестве свидетелей. Ждем подтверждения, нашлась ли, завтра утром. Не беспокойте, пожалуйста, вопросом об адресе и данных, в комментариях уже об этом писали. С человеком, который забрал собаку, лично никто не общался, поэтому мы и не уверены что собачка в порядке", - сообщила Тата Ременева. К посту она приложила фото животного.







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За несколько часов посты собрали более тысячи комментариев и репостов.

Комментаторы, в частности, выяснили предполагаемые имя и адрес мужчины, попавшего на видео.

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