Социально уязвимое население продолжит получать субсидии, - Шмыгаль. ВИДЕО
Субсидию получают более 3 млн домохозяйств.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.
"Люди, получающие минималку, наши пенсионеры и в целом социально уязвимое население продолжит получать субсидии в полном размере", - подчеркнул премьер.
По словам Шмыгаля, средняя субсидия в Украине уже составляет более 1,6 тыс. грн и получают ее 3 млн домохозяйств.
"Субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме", - добавил глава правительства.
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+7 Глеб Попов
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+6 Ан Мур
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+6 Nik Home #481059
показать весь комментарий18.01.2021 10:51 Ответить Ссылка
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Да, а мені, як інваліду війни (прирівняного, бо я ліквідатор аварії на ЧАЕС) - пільги надані!
Питання ще є?
Щоби ти згинуло, пошесть касапська
Як такого не спамити?
продавати його...
https://www.youtube.com/watch?v=PnhOr3nlJV0
- а давай, Шмыгаль-Шарик, мы тебя продадим.. ещё раз..
зекомандА по-идиотски создала проблему и геройски её порешала:
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість (с)
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПРОЖИВАЕТ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НЕ РАБОТАЮЩИЙ СУБСИДИЯ НЕ ПОЛОЖЕНА!
а у нас их тьма тьмущая.
Законодатели френовы -вчера была передача "контролер" так рассказывали как альфонс подал на жену с двумя детьми на алименты и выиграл суд, она с телевидением и адвокатами подала на апеляцию и проиграла хотя детей растит одна. Вот такие у вас законы такие же дебильные как и вы законодатели.