Социально уязвимое население продолжит получать субсидии, - Шмыгаль. ВИДЕО

Субсидию получают более 3 млн домохозяйств.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, получающие минималку, наши пенсионеры и в целом социально уязвимое население продолжит получать субсидии в полном размере", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, средняя субсидия в Украине уже составляет более 1,6 тыс. грн и получают ее 3 млн домохозяйств.

"Субсидионная поддержка обязательно продолжится в полном объеме", - добавил глава правительства.

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