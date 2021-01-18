У Києві розшукують собаку, якого бив господар. ВIДЕО

Чоловік ударом з ноги "виховував" собаку в під'їзді одного з київських будинків. Поліція склала на нього протокол.

Кияни Лев і Тата Ременеви опублікували у Facebook відео камери спостереження, яка зафіксувала жорстоке поводження з цуценям, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція приїхала, заяву склали. За його словами, він відпустив собаку і поїхав. Цю собаку підібрала якась дівчинка, але вона на зв'язок не виходить і каже, що їй завтра рано вставати на роботу. Гадаю, в такій ситуації і з таким резонансом дівчинка могла б і зателефонувати. Завтра будемо дізнаватися все. Тримаємо руку на пульсі", - повідомив Лев Ременев.

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"Остання інфа на 23:20 - Собачку не знайшли. Обшукали все. Є інфо що іі ніби підібрали , але не підтверджена . Поліція була , склала протокол на власника в його ж присутності,+ написали заяву як свідки. Чекаємо на підтвердження, чи знайшлася завтра зранку. Не діставайте будь-ласка питаниями про адресу і данні, в коментарях вже про це писали. З людиною яка забрала собаку , особисто ніхто не спілкувався, тому ми і не впевнені що собачка в порядку", - повідомила Тата Ременева. До посту вона доклала фото тварини.







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За кілька постів зібрали понад тисячу коментарів і репостів.

Коментатори, зокрема, з'ясували передбачувані ім'я і адресу чоловіка, який потрапив на відео.

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