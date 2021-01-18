В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин. ВИДЕО
Мужчина ударом с ноги "воспитывал" собаку в подъезде одного из киевских домов. Полиция составила на него протокол.
Киевляне Лев и Тата Ременевы опубликовали в Facebook видео камеры наблюдения, которая зафиксировала жестокое обращение с щенком, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция приехала, заявление составили. С его слов он отпустил собаку и уехал. Эту собаку подобрала некая девочка, но она на связь не выходит и говорит что ей завтра рано вставать на работу. Думаю в такой ситуации и с таким резонансом девочка могла бы и позвонить. Завтра будем узнавать все. Держим руку на пульсе", - сообщил Лев Ременев.
"Последняя инфа на 23:20 - собачку не нашли. Обыскали все. Есть инфо что ее будто бы подобрали, но не подтверждена. Полиция была, составила протокол на владельца в его же присутствии, + написали заявление в качестве свидетелей. Ждем подтверждения, нашлась ли, завтра утром. Не беспокойте, пожалуйста, вопросом об адресе и данных, в комментариях уже об этом писали. С человеком, который забрал собаку, лично никто не общался, поэтому мы и не уверены что собачка в порядке", - сообщила Тата Ременева. К посту она приложила фото животного.
За несколько часов посты собрали более тысячи комментариев и репостов.
Комментаторы, в частности, выяснили предполагаемые имя и адрес мужчины, попавшего на видео.
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Научился бы сам по теме писать, а то учишь других.
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Есть желание оспорить по каждому пункту ?
ну, так пишут шо газом этим надо было чуть ли не целый день травить, да и "камеры" должны были быть не с деревянными дверями и самих их должны были сотни быть.
Самый зашквар шо настаивают на 6 млн. жертв, но с Освенцимом обосрались и сказали шо там было чет не 4-4.5млн., а 3 млн.(ибо звучало уже слишком сверх всякой меры), но 6млн. в сумме..... так и остались
так шо если тебе лгут вот так прямо 6-1-1.5 = 6, то что уже про кучу танков или циклоны говорить? ах да, вот тут лгут, а там, как в ветхом завете - 100% правда, ага
фото жертв зачастую подделки, даже Обаме подделку показали. так шо я имею право даже сказать что все это фуфло.
ну и уже то что в Европе их даже столько и не жило, как пишут(масса свалила) фото есть, да, есть и фото мешков с "гексогеном", то есть с сахаром - ну и что? куча поддельных фото, вот о чем речь.
мильчаков с Питера, также резал головы щенкам и выставлял это еще до войны, а теперь он у руССких - нац герой, если пропускать такие случаи - плодить моральных уродов в обществе - что тут не ясно?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1089830 Толковый словарь Ушакова
ША́ВКА, шавки, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100333 жен. Маленькая собака, комнатная или дворняжка, обычно косматая, лохматая; употр. также как название шпица (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1093486 шпиц 2). «Соседка, перестань срамиться, ей (моське) шавка говорит.» Крылов.
https://www.youtube.com/watch?v=HFBpUQVNV7A "Полкан и шавка" - мультфильм по басне С. Михалкова. 1984
а есть свои мысли? - ну совсем чтобы не наносное или не ссылки?
Тебе не спалось? - и задело, то что люд обращает свое внимание не на 666 магазин рошен, открывшейся в Киеве, или же на очередной "приход" зеленского - а вот песёль - "задел", да?
и да, фашистская Италия нас бы давно завоевала, а русня просто тупая
Пусть будет у девочки.
Просто кацапский бога-тырь !
Кто-то самоутверждается избив соперника на ринге .
Кто-то жену колотит - чуть меньше ростом но весом-то даже тяжелее овчарки и ротвейлера .
А када у тя руззкый мыр весь под ногами , то настоящий кацабский бога-тырь он самоутверждается через кило собачего веса ... Настоящий самэць , повелитель псов !
М'ясо собаки смердить, жорстке й за коліром не схоже на куряче що дає можливість дуже легко розпізнати його. Один ідіот бовкнув іньший підхопив й понеслося.
Что до любви к собаке и человеку - нет уж, речь шла о любви к садизму, а не о любви к животным. Любовь к садизму - она такая, касается всего, что можно помучить. И те, кто к этому склонен, ищут любые способы оправдать издевательства. А людей такие твари не убивают лишь потому, что их самих за это с большой вероятностью выпилят.