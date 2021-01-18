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Социально уязвимое население продолжит получать субсидии, - Шмыгаль. ВИДЕО

Субсидию получают более 3 млн домохозяйств.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, получающие минималку, наши пенсионеры и в целом социально уязвимое население продолжит получать субсидии в полном размере", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, средняя субсидия в Украине уже составляет более 1,6 тыс. грн и получают ее 3 млн домохозяйств.

"Субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме", - добавил глава правительства.

Также читайте: Средняя платежка за газ будет меньше на 500 грн, - Шмыгаль

Автор: 

субсидия (624) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+7
Изначально субсидии получали 9 млн семей, а затем еще при Пете это число начали активно уменьшать и теперь осталось только 3 млн..
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18.01.2021 10:29 Ответить
+6
бла-бла-бла. Ніяких конкретних цифр і постанов. Нема і не буде.
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18.01.2021 10:28 Ответить
+6
Вон оно что - Петя винават что Зе тебе на голову серет...
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18.01.2021 10:51 Ответить
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бла-бла-бла. Ніяких конкретних цифр і постанов. Нема і не буде.
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18.01.2021 10:28 Ответить
Навпаки - дуже конкрєтно: більше 3-х мільйонів і середня виплата - більше 1,6 тисяч, тобто "хрєн єво знаєт". Це для кацапської культури дуже конкретно.
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18.01.2021 10:52 Ответить
Сусідка працює санітаркою в лікарні. З минулого року перевели із ставки на 0, 75 ставки, хоч звісно обьєм роботи залишився попередній. Пішла оформляти цієї осені субсидію. Їй порахували, отримувати б довелося субсидії 168 гривень, на місяць,бо не працюєна ставку. Плюнула на українську владу і неоформила субсидію. Мізер.
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18.01.2021 11:03 Ответить
Лєнка?
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18.01.2021 10:28 Ответить
треба...в хаті темно...голі, сірі стіни
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18.01.2021 10:52 Ответить
Изначально субсидии получали 9 млн семей, а затем еще при Пете это число начали активно уменьшать и теперь осталось только 3 млн..
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18.01.2021 10:29 Ответить
Точно - тут без Пєті нікак.
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18.01.2021 10:41 Ответить
Вон оно что - Петя винават что Зе тебе на голову серет...
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18.01.2021 10:51 Ответить
Именно он создал это стадо бомжей субсидиантов! Чем они ровнее меня? Почему я вынужден платить за них!
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18.01.2021 11:00 Ответить
Твої копійки податків давно забирає єліта України . (Як палітічна так і економічна.). Кормитель українського народу на Цензорі вишиває.
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18.01.2021 11:08 Ответить
Ви, сволочі, коли виплатите субсидії і пільги за листопад, я вже не кажу за грудень?
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18.01.2021 10:29 Ответить
Иди работай, субсидию ей подавай! За какие такие заслуги?
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18.01.2021 10:58 Ответить
скотина ти, субсидії мої сусіди-пенсіонери не отримують! Скаржаться! ФОПів зараз придавили - підзаробітку нема ніде! І карантин! Ти цього знати не хочеш, падаль 73/43%-на?
Да, а мені, як інваліду війни (прирівняного, бо я ліквідатор аварії на ЧАЕС) - пільги надані!
Питання ще є?
Щоби ти згинуло, пошесть касапська
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18.01.2021 13:17 Ответить
Как ликвидатор у тебя есть льготы, которые больше субсидии! Но тебе ещё и субсидию подавай! Ну а по речи твоей видно какой ты ликвидатор...
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18.01.2021 14:09 Ответить
от придурок попався...

Як такого не спамити?
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18.01.2021 17:19 Ответить
...і тобі глиста з виводком "жити" на "субсидію" побажаємо
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18.01.2021 10:29 Ответить
Вот это достижение! Будем забирать у вас последнее, стричь вас под ноль, и списывать вам если вы уйдёте в минус! А в минусе вы будете всегда! Вы должники, поэтому шкурить вас будем по полной. Но радуйтесь, что часть выдуманного долга за необоснованные тарифы спишем!
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18.01.2021 10:30 Ответить
шість років насильно відбирати зерно у фараонові засіки, щоби на сьомий у засуху
продавати його...
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18.01.2021 10:55 Ответить
Отличие европейских политиков от быдла, которое считает себя политической ылытой это то что первые считаю что чем богаче народ, тем больше он сможет заплатить налогов а вторые считают что чем беднее народ тем богаче ылыта.
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18.01.2021 10:34 Ответить
Теперь, учитывают дход и мужа и жены, где бы они не были прописаны.Зарплата минимальная, пенсии по 3 тысячи на брата. Субсидии не дают из-за долгов.Платить за отопление в сезон нечем.
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18.01.2021 10:39 Ответить
Там на рассмотрении в ВР закон по которому хотят дать комммунальщкам право без суда и следствия проникать в помещения и жилье должников и експропреировать мат. ценности в счет оплаты долга
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18.01.2021 10:54 Ответить
Загнали в нищету людей этими субсидиями и хвастаются, у меня отцу подняли пенсию одной рукой, другой забрали эти деньги за счет уменьшения субсидии.
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18.01.2021 10:44 Ответить
А вы хотели ещё и доп. доход иметь при этом? Ну оборзела эта шайка субсидиантов. Я не хочу платить за соседа алкана! Шмыгаль отменяй уже "богатый платит за бедного"! Я не богатый, но плачу за всяких 3млн бомжей!
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18.01.2021 10:57 Ответить
І яка ж від тебе вигода Україні? Акцизи за крєпльоний Арсенал, що ти вживаєш?
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18.01.2021 11:05 Ответить
Вашему соседу, если нигде не работает, не дадут субсидию, а основная масса - это пенсионеры, которые всю жизнь проработали и не могут даже коммунальные оплатить за дом или квартиру, так доуправлялись Украиной олигархы хозяины Шмыгалей.
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18.01.2021 11:06 Ответить
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.."(с)
https://www.youtube.com/watch?v=PnhOr3nlJV0

- а давай, Шмыгаль-Шарик, мы тебя продадим.. ещё раз..

зекомандА по-идиотски создала проблему и геройски её порешала:
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість (с)
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18.01.2021 11:01 Ответить
Пустобрех...а мин.соц.политике дает укзания отказывать под любым предлогом! Мне отказали по причине наличия долга в 5 тыс.за отопление. Ур..оды, если бы я мог платить по вашим идиотским тарифам, на хрен мне нужны былы бы ваши подачки!
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18.01.2021 11:08 Ответить
Когда будет закон, по которому садить в тюрьму политиков и чиновников за брехню?
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18.01.2021 11:34 Ответить
самое уязвимое население это люди с которыми проживает и есть спиввласныком нкарик или алкаш которые даже банные полотенца из дома выносят на бутылку и этим несчастным людям над которыми сожители еще и издеваются никакая субсидия НЕ положена по вашим требованиям .
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПРОЖИВАЕТ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НЕ РАБОТАЮЩИЙ СУБСИДИЯ НЕ ПОЛОЖЕНА!
а у нас их тьма тьмущая.
Законодатели френовы -вчера была передача "контролер" так рассказывали как альфонс подал на жену с двумя детьми на алименты и выиграл суд, она с телевидением и адвокатами подала на апеляцию и проиграла хотя детей растит одна. Вот такие у вас законы такие же дебильные как и вы законодатели.
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18.01.2021 12:13 Ответить
да. еще и суки 40 - 45 летние менты и пограничники выходят на пенсию и лезут на работу в охрану. а у нас на периферии другой работы нету. и куда деваться молодежи ?? а детей то надо кормить и конченный стаж надо зарабатывать на пенсию..
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18.01.2021 14:38 Ответить
твари.. дайте установить индивидуальное отопление..
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18.01.2021 14:35 Ответить
 
 