У Києві розшукують собаку, якого бив господар. ВIДЕО
Чоловік ударом з ноги "виховував" собаку в під'їзді одного з київських будинків. Поліція склала на нього протокол.
Кияни Лев і Тата Ременеви опублікували у Facebook відео камери спостереження, яка зафіксувала жорстоке поводження з цуценям, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція приїхала, заяву склали. За його словами, він відпустив собаку і поїхав. Цю собаку підібрала якась дівчинка, але вона на зв'язок не виходить і каже, що їй завтра рано вставати на роботу. Гадаю, в такій ситуації і з таким резонансом дівчинка могла б і зателефонувати. Завтра будемо дізнаватися все. Тримаємо руку на пульсі", - повідомив Лев Ременев.
"Остання інфа на 23:20 - Собачку не знайшли. Обшукали все. Є інфо що іі ніби підібрали , але не підтверджена . Поліція була , склала протокол на власника в його ж присутності,+ написали заяву як свідки. Чекаємо на підтвердження, чи знайшлася завтра зранку. Не діставайте будь-ласка питаниями про адресу і данні, в коментарях вже про це писали. З людиною яка забрала собаку , особисто ніхто не спілкувався, тому ми і не впевнені що собачка в порядку", - повідомила Тата Ременева. До посту вона доклала фото тварини.
За кілька постів зібрали понад тисячу коментарів і репостів.
Коментатори, зокрема, з'ясували передбачувані ім'я і адресу чоловіка, який потрапив на відео.
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ну, так пишут шо газом этим надо было чуть ли не целый день травить, да и "камеры" должны были быть не с деревянными дверями и самих их должны были сотни быть.
Самый зашквар шо настаивают на 6 млн. жертв, но с Освенцимом обосрались и сказали шо там было чет не 4-4.5млн., а 3 млн.(ибо звучало уже слишком сверх всякой меры), но 6млн. в сумме..... так и остались
так шо если тебе лгут вот так прямо 6-1-1.5 = 6, то что уже про кучу танков или циклоны говорить? ах да, вот тут лгут, а там, как в ветхом завете - 100% правда, ага
фото жертв зачастую подделки, даже Обаме подделку показали. так шо я имею право даже сказать что все это фуфло.
ну и уже то что в Европе их даже столько и не жило, как пишут(масса свалила) фото есть, да, есть и фото мешков с "гексогеном", то есть с сахаром - ну и что? куча поддельных фото, вот о чем речь.
мильчаков с Питера, также резал головы щенкам и выставлял это еще до войны, а теперь он у руССких - нац герой, если пропускать такие случаи - плодить моральных уродов в обществе - что тут не ясно?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1089830 Толковый словарь Ушакова
ША́ВКА, шавки, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100333 жен. Маленькая собака, комнатная или дворняжка, обычно косматая, лохматая; употр. также как название шпица (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1093486 шпиц 2). «Соседка, перестань срамиться, ей (моське) шавка говорит.» Крылов.
https://www.youtube.com/watch?v=HFBpUQVNV7A "Полкан и шавка" - мультфильм по басне С. Михалкова. 1984
а есть свои мысли? - ну совсем чтобы не наносное или не ссылки?
Тебе не спалось? - и задело, то что люд обращает свое внимание не на 666 магазин рошен, открывшейся в Киеве, или же на очередной "приход" зеленского - а вот песёль - "задел", да?
и да, фашистская Италия нас бы давно завоевала, а русня просто тупая
Пусть будет у девочки.
Просто кацапский бога-тырь !
Кто-то самоутверждается избив соперника на ринге .
Кто-то жену колотит - чуть меньше ростом но весом-то даже тяжелее овчарки и ротвейлера .
А када у тя руззкый мыр весь под ногами , то настоящий кацабский бога-тырь он самоутверждается через кило собачего веса ... Настоящий самэць , повелитель псов !
М'ясо собаки смердить, жорстке й за коліром не схоже на куряче що дає можливість дуже легко розпізнати його. Один ідіот бовкнув іньший підхопив й понеслося.
Что до любви к собаке и человеку - нет уж, речь шла о любви к садизму, а не о любви к животным. Любовь к садизму - она такая, касается всего, что можно помучить. И те, кто к этому склонен, ищут любые способы оправдать издевательства. А людей такие твари не убивают лишь потому, что их самих за это с большой вероятностью выпилят.